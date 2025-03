GE Aerospace investirà quasi 1 miliardo di $ nella produzione statunitense nel 2025

GE Aerospace prevede di investire quasi 1 miliardo di $ nelle sue U.S. factories and supply chain per rafforzare la produzione e aumentare l’uso di nuove parti e materiali innovativi necessari per il futuro del volo. “Questo nuovo investimento è quasi il doppio dell’impegno dell’anno scorso e contribuirà ad aumentare la sicurezza, la qualità e la consegna dei motori, a vantaggio di oltre due dozzine di comunità in 16 stati. L’azienda ha anche annunciato che assumerà circa 5.000 lavoratori statunitensi quest’anno, inclusi ruoli sia di produzione che di ingegneria”, afferma GE Aerospace

“Investire nella produzione e nell’innovazione è più che mai fondamentale per il futuro del nostro settore e delle comunità in cui operiamo”, ha affermato H. Lawrence Culp, Jr., Presidente e CEO di GE Aerospace. “Ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti a modernizzare ed espandere le loro flotte, ampliando al contempo le tecnologie che definiranno davvero il futuro del volo. Insieme, questo manterrà gli Stati Uniti in prima linea nella leadership aerospaziale”.

$500 milioni per espandere la capacità e rafforzare quality and delivery.

“GE Aerospace sta aumentando la sua capacità ed espandendo diversi siti chiave, in particolare quelli che supportano la produzione e l’assemblaggio del narrowbody CFM LEAP engine, dove si prevede che le consegne aumenteranno del 15-20% quest’anno. Questi investimenti, combinati con il GE Aerospace proprietary lean operating model, FLIGHT DECK, stanno migliorando safety, quality, delivery and cycle times. Alcuni di questi investimenti includono:

– 113 milioni di $ nella Greater Cincinnati: ammodernamenti delle strutture e attrezzature aggiuntive per diversi siti nell’area che producono, testano e assemblano molti dei motori commerciali e militari dell’azienda.

– 70 milioni di $ a Muskegon, Michigan: inizio lavori per un’espansione per produrre parti per la hot section del motore.

– 16 milioni di $ a Durham, North Carolina e 5 milioni di $ a Lafayette, Indiana: attrezzature aggiuntive per supportare l’assemblaggio di motori commerciali, tra cui il LEAP.

– 13 milioni di $ a West Jefferson, North Carolina: ampliamento dell’edificio per aumentare la produzione di parti chiave del motore.

– 200 milioni di $ di investimenti nella produzione di motori militari: l’azienda sta investendo in siti, tra cui Lynn, Massachusetts, e Madisonville, Kentucky, per attrezzarsi per il nuovo T901 Black Hawk and Apache helicopter engine e continuare a produrre altri motori militari”, afferma GE Aerospace.

$100+ milioni per scalare innovative materials and parts.

“Gli investimenti dell’azienda stanno anche scalando la produzione di parti innovative realizzate con nuovi materiali e processi di produzione avanzati che forniscono ai motori maggiore autonomia, potenza ed efficienza. Ciò include additive manufacturing, o 3D printing, che riduce il numero di parti, aumentando la fuel efficiency e la durata, offrendo al contempo una maggiore libertà di progettazione, nonché ceramic matrix composites (CMCs). I CMC pesano un terzo dei materiali tradizionali, ma possono funzionare fino a 500 gradi in più, il che significa maggiore potenza e durata per i motori. Tra gli investimenti per scalare ulteriormente queste tecnologie ci sono:

– 51 milioni di $ ad Auburn, Alabama: stampanti 3D aggiuntive, aggiornamenti di attrezzature e utensili esistenti per aumentare la capacità e garantire la qualità.

– 14 milioni di $ a West Chester, Ohio: stampante 3D aggiuntiva, forno industriale e aggiornamenti della struttura per aumentare la capacità.

– 22 milioni di $ a Huntsville, Alabama: macchine aggiuntive per produrre materiali che sono gli elementi costitutivi per le ceramic matrix composite engine parts.

– 20 milioni di $ ad Asheville, North Carolina: attrezzature aggiuntive per produrre ceramic matrix composite engine parts, new inspection equipment e macchine avanzate in grado di modellare parti metalliche secondo specifiche precise.

– 11 milioni di $ a Batesville, Mississippi: forno industriale, strumenti di misurazione di precisione, macchine ad alta precisione e tecnologie di ispezione per mantenere la qualità”, prosegue GE Aerospace.

$ 100+ milioni per la external supplier base.

“L’investimento di quasi $ 1 miliardo include $100+ milioni dedicati alla base di fornitori esterni dell’azienda, fornendo investimenti per garantire che i fornitori utilizzino gli strumenti più recenti per produrre parti, riducendo ulteriormente i difetti e i vincoli della supply chain”, continua GE Aerospace.

“Le notizie sulle assunzioni si basano sugli oltre 900 ingegneri e 1.000 nuovi manufacturing workers assunti da GE Aerospace l’anno scorso e sui $2,3 milioni in donazioni da GE Aerospace e dalla sua fondazione a più di una dozzina di comunità per supportare la formazione sulle competenze di sviluppo della forza lavoro.

I motori realizzati da GE Aerospace e dai suoi partner di joint venture equipaggiano tre voli commerciali su quattro in tutto il mondo e due U.S. military combat and helicopter aircraft su tre”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)