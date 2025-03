Collins Aerospace prepara le prime spedizioni di Venue™ smart monitor con Airshow™ HD

Collins Aerospace informa: “Collins Aerospace, un’azienda RTX, sta preparando le prime spedizioni del suo Airshow™ HD entertainment system integrato nei Venue™ smart monitors, fornendo una all-in-one, standalone in-flight entertainment (IFE) solution for business aviation.

Per la prima volta, i business jet customers, che volano da light jets a super midsize and heavy aircraft, avranno accesso alle Collins Airshow HD interactive moving maps, a streaming entertainment e a brilliant 4K resolutions in una singular hardware solution, senza dover passare a un full Venue cabin management system”.

“Airshow HD libera il pieno potenziale del Venue smart monitor, consentendo ai proprietari di business jet maggiori opzioni per aggiornare e personalizzare i loro cabin entertainment systems al ritmo che preferiscono”, ha affermato Nathan Voight, vice president and general manager of Business and Regional Avionics at Collins Aerospace. “Lo standalone Airshow HD and smart monitor system fornisce la flessibilità, la personalizzazione e l’usabilità che i proprietari e gli operatori di aeromobili hanno cercato per le cabin entertainment solutions”.

“Il sistema include l’Airshow HD mobile application, con tutti i comandi, l’iconografia e le funzionalità familiari dei cabin monitors accessibili con il tocco di un dito su uno smartphone o un tablet. Con iOS and Android downloads disponibili a breve, gli utenti dell’app saranno in grado di interagire con Airshow HD dal loro dispositivo personale o di trasmettere contenuti a un cabin monitor nelle vicinanze.

Lo standalone IFE system è facile da installare, gestire e aggiornare man mano che diventano disponibili nuove tecnologie. Il sistema si fonde senza sforzo con gli aircraft connectivity systems, consentendo ai passeggeri di passare senza problemi tra intrattenimento, informazioni e contenuti personali, per un’esperienza simile a quella di casa dal comfort della cabina.

Disponibile per una varietà di dimensioni e configurazioni di aeromobili, il sistema contiene opzioni per touchscreen smart monitors ed è in grado di integrarsi con applicazioni di terze parti come servizi di streaming, TV satellitare o personal carry-on content.

Dimostrazioni della standalone Airshow HD and smart monitor IFE solution sono disponibili questa settimana presso lo stand n. 125 di Collins Aerospace all‘Aircraft Electronics Association Convention & Trade Show“, conclue Collins Aerospace.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – Photo Credits: Collins Aerospace)