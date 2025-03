Airbus conclude VERTICON 2025 con impegni per 118 elicotteri

Airbus Helicopters conclude l’edizione 2025 di VERTICON con 118 impegni, tra cui 63 ordini fermi, da clienti in tutto il mondo per una varietà dei suoi elicotteri multi-missione.

“I punti salienti principali includono oltre 74 impegni per l’H140, il nuovo light twin-engined multi-mission helicopter che è stato presentato alla fiera (leggi anche qui). Gli emergency medical services saranno la prima missione a entrare in servizio per l’H140. I principali operatori HEMS negli Stati Uniti e in Europa, Global Medical Response, ADAC Luftrettung, ÖAMTC Flugrettung, Air Methods, Stat Medevac, Metro Aviation e DRF Luftrettung, hanno firmato ordini e lettere di intenti per l’elicottero”, afferma Airbus.

“L’H140 è stato progettato dai clienti per i clienti. La firma con alcuni degli EMS operators più importanti al mondo dimostra che l’H140 ha colto nel segno”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Vorrei ringraziare i nostri clienti per aver riposto la loro fiducia in Airbus. Le missioni essenziali che svolgono con i nostri elicotteri sono un’enorme fonte di orgoglio per tutti in azienda. VERTICON si è rivelato un momento chiave dell’anno per entrare in contatto con i nostri clienti e celebrare ciò che fanno”.

“L’H160 ha avviato commercial offshore operations con l’operatore PHI Aviation per Shell dopo un innovativo route-proving programme. L’operatore brasiliano Omni ha firmato un multi-services HCare contract prima dell’inizio delle operazioni per Petrobras. La New York State Police diventerà la prima law enforcement agency a utilizzare l’H160, dopo aver annunciato un ordine per un elicottero H160 e tre H145.

Per quanto riguarda il lato Support and Services, Westair Helicopters ha firmato un HCare contract per supportare l’entrata in servizio della sua H225 fleet per offshore energy missions in Namibia. GDAT, uno dei principali helicopter operators in Cina, ha firmato un HCare In-Service contract con Airbus per coprire dieci elicotteri H225 che svolgono molteplici missioni, come emergency services and forest protection nel paese”, prosegue Airbus.

“Airbus Helicopters ha anche eseguito demo flights durante VERTICON con un H175, un H160, un H145 e un H125 IFR utilizzando il 30% di sustainable aviation fuel (SAF), sottolineando l’impegno continuo dell’azienda a utilizzare SAF ogni volta sia possibile”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)