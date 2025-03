SAS è stata nuovamente votata come il brand più sostenibile nell’aviation industry

SAS informa: “I consumatori danesi e svedesi hanno nuovamente percepito SAS come il ‘most sustainable brand’ nell’aviation industry, secondo il rinomato brand survey Sustainable Brand Index.

Questo riconoscimento rafforza la posizione della compagnia come forza trainante nell’aviazione sostenibile. Il Sustainable Brand Index è il più grande studio indipendente sui brands in Europa, che riflette la percezione dei consumatori sui brands e sui loro sforzi per la sostenibilità. In Danimarca, SAS è stata menzionata nel sondaggio dal 2019, assicurandosi il primo posto nella airline category per la sesta volta quest’anno. In Svezia, questa è la 14a volta che SAS ha rivendicato la posizione numero uno nella airline category dal 2011″.

“Il sondaggio ha coinvolto 10.000 consumatori danesi e 25.000 consumatori svedesi che hanno valutato 260 marchi danesi e 434 marchi svedesi in base a come sono percepiti in relazione ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite”, prosegue SAS.

“Siamo orgogliosi e onorati di ricevere questi premi. In SAS, ci impegniamo a promuovere l’aviazione sostenibile, migliorando costantemente i nostri processi, dalla riduzione degli sprechi alimentari sui voli e ottimizzando le rotte con una flotta più efficiente alla creazione di partnership per lo sviluppo di carburante sostenibile”, afferma Mads Brandstrup Nielsen, Senior Vice President Communications, Public Affairs & Sustainability, SAS.

“L’anno scorso SAS ha ampliato la sua flotta con dodici Airbus A320neo e un Airbus A350-900. Allo stesso tempo, i modelli più vecchi e che consumano più carburante sono stati gradualmente eliminati. Entro la fine del 2024 SAS è diventato uno dei maggiori operatori di aeromobili di nuova tecnologia in Europa, con un totale di 73 A320neo nella flotta.

SAS è convinta che la sostenibilità finanziaria a lungo termine richieda responsabilità sia sociale che ambientale”, conclude SAS.

“Per far progredire lo sviluppo sono necessarie partnership solide e una stretta collaborazione, soprattutto per garantire le decisioni politiche, come la legislazione e le misure di supporto, necessarie per accelerare la transizione verso soluzioni sostenibili”, aggiunge Mads Brandstrup Nielsen, Senior Vice President Communications, Public Affairs & Sustainability, SAS.



(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)