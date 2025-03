Etihad Airways ed Ethiopian Airlines lanciano una joint venture strategica e nuovi voli tra Addis Abeba e Abu Dhabi

Etihad Airways ed Ethiopian Airlines hanno unito le forze in una joint venture (JV) storica che trasformerà la connettività tra Africa, Medio Oriente e Asia. Firmata presso la sede centrale di Ethiopian Airlines ad Addis Abeba, questa partnership strategica include anche un accordo di codeshare, sbloccando maggiori opportunità di viaggio per i passeggeri su entrambe le reti.

“Come parte di questa collaborazione, le compagnie aeree stanno lanciando nuovi voli tra Abu Dhabi e Addis Abeba, rafforzando i legami tra le due regioni. Ethiopian Airlines inizierà i servizi dall’Addis Ababa Bole International Airport (ADD) allo Zayed International Airport (AUH) il 15 luglio, mentre Etihad Airways introdurrà voli giornalieri per Addis Abeba a partire dal 1° ottobre.

Previa approvazione normativa, la JV Etihad – Ethiopian consentirà a entrambe le compagnie aeree di collaborare allo sviluppo e all’espansione delle rotte tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Etiopia, nonché al miglioramento della connettività tra le rispettive reti. Questa partnership è progettata per offrire un valore maggiore ai passeggeri rafforzando i collegamenti tra Africa, Medio Oriente e Asia, con una rete combinata più fluida e completa”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha affermato: “Questa joint venture è una grande notizia per i clienti di entrambe le compagnie aeree. L’inizio dei voli tra le due grandi città di Addis Abeba e Abu Dhabi collega le nostre reti in espansione, offrendo ai nostri clienti un accesso senza interruzioni a un elenco crescente di destinazioni tramite i nostri hub estesi. Apre inoltre la strada a discussioni più approfondite sulla collaborazione nelle nostre rispettive regioni su altre forme di cooperazione, tra cui programmi frequent flyer, formazione e cargo. Siamo entusiasti di dare un caloroso benvenuto ai viaggiatori etiopi in visita ad Abu Dhabi, dove potranno sperimentare la nostra rinomata ospitalità e immergersi nella ricca cultura della nostra città. Dalle spiagge mozzafiato e monumenti culturali di fama mondiale agli emozionanti parchi a tema e ai tranquilli paesaggi desertici, Abu Dhabi offre una vasta gamma di attrazioni di cui tutti possono godere”.

Mesfin Tasew, Group CEO of Ethiopian Airlines, ha commentato: “Siamo lieti di stipulare questo accordo strategico con Etihad Airways. Questa collaborazione segna una pietra miliare significativa nei nostri sforzi per migliorare la connettività tra Africa, Medio Oriente e Asia. Sfruttando le nostre reti combinate, ci impegniamo a fornire ai nostri passeggeri una maggiore comodità di viaggio e un servizio eccezionale. Questa partnership sottolinea la nostra dedizione nel promuovere forti relazioni bilaterali e la crescita economica tra Etiopia ed Emirati Arabi Uniti. Come parte della nostra strategia per rafforzare la presenza globale di Ethiopian Airlines, il lancio del nostro nuovo volo per Abu Dhabi segna la nostra terza destinazione negli Emirati Arabi Uniti, dopo Dubai e Sharjah (Cargo). Con oltre 120 servizi settimanali per passeggeri e merci verso il Medio Oriente e gli stati del Golfo, ci impegniamo a fornire connettività e servizio eccezionali a entrambi i nostri clienti”.

“La JV sottolinea un impegno condiviso nell’offrire opzioni di viaggio ampliate per i passeggeri che viaggiano tra le principali destinazioni africane sulla rete di Ethiopian, come Dar es Salaam, Tanzania; Kampala, Uganda; Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo e Lusaka, Zambia, e città chiave negli Emirati Arabi Uniti e in Asia, tra cui le destinazioni Etihad in Pakistan e nel Sud-est asiatico, come Colombo, Sri Lanka e Islamabad, Pakistan e nuove rotte in arrivo tra cui Phnom Penh, Cambogia e Krabi, Thailandia.

Ethiopian Airlines opererà la nuova rotta utilizzando la sua flotta moderna, tra cui Boeing 777 e Airbus A350-1000, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio confortevole. Ethiopian Airlines offre un’ampia connettività dall’Addis Ababa Bole International Airport, servendo numerose destinazioni internazionali e domestiche con opzioni di transito agevoli.

La capitale dell’Etiopia, Addis Abeba, vanta una ricca gamma di attrazioni”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)