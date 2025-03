ACI World e Amadeus: aperte le candidature per i Technology Innovation Awards 2025

Airports Council International (ACI) World e Amadeus aprono le candidature per gli attesi Technology Innovation Awards 2025. Questi premi celebrano le iniziative tecnologiche all’avanguardia e la leadership nel settore aeroportuale che stanno trasformando il futuro della tecnologia dei viaggi aerei.

“Gli ACI airport members sono invitati a presentare le loro candidature per la quinta edizione degli ACI World-Amadeus Technology Innovation Awards. La competizione di quest’anno riconoscerà ancora una volta le migliori innovazioni nelle seguenti quattro categorie:

Best innovation in airport passenger-related processes

Best innovation in airport operations and installations management

Best airport innovation leader (individual)

Best innovation: Airport on the rise (5 milioni di passeggeri o meno all’anno)“, afferma ACI World.

L’ACI World Director General, Justin Erbacci, ha affermato: “I Technology Innovation Awards rimangono una piattaforma essenziale per onorare gli aeroporti e gli individui in prima linea nel progresso tecnologico. Questi premi mettono in luce gli sforzi visionari che affrontano le sfide più urgenti nei viaggi aerei moderni, guidando esperienze di viaggio più efficienti, sostenibili e fluide. Gli aeroporti vincitori presenteranno i più alti standard di innovazione nelle soluzioni tecnologiche aeroportuali”.

Rudy Daniello, EVP AirOps di Amadeus, ha affermato: “Siamo orgogliosi di collaborare con ACI World per i Technology Innovation Awards per un altro anno consecutivo. Il 2025 segna un punto di svolta per l’applicazione della tecnologia negli aeroporti di tutto il mondo. Con la biometria, ora è possibile offrire esperienze end-to-end fluide ai passeggeri, in modo che possano procedere attraverso ogni punto di contatto dell’aeroporto e persino l’immigration senza dover presentare documenti. Insieme all’introduzione di una nuova generazione di airline technology per il delivery management al terminal, ci aspettiamo che gli aeroporti e i loro airline partners superino i limiti di ciò che è possibile nei prossimi anni. In Amadeus il nostro ruolo è quello di “collegare i puntini”, assicurando che tutte le parti interessate traggano vantaggio da uno scambio di dati più semplice tramite una piattaforma comune”.

“I Technology Innovation Awards invitano progetti tecnologici innovativi e iniziative di leadership che migliorano l’esperienza dei passeggeri, migliorano l’efficienza operativa e ottimizzano i processi aeroportuali per passeggeri, dipendenti e parti interessate dell’aviazione. Le edizioni precedenti hanno celebrato i progressi in campi come la biometria, l’intelligenza artificiale (AI), l’automazione e l’analisi dei big data. Le candidature saranno aperte fino al 2 giugno 2025 e tutte le candidature saranno valutate da una giuria di esperti professionisti del settore.

I vincitori dei Technology Innovation Awards 2025 saranno annunciati e celebrati durante la cerimonia di premiazione all’evento ACI Airports Innovate, che si terrà dal 25 al 27 novembre 2025 a Busan, Repubblica di Corea. Airports Innovate, che continua a guadagnare slancio nel suo terzo anno, riunisce leader globali dei settori dell’aviazione e della tecnologia per riconoscere il lavoro innovativo che sta plasmando il futuro dei viaggi aerei”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)