News Brevi – 20.03.2025

#LETSGETLOST: L’ICONICO CONCORSO DI WIZZ AIR HA PORTATO 150 FORTUNATI ITALIANI ALLA SCOPERTA DI ABU DHABI – Wizz Air informa: “Si è conclusa la terza edizione di #LetsGetLostItaly, l’iconico concorso ideato da Wizz Air, che ha offerto la possibilità di vincere un viaggio indimenticabile verso una destinazione misteriosa. Il 30 gennaio, 150 viaggiatori sono partiti per un’esperienza unica di quattro giorni verso l’ignoto, atterrando ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. Durante il viaggio, organizzato in collaborazione con il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi, i fortunati vincitori hanno avuto l’opportunità di scoprire alcune delle meraviglie più iconiche dell’emirato. L’energia e l’entusiasmo dell’intero gruppo hanno reso il viaggio ancora più speciale: i partecipanti hanno stretto legami unici condividendo momenti di scoperta, meraviglia e pura avventura”. Tamara Nikiforova, Senior Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’edizione di quest’anno di #LetsGetLost è stata un vero successo. Siamo entusiasti di aver regalato ai vincitori e ai loro accompagnatori un viaggio che rimarrà per sempre nei loro cuori. Il senso di unità e amicizia che si è creato tra i partecipanti è stato incredibile. Con il lancio delle nuove rotte di quest’anno dall’Italia verso Abu Dhabi, Saragozza, Bilbao, Gran Canaria, Sibiu, Varsavia e molte altre destinazioni, continueremo a sorprendere i nostri passeggeri con viaggi sempre più unici e memorabili”. Abdulla Yousuf, Direttore delle Operazioni Internazionali presso il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), ha commentato: “Le collaborazioni sono fondamentali per mostrare al mondo l’unicità di Abu Dhabi, che combina cultura, avventura e ospitalità, e la nostra partnership con Wizz Air è stata un enorme successo in questo senso. In linea con la nostra Strategia Turistica 2030, puntiamo a semplificare i viaggi verso l’emirato e ad aumentare il numero di visitatori lavorando a stretto contatto con le nostre compagnie aeree locali e internazionali. Siamo felici che i vincitori di #LetsGetLost abbiano vissuto un’esperienza così memorabile esplorando Abu Dhabi e non vediamo l’ora di accogliere molti altri visitatori grazie al potenziamento dei collegamenti aerei offerti da Wizz Air”. Per chiunque voglia rivivere le esperienze dei vincitori della terza edizione di #LetsGetLost Italy, a partire dal 2 giugno, Wizz Air opererà voli giornalieri diretti da Milano Malpensa ad Abu Dhabi. Tutti i voli saranno serviti con l’Airbus A321XLR, una variante a lungo raggio dell’A321neo, l’aeromobile più efficiente e sostenibile della sua categoria. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto su wizzair.com e tramite l’app ufficiale di WIZZ.

IL DIRETTORE F.F. ENAC ALL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO GATEWAY UPS A ROMA FIUMICINO – Il Direttore Generale f.f. Enac Fabio Nicolai è intervenuto, oggi, alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Gateway UPS, presso la Cargo City dell’aeroporto di Roma-Fiumicino (leggi anche qui). Nel portare i saluti del Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il DG Nicolai ha espresso soddisfazione per l’apertura di un nuovo centro logistico di smistamento merci che porterà al potenziamento delle attività cargo presso l’hub internazionale di Fiumicino, polo strategico del nostro Paese, con ricadute positive a livello commerciale, economico e occupazionale. Un importante investimento, che rientra nella policy Enac di un trasporto aereo alleato dello sviluppo del territorio e della comunità, secondo i principi della sicurezza, dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità. Hanno partecipato all’evento inaugurale, promosso da Aeroporti di Roma e UPS, l’Assessore Mobilità e Trasporti Regione Lazio Fabrizio Ghera, il Presidente Enav S.p.A. Alessandra Bruni, l’Incaricato d’Affari dell’Ambasciata USA in Italia Shawn Crowley, il Direttore Generale Lazio e Abruzzo dell’Agenzia Dogana e Monopoli Rosanna Lanuzza, il Sindaco del comune di Fiumicino Mario Baccini, l’AD ADR Marco Troncone, lo Chief Aviation Officer ADR Ivan Bassato, il Presidente UPS Europe, Middle East, Africa & India Daniel Carrera, il Presidente UPS West & South Europe, UK, Nordics & Ireland Ufku Akaltan e l’Head UPS Southern Europe Paco Conejo.

