Embraer conduce structural wing test per la New Technologies Demonstration Platform

Embraer ha annunciato di aver completato con successo gli initial structural fatigue tests dell’ala che verrà utilizzata nella sua New Technologies Demonstration Platform (PDNT).

“L’innovation project è finanziato dal National Development, Scientific and Technological Funding (FNDCT), con il supporto del Brazil’s Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI) e di Finep, che promuove lo sviluppo economico e sociale del Brasile attraverso finanziamenti pubblici per Science, Technology and Innovation, ed è focalizzato sulla ricerca e sviluppo di low and medium Technology Readiness Levels (TRL). Alltec, Equatorial, Motora e TecCer partecipano come co-esecutori.

La prima fase di questo progetto prevede lo sviluppo di processi e metodi senza precedenti per supportare l’analisi nei in ground test benches (RIGs). La composite wing’s reference model structure utilizza nuove tecniche di produzione ed è stata sottoposta a carichi progressivi che hanno superato di oltre il 200% il limite previsto”, afferma Embraer.

“Siamo entusiasti dell’evoluzione del progetto, che riunisce industria, governo e mondo accademico per lo sviluppo di una ricerca applicata che contribuisca alla generazione di conoscenze e alla formazione delle persone”, ha affermato Cleiton Silva, Vice President of Technology and Advanced Projects at Embraer. “Le innovazioni tecnologiche sono fondamentali per accelerare l’aviazione sostenibile del futuro e rafforzare la competitività dell’industria brasiliana”.

“Lo static loading test è stato condotto presso ACS Aviation, il demonstrator platform supplier e Embraer partner in São José dos Campos, Brazil. Il test ha convalidato processi innovativi, metodologie e nuovi materiali. I prossimi passi includono la produzione della fusoliera e dell’impennaggio del flying laboratory.

I Brazilian Institutes of Science and Technology sono coinvolti nella ricerca, come il Technological Institute of Aeronautics (ITA), il Mauá Institute of Technology (IMT), l’Institute of Technological Research (IPT) e la School of Engineering of São Carlos, che appartiene alla University of São Paulo (USP)”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)