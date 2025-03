Condor e DB espandono la loro collaborazione

Deutsche Bahn (DB) e Condor stanno ampliando notevolmente la loro cooperazione e offriranno in futuro ulteriori opzioni per viaggiare facilmente e comodamente verso l’aeroporto di Francoforte. Sarà possibile scegliere collegamenti ferroviari personalizzati per i Condor long-haul flights al momento della prenotazione di un volo. L’offerta può essere prenotata da 21 stazioni ferroviarie tedesche.

“Ampliare la nostra cooperazione con Deutsche Bahn è stato un passo logico e importante per noi per offrire ai nostri ospiti ancora più opzioni per viaggiare da e verso i voli a lungo raggio da Francoforte”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor. “Con i nostri city flights possiamo già collegare alcuni hub in Germania e in Europa con Francoforte, ma a causa della limitata disponibilità di slot, viaggiare con Condor verso i nostri voli intercontinentali è possibile solo in misura limitata. Siamo quindi lieti di poter ampliare la nostra offerta insieme a Deutsche Bahn”.

Stefanie Berk, Head of Marketing & Sales at DB Fernverkehr: “Andare in aeroporto con un trasporto ecosostenibile è un importante contributo alla mobilità sostenibile. Sui servizi a lunga percorrenza DB, tutti viaggiano con elettricità verde al 100%. E sappiamo per esperienza passata che ovunque aviazione e ferrovia cooperino, registriamo tassi di crescita a due cifre sulle ferrovie. Mettiamo in rete i nostri servizi in modo tale da poter sfruttare al meglio i rispettivi punti di forza delle nostre modalità di trasporto. Per i nostri clienti, questo significa prenotazione facile e catene di viaggio convenienti”.

“Il code sharing offre agli ospiti il vantaggio di una prenotazione più semplice di treno e volo in un unico processo, prenotazione gratuita del posto sul treno selezionato, tempi di trasferimento ottimizzati e coordinati, riprenotazione gratuita in caso di ritardi e accesso alle lounge DB per gli ospiti della Condor Business Class.

Le principali stazioni ferroviarie di Aquisgrana, Basilea (Badischer Bahnhof), Berlino, Brema, Dresda, Dortmund, Düsseldorf, Friburgo, Amburgo, Hannover, Karlsruhe, Colonia, Lipsia, Mannheim, Monaco, Münster, Norimberga, Rostock, Siegburg/Bonn, Stoccarda e Wolfsburg sono a disposizione degli ospiti in viaggio da e per il loro volo a lungo raggio da Francoforte. Per i viaggiatori diretti a Dubai da Berlino, la stazione centrale di Dresda sarà collegata a Berlin Brandenburg Airport.

I biglietti possono essere prenotati presso tutti i tour operator e su www.condor.com“, conclude Condor.