OTTO NUOVI INCURSORI RICEVONO IL BREVETTO INCURSORI DELL’AERONAUTICA MILITARE PRESSO IL 17° STORMO – Mercoledì 19 marzo, presso l’aeroporto militare di Furbara, sede del 17° Stormo Incursori e della 1^ Brigata Aerea per le Operazioni Speciali, si è svolta la tradizionale cerimonia d’imbascamento del 9° corso Brevetto Incursori dell’Aeronautica Militare (BIAM). Un evento ricco di significato per chi ha conquistato il diritto di entrare ufficialmente nelle forze speciali dell’Aeronautica Militare. Alla cerimonia, presieduta dal Sottosegretario di Stato per la Difesa, Onorevole Matteo Perego di Cremnago, hanno preso parte il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, l’Ammiraglio di Squadra Paolo Pezzutti, Comandante del Comando Interforze per le Operazioni Speciali (COFS), il Generale di Squadra Aerea Giandomenico Taricco, Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma, il Generale di Squadra Riccardo Rinaldi, Capo del Ruolo delle Armi, il Generale di Brigata Aerea Diego Sismondini, Comandante della 1^ Brigata Aerea per le Operazioni Speciali, e numerose autorità civili e militari, inclusi i rappresentanti degli altri reparti delle Forze Speciali di Esercito, Marina Militare e Carabinieri. Protagonisti della giornata sono stati i frequentatori del 9° corso BIAM, che dopo un percorso formativo estremamente selettivo hanno ricevuto i simboli della loro nuova identità operativa: il basco color sabbia, eredità del battaglione Arditi Distruttori della Regia Aeronautica (ADRA), primo reparto di forze speciali dell’Aeronautica, nato nel 1942 a Tarquinia e distintosi per le ardite azioni su obiettivi strategici durante la seconda guerra mondiale, e il pugnale da ardito, emblema della capacità offensiva e della prontezza operativa, nonché il distintivo di brevetto, segno dell’ingresso nel mondo operativo delle forze speciali. Quest’ultimo racchiude nella sua iconografia l’essenza stessa del 17° Stormo: il paracadute rappresenta la natura aviolanciabile del reparto, il globo simboleggia la capacità di operare ovunque nel mondo, la daga identifica la componente combattente, mentre le ali dell’aquila sanciscono l’appartenenza all’Aeronautica Militare. Il 17° Stormo Incursori ha una missione chiara: selezionare, addestrare ed equipaggiare gli incursori per affrontare le sfide più complesse in contesti operativi ad alto rischio. Gli Incursori sono addestrati per condurre missioni di: Special Reconnaissance (ricognizione speciale); Direct Action (azione diretta); Military Assistance (assistenza militare); Hostage Release operations (operazioni di rilascio ostaggi); Counter Terrorism operations (operazioni antiterrorismo); Strategic Reconnaissance (ricognizione strategica). Il 17° Stormo Incursori dipende dalla 1ª Brigata Aerea che, a sua volte, dipende dal Comando Squadra Aerea-1ª Regione Aerea di Milano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC CON IL VICEMINISTRO MIT AL CONVEGNO FIT-CISL “TRASPORTO AEREO E FERROVIARIO – STRATEGIE PER UN SISTEMA INTEGRATO E COMPETITIVO” – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto ieri 19 marzo, insieme al Viceministro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, al convegno promosso da FIT-CISL “Trasporto aereo e ferroviario: strategie per un sistema integrato e competitivo”. L’incontro, avviato dal Segretario Generale FIT-CISL Salvatore Pellecchia, ha