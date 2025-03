I clienti dei Cessna Citation X e X+ traggono vantaggio dalla disponibilità di Starlink High-Speed Internet

Textron Aviation ha annunciato oggi un’ulteriore high-speed internet connectivity solution per i Cessna Citation X e X+ in seguito all’emissione da parte della Federal Aviation Administration (FAA) del Supplemental Type Certificate (STC) di AeroMech per la Starlink high-speed internet connectivity. L’STC di AeroMech utilizza la Starlink constellation di Low Earth Orbit (LEO) satellites per fornire una connettività più affidabile su terra, acqua e aree remote, dove il tradizionale Wi-Fi in volo potrebbe non avere servizio.

I clienti Beechcraft, Cessna e Hawker ricevono supporto, manutenzione e modifiche direttamente in fabbrica da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc., tramite un global network of service and part centers, mobile service units and 24/7 1CALL AOG support.

“Textron Aviation sa che i clienti sono alla ricerca di soluzioni di connettività che migliorino la loro esperienza di volo e li aiutino a raggiungere la loro missione”, ha affermato Brian Rohloff, senior vice president, Customer Support. “Offrire Starlink per Cessna Citation X e X+ consente ai nostri clienti di sperimentare una tecnologia all’avanguardia, fornendo loro una delle best possible in-flight connectivity and aviation experiences disponibili oggi”.

I clienti possono programmare l’upgrade per l’installazione presso i North American Textron Aviation Service Center e alcuni International Service Center. L’STC di AeroMech utilizza lo Starlink “standalone system”, che consiste in un’antenna, power supply and router, e richiede solo l’alimentazione dall’aeromobile.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)