Verticon 2025: con nuovi ordini e con l’ingresso in nuovi mercati Leonardo conferma la solida posizione nel settore elicotteristico commerciale

A Verticon 2025 (Dallas, 11-13 marzo), salone di grande rilevanza per l’industria elicotteristica mondiale, Leonardo ha annunciato un’ulteriore crescita sul mercato commerciale con nuovi ordini per circa 30 elicotteri di vari modelli destinati a diversi operatori in Europa, nelle Americhe, in Africa e nella regione Asia-Pacifico, principalmente per compiti di supporto all’industria energetica, soccorso e compiti di pubblica utilità, trasporto VIP.

“Gli ordini ottenuti per i modelli AW109 GrandNew, AW169, AW139 e AW189 hanno un valore complessivo pari a circa 370 milioni di euro, con consegne tra il 2026 e il 2028. Questi ordini si aggiungono a contratti preliminari per 15 elicotteri monomotore di nuova generazione AW09 destinati a clienti in Europa e nel Sudest Asiatico. Inoltre, Leonardo ha anche annunciato l’ingresso in nuovi mercati, in particolare a supporto dell’industria energetica e per missioni di soccorso con i modelli AW169 e AW189 e la fornitura delle più recenti tecnologie di simulazione per l’addestramento dei piloti, comprendenti anche il simulatore in realtà virtuale VxR.

Tema principale dell’edizione di quest’anno è stata l’industria energetica. Con quasi 500 elicotteri di vario tipo oggi in servizio per operazioni di trasporto offshore e con il più alto livello di consegne in termini valore negli ultimi dieci anni – pari inoltre al 60% del mercato negli ultimi cinque anni – Leonardo si conferma leader del settore.

Le operazioni offshore necessitano di aeromobili in grado di assicurare elevati ratei di disponibilità e capaci di accumulare molte ore di volo. Facendo leva sulla raccolta e l’analisi di dati provenienti dal mercato offshore, uno dei più sfidanti e intensi in assoluto, Leonardo può potenziare ulteriormente la generale qualità del servizio, migliorare i prodotti e rafforzare le capacità di training per i vari modelli e per tutte le applicazioni. Il mercato dell’industria energetica è previsto in crescita nei prossimi cinque anni, attraverso lo sviluppo di nuovi ambiti (tra i quali l’eolico, il trasporto di piloti di unità navali, i servizi dedicati di ricerca e soccorso a supporto del settore), in linea con le regolamentazioni ambientali, e con l’adozione di tecnologie avanzate. Gli elicotteri di categoria di peso intermedia e ‘super-medium’ – come, rispettivamente, l’AW139 e l’AW189 – si trovano in posizione ideale per continuare a guidare il mercato in operazioni a lungo raggio, superando modelli obsoleti e di maggiori dimensioni”, afferma Leonardo.

“I contratti e i risultati annunciati a Verticon danno chiara evidenza di questa prestazione e della risposta di mercato. Gama Aviation ha ordinato due AW139 nel Regno Unito. Tre unità sono state acquistate da China General Aviation Company (CGAC), mentre la flotta di AW139 civili in Cina continua a crescere con il recente arrivo nel paese di tre elicotteri destinati a CITIC Offshore Helicopter Company (COHC). L’AW139 rimane il bestseller nella sua classe per molteplici missioni, con quasi 1.500 unità ordinate fino ad oggi per tutte le applicazioni operative da clienti nel mondo fin dal suo ingresso sul mercato nel 2004.

Lo scorso anno e all’inizio del 2025, la flotta globale di AW189 è cresciuta con nuovi ordini e consegne, e la Norvegia e divenuta una delle regioni principali. A conferma di questo trend, l’operatore norvegese Lufttransport ha firmato a Verticon un contratto per due AW189 per missioni a lungo raggio nel paese e che richiedono grande capacità di carico in condizioni operative sfidanti. Il salone di Dallas segna inoltre il primo ordine per la nuova variante con pattini dell’AW169 nel mercato dell’industria energetica, con un contratto per cinque unità da parte di Petroleum Air Services (PAS) in Egitto. Al contempo, Sabine Harbor Pilots ha annunciato l’intenzione di affidarsi a due AW169 in servizio e forniti dall’operatore HeliService USA per ruoli di trasporto dei piloti di nave in Texas, prima richiesta di questo tipo in Nord America.

La versatilità e la costante crescita di capacità dell’AW169 continuano ad essere tra i principali fattori del suo successo di mercato per compiti di soccorso. A Verticon Leonardo ha annunciato il primo ordine civile in Europa e per elisoccorso a livello mondiale per l’ultima variante che presenta pattini e un incremento del peso lordo massimo a 5,1 tonnellate. Il contratto è stato firmato da Gama Aviation e prevede tre elicotteri per il Regno Unito che beneficeranno di ulteriori 300 kg di capacità di carico e un miglior comportamento operativo su terreni non preparati, permettendo così ancora maggior flessibilità ed efficacia per compiti di salvataggio.

Parkview Samaritan ha ordinato un AW169 negli USA per il suo programma di trasporto d’urgenza. L’AW139, l’elicottero di maggior successo in Australia per elisoccorso con circa 50 aeromobili in servizio, svolgerà un ruolo ancora più cruciale con un nuovo ordine per quattro unità da parte di LifeFlight e della joint venture StartFlight per compiti di trasporto medico, ordine pubblico, supporto all’industria Oil&Gas e ricerca e soccorso nel paese. Inoltre, in Alaska, North Slope Borough (NSB) ha annunciato che due AW189 svolgeranno missioni di elisoccorso e ricerca e soccorso in ogni condizione meteo su un’area di 95.000 miglia quadrate, in pieno Circolo Polare Artico”, prosegue Leonardo.

“Leader mondiale nel trasporto VIP/corporate con elicotteri bimotore, Leonardo continua ad espandere la sua presenza in questo settore attraverso il suo brand esclusivo Agusta con molteplici ordini annunciati da operatori nel corso della fiera. Sloane, distributore ufficiale di Leonardo per il Regno Unito e l’Irlanda che proprio quest’anno celebra 30 anni di collaborazione, aggiungerà cinque AW109 GrandNew. Aero Asahi ha firmato invece per due AW169, espandendo ancora la presenza di questo modello nel mercato del trasporto passeggeri in Giappone.

Sempre nel paese asiatico, l’accordo di distribuzione con Mitsui Bussan Aerospace è stato rinnovato e il partner si è impegnato ad acquisire undici elicotteri – in un mix di AW169, AW139 e AW189 – nel periodo 2025-2027.

Synerjet Latina SA, distributore ufficiale di elicotteri civili di Leonardo in Colombia, Perù, Cile e Paraguay, ha ordinato due AW169 in configurazione utility ed è diventato distributore ufficiale del monomotore AW09 negli stessi paesi. Il nuovo modello continua a suscitare interesse da diverse aree geografiche, mentre continua l’attività di sviluppo. Il numero complessivo di contratti preliminari è ora vicino alle 130 unità a livello mondiale: Helitech Asia e Kaan Air in Turchia ne hanno firmati rispettivamente dieci e cinque nel corso del salone”, continua Leonardo.

“In anni recenti ci siamo concentrati su un moderno mix di prodotti dotati delle più recenti tecnologie, con costante capacità di crescita e in grado di soddisfare o superare gli standard certificativi e di sicurezza più rigorosi. Abbiamo mantenuto un forte impegno verso la sostenibilità, e tenuto bene a mente l’importanza del livello di servizio per essere certi che i clienti possano trarre il massimo beneficio dalla nostra proposta di valore”, ha dichiarato Gian Piero Cutillo, Managing Director della Divisione Elicotteri di Leonardo. “Un’ulteriore spinta deriva anche dal processo di digitalizzazione, realmente a 360 gradi: a bordo dell’elicottero, durante la manutenzione, nell’addestramento. Gli annunci fatti a Verticon dimostrano che siamo sul giusto percorso per accrescere ulteriormente il nostro vantaggio competitivo, mentre continuiamo a lavorare verso il costante rafforzamento della nostra offerta”.