ospitato le relazioni introduttive del Prof. Ugo Arrigo, Docente di Economia, Politica e Finanza Pubblica Università degli Studi di Milano-Bicocca e dei Segretari Nazionali FIT-CISL Gaetano Riccio e Monica Mascia. Sono intervenuti, inoltre, il Sindaco Comune di Fiumicino Mario Baccini, l’AD Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Stefano Antonio Donnarumma, l’AD ITA Airways Joerg Eberhart e l’AD Aeroporti di Roma Marco Troncone. Ha moderato i lavori il giornalista Rai – Radiotelevisione Italiana Gianluca Semprini. Nel suo intervento, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha sottolineato la centralità dei lavoratori del settore, definendoli il vero motore dell’aviazione civile. Evidenziando il ruolo chiave del trasporto aereo per lo sviluppo integrato della mobilità e per la crescita dell’economia globale, il Presidente ha sviluppato anche il concetto del “mentre”: un approccio che, nel favorire gli investimenti a lungo termine per il potenziamento delle infrastrutture, valorizza l’integrazione aria-ferro e aria-aria”. “Il Viceministro Edoardo Rixi ha ribadito l’importanza strategica del trasporto aereo per lo sviluppo dell’economia nazionale, ricordando come sia stato un errore, a suo tempo, escluderlo dai fondi del PNRR. La Segretaria Generale FIT-CISL Daniela Fumarola, a cui sono state affidate le conclusioni, ha invitato a cogliere le opportunità di un sistema di trasporti integrato per il nostro Paese, così da migliorare la qualità dei servizi, ridurre l’impatto ambientale e contribuire alla coesione e alla crescita delle nostre comunità. Un particolare ringraziamento al Segretario Generale FIT-CISL Salvatore Pellecchia, per aver promosso questa importante occasione di confronto”, conclude l’Enac.

MECAER AVIATION GROUP: RICAVI 2024 A 224 MILIONI DI EURO – L’Assemblea degli azionisti di Mecaer Aviation Group (“Mecaer”) – azienda leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di componenti, sistemi e servizi per il settore dell’aeronautica – ha approvato i risultati dell’esercizio 2024 (chiuso il 30 settembre 2024), che evidenziano un fatturato pari a 224 milioni di euro, in miglioramento del 26% rispetto ai 178 milioni di euro realizzati nell’esercizio precedente: il risultato conferma il trend di espansione del Gruppo, che nel 2021, anno di ingresso nel capitale dei nuovi azionisti, registrava ricavi per 139 milioni e negli ultimi tre anni ha visto una crescita superiore al 60%. Fin dalla nascita nel 1992, Mecaer ha intrapreso un percorso di crescita e diversificazione finalizzato a posizionarsi come punto di riferimento mondiale per il proprio comparto. Specializzata nella progettazione e produzione di comandi di volo, carrelli di atterraggio per elicotteri e business jet, nel corso degli anni l’azienda, la cui sede centrale è localizzata a Borgomanero (NO), ha continuato a espandersi attraverso significativi investimenti ed acquisizioni strategiche in Europa e in Nord America, ampliando il business anche nel settore della manutenzione, riparazione e revisione (MRO) degli aeromobili. Il Gruppo è anche un fornitore di riferimento a livello mondiale di servizi di allestimento e personalizzazione (Corporate, VIP) per elicotteri, con una consolidata esperienza nello sviluppo di prodotti proprietari e rapporti consolidati con i principali clienti del settore Aerospaziale e Difesa.

SITA E ORANGE BUSINESS POTENZIANO LA CONNETTIVITÀ DELL’AVIAZIONE PER UN FUTURO PIÙ RESILIENTE – Con un avanzamento significativo verso l’innovazione nella connettività per l’aviazione, SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, e Orange Business hanno esteso la loro partnership per altri cinque anni, rafforzando una collaborazione in atto dal 2001. Questo accordo quinquennale rinnovato garantisce una maggiore stabilità a lungo termine e offre nuove opportunità per rendere la connettività più agile ed efficiente per le compagnie aeree e gli aeroporti di tutto il mondo. SITA continua la sua partnership con Orange Business per fornire connettività all’avanguardia all’industria del trasporto aereo, offrendo soluzioni di rete sicure, efficienti e resilienti. Nell’ambito di questa collaborazione, entrambe le aziende stanno esplorando le opportunità di apportare le loro capacità differenziate per creare servizi e piattaforme digitali unici per l’industria del trasporto aereo. Oltre ai servizi di rete, l’attenzione si concentrerà anche su aree quali cybersecurity avanzata, applicazioni per aeroporti intelligenti/ città intelligenti e strumenti di trasformazione digitale per il settore del trasporto aereo. Ciò apre la strada a innovazioni che potrebbero ridefinire il futuro della connettività dell’aviazione.

EMIRATES PREVEDE WEEKEND DI VIAGGIO INTENSI PRIMA E DURANTE LE FESTIVITA’ DELL’EID AL FITR – Emirates informa: “Emirates prevede weekend di viaggio intensi prima e durante le festività dell’Eid Al Fitr, con grandi volumi di viaggiatori in partenza e in arrivo a Dubai. Il periodo di maggiore affluenza per le partenze dal Terminal 3 sarà il 28 e 29 marzo e il 5 e 6 aprile, con oltre 80.000 clienti giornalieri che si recheranno all’estero per le vacanze di primavera. Con la prevista congestione del traffico attorno agli ingressi del Terminal 3, Emirates esorta i clienti in partenza da Dubai a prevedere tempi supplementari per i loro viaggi per evitare potenziali ritardi. I passeggeri devono arrivare in aeroporto fino a 3 ore prima del volo e prendere nota degli orari di imbarco per assicurarsi di raggiungere il gate di partenza in tempo e senza ritardi. I clienti possono utilizzare l’ampia gamma di opzioni di check-in a loro disposizione, tra cui il check-in online su emirates.com o l’app Emirates aperta 48 ore prima della partenza. I clienti possono anche depositare i bagagli in aeroporto la sera prima del viaggio senza costi aggiuntivi o effettuare il check-in in anticipo e depositare i bagagli 24 ore prima della partenza o 12 ore prima della partenza se si viaggia negli Stati Uniti. Ciò consente loro di procedere direttamente all’immigrazione o allo Smart Tunnel per un’elaborazione senza intoppi. I clienti devono superare il controllo passaporti e la sicurezza 90 minuti prima della partenza e si consiglia di raggiungere il gate non più tardi di 60 minuti prima del volo se si prenota in Premium Economy o Economy Class e 45 minuti prima della partenza se si avventurano in First o Business Class. I gate d’imbarco chiuderanno 20 minuti prima della partenza. Se i passeggeri si presentano in ritardo, Emirates non potrà accettarli per il viaggio. Gli orari di check-in e chiusura dei gate saranno rigorosamente rispettati per garantire che i voli partano in orario”.

