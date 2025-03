Bell approva il GE Aerospace Next-Gen Rotor Analysis Diagnostics System per l’utilizzo in tutta la flotta

GE Aerospace ha annunciato oggi che Bell Textron, Inc., una società di Textron Inc., ha approvato l’uso del Rotor Analysis Diagnostic System Next Generation (RADS-NG) nella flotta di elicotteri commerciali Bell, come Bell 505, Bell 429, Bell 412 e Bell 407.

“Abilitare l’uso del RADS-NG differenzierà la flotta di elicotteri Bell come leader nella vibration analysis all’avanguardia”, afferma Van Wilson, director of Customer Solutions at Bell. “Il netto vantaggio di eseguire misurazioni regolari e proattive delle vibrazioni e il monitoraggio di questi dati con gli ultimi progressi tecnologici di GE Aerospace fornirà un vantaggio in tempo reale nel migliorare la durata dei componenti e il comfort dei passeggeri”.

“Il RADS-NG consentirà agli operatori di completare le rotor track and balance operations e le diagnosi in meno voli, riducendo significativamente flight and pilot time e risparmiando carburante”, ha affermato Matt Burns, general manager of Avionics for GE Aerospace. “Uno dei nostri primi operatori ha segnalato un risparmio di coppia del 10% dopo aver utilizzato RADS-NG”.

Burns ha continuato: “Il nostro team ha sviluppato il sistema con il contributo di Bell e di una varietà di clienti, consentendo un maggiore controllo sulle adjustment solutions e fornendo flessibilità di configurazione, per soddisfare le esigenze di nuovi aircraft concepts come tilt rotors, co-axial rotors and eVTOL aircraft”.

“RADS-NG sostituirà RADS-AT (Advanced Technology) e AVA (Aviation Vibration Analyzer) come GE Aerospace portable Rotor Track and Balance (RT&B) solution di GE Aerospace per aeromobili in cui l’installazione permanente non è pratica o per integrare sistemi permanenti.

GE Aerospace ha consegnato il primo RADS-NG system a Henley Air nel 2024, che opera una flotta di aeromobili Bell e di altri tipi. GE Aerospace ha fornito formazione e supporto per la messa in servizio della capacità RADS-NG nella flotta di Henley. Da allora GE Aerospace ha consegnato RADS-NG per l’uso presso le Bell facilities per flight test and pre-delivery checks.

RADS-NG si basa su oltre 30 anni di affidabilità come go-to Rotor Track and Balance (RT&B) solution, con la flessibilità di servire più modelli di elicotteri, con un’interfaccia più veloce e facile da usare”, afferma GE Aerospace.

“Come industry standard for RT&B e standard equipment per U.S. Army e UK Navy, una RADS unit può supportare un’intera flotta. Circa 5.000 RADS-AT units sono state fornite a supporto di elicotteri civili e militari in tutto il mondo. La versatilità del sistema offre anche fixed-wing vibration diagnostics per aeromobili come il Lockheed C-130 Hercules e la capacità di supportare la nuova generazione di eVTOL aircraft”, conclude GE Aerospace.