ETIHAD AIRWAYS CONDIVIDE CONSIGLI DI VIAGGIO PER I PERIODI DI PUNTA PRIMAVERILI ED ESTIVI – Etihad Airways informa: “Con i numerosi periodi di vacanza in arrivo da marzo ad agosto, Etihad Airways si sta preparando per un aumento significativo dei viaggiatori allo Zayed International Airport. Per garantire agli ospiti un inizio di viaggio fluido, la compagnia aerea incoraggia la pianificazione anticipata e l’utilizzo dei suoi servizi digitali completi. La compagnia aerea prevede volumi di passeggeri particolarmente elevati durante le vacanze di primavera (20 marzo-13 aprile), Eid Al Fitr (fine marzo), la stagione dell’Hajj (maggio), Eid Al Adha (inizio giugno) e le vacanze estive (28 giugno-24 agosto)”. Il Captain Majed Al Marzouqi, Etihad Airways Interim Chief Operations & Guest Officer, ha affermato: “Ci stiamo preparando ad accogliere migliaia di ospiti aggiuntivi durante questi periodi di punta. I nostri team sono completamente preparati per garantire che ogni viaggio inizi senza intoppi e consigliamo ai viaggiatori di sfruttare le nostre numerose opzioni di check-in e gli strumenti digitali per godersi un inizio di vacanza rilassato”. “Rimanere informati è fondamentale durante i periodi di viaggio più intensi. Gli ospiti possono accedere facilmente alle ultime informazioni sui voli su etihad.com o tramite l’app mobile, dove possono visualizzare o modificare i dettagli del volo, selezionare i posti e accedere a vari altri servizi. Per evitare potenziali code, si consiglia vivamente agli ospiti di arrivare in aeroporto almeno quattro ore prima della partenza durante i periodi di punta. Per maggiore comodità, Etihad offre diverse opzioni di check-in anticipato. Il check-in online apre 48 ore prima della partenza ed è disponibile tramite etihad.com o tramite l’app mobile. Dopo aver effettuato il check-in online, gli ospiti possono utilizzare i numerosi punti di deposito bagagli self-service automatizzati presso il terminal, che consentono loro di pesare ed etichettare i bagagli e ritirare la carta d’imbarco in meno di un minuto. Sono disponibili anche diversi punti di check-in e deposito bagagli fuori dall’aeroporto. Per la massima comodità, gli ospiti possono iniziare il loro viaggio con il check-in a domicilio tramite MORAFIQ, disponibile fino a cinque ore prima della partenza. I viaggiatori diretti negli Stati Uniti devono effettuare il check-in al Terminal A almeno quattro ore prima del volo. Gli ospiti di First, Business e The Residence devono arrivare alla US Customs and Border Protection (CBP) Preclearance facility 90 minuti prima della partenza, mentre tutti gli altri ospiti devono arrivare due ore prima della partenza. La Preclearance facility chiude un’ora prima della partenza del volo. Per maggiori informazioni, visitare etihad.com o scarica l’app mobile di Etihad Airways”, conclude Etihad Airways.

IL 24 APRILE DECOLLA IL VOLO TBILISI – FORLI’ – Forlì Airport informa: “Dal Caucaso all’Italia, alla Romagna e ritorno. Un “ponte” che unirà la Georgia a Forlì, connettendo le rispettive vocazioni: imprenditoriali, turistiche, culturali e di servizi avanzati anche in ambito sanitario, termale e ricerca del benessere. Dal prossimo 24 aprile, la compagnia di bandiera della Georgia, Georgian Airways, collegherà l’aeroporto della capitale Tbilisi al “Ridolfi” con un volo settimanale programmato ogni giovedì. Situata sulla linea di demarcazione tra Europa e Asia, la Georgia – poco meno di 4 milioni di abitanti, la metà dei quali residenti proprio a Tbilisi – è considerata parte integrante dell’Asia occidentale e a Ovest è bagnata dal Mar Nero”. “Siamo felici di annunciare ufficialmente il nuovo volo diretto Tbilisi-Forlì-Tbilisi – la seconda Capitale raggiungibile dal Ridolfi, la terza destinazione internazionale assieme a Vienna (Austria) e Katowice (Polonia) – rappresenta un indiscutibile traguardo utile a consolidare i legami tra l’Italia e la Georgia e favorire il reciproco interscambio e le molteplici opportunità di business tra i due Paesi. Grazie a questo collegamento – dice la Presidenza di F.A. S.r.l – i passeggeri in partenza dal Ridolfi avranno la possibilità di scoprire una delle destinazioni più affascinanti dell’area caucasica, caratterizzata da una ricca storia millenaria e da numerosi occasioni di turismo culturale e gastronomico. Quanti, invece, arriveranno a Forlì potranno apprezzare l’unicità dell’offerta e dell’accoglienza Made in Romagna, ampliando la propria conoscenza della nostra regione e intensificando i contatti tra le rispettive reti d’interesse”.

AZORES AIRLINES RINFORZA LE OPERAZIONI VERSO LE AZZORRE – Azores Airlines rinforzerà le sue operazioni verso le Azzorre durante il periodo pasquale e la festività nazionale. La compagnia aumenterà anche i voli tra Lisbona (Portogallo continentale) e l’isola di Pico (Azzorre) durante la prossima estate IATA 2025, introducendo un volo diretto aggiuntivo dal 4 luglio al 29 agosto, operato ogni venerdì. I voli extra per le festività primaverili saranno introdotti sulla rotta regolare tra Porto e Ponta Delgada il 17, 21 e 27 aprile, e sulla rotta Lisbona – Pico il 25 aprile. Saranno inoltre offerti anche posti aggiuntivi sulla rotta Funchal – Ponta Delgada nelle date dell’11, 18 e 25 aprile, utilizzando aeromobili con maggiore capacità. Azores Airlines aumenterà i voli tra Lisbona (Portogallo continentale) e l’isola di Pico (Azzorre) durante la prossima estate IATA 2025, con un volo diretto aggiuntivo dal 4 luglio al 29 agosto, ogni venerdì. Con questo potenziamento, la compagnia aerea aumenterà gradualmente la capacità offerta durante il periodo estivo IATA (tra aprile e ottobre), raggiungendo sei voli diretti a settimana nel picco della stagione. Questa nuova connessione partirà da Lisbona alle 12:00 (ora locale) e arriverà alle 13:45, mentre il volo Pico – Lisbona partirà alle 14:35 (ora locale) e arriverà alle 18:05, offrendo più opzioni di viaggio per i passeggeri che desiderano visitare l’isola o viaggiare verso il continente. Il programma estivo di quest’anno va dal 29 marzo al 25 ottobre. Oltre a questo programma ampliato, Azores Airlines manterrà le consuete connessioni tra le Azzorre e i tre aeroporti portoghesi principali (Porto, Lisbona e Faro) nonché le sue rotte internazionali verso Nord America e Europa continentale. Azores Airlines e SATA Air Açores, entrambe parte del Gruppo SATA, monitorano costantemente la domanda del mercato per ottimizzare la capacità e adattare le operazioni in base alla fattibilità commerciale e alla viabilità operativa. Questo aumento del servizio è in linea con l’impegno di Azores Airlines a rinforzare il numero di voli diretti tra il Portogallo continentale e l’Arcipelago delle Azzorre durante l’alta stagione.

LA FAA LANCIA LA FINAL INITIATIVE DEL RUNWAY SAFETY PORTFOLIO – La Federal Aviation Administration (FAA) sta implementando una tecnologia di sicurezza avanzata in 74 air traffic control towers. Il Runway Incursion Device (RID) è la terza di tre iniziative accelerate lanciate dal Safety Call to Action di febbraio 2023 per migliorare la sicurezza e ridurre le runway incursions. Il RID è un memory aid for air traffic controllers che migliora la sicurezza indicando quando una pista è occupata o chiusa. Può identificare fino a otto piste e ora sarà una tecnologia standard, sostituendo una varietà di dispositivi nelle torri di controllo. “Il Runway Incursion Device è un altro strumento essenziale per la sicurezza dei passeggeri in volo”, ha affermato Chris Rocheleau, Acting FAA Administrator. “Queste iniziative continueranno a soddisfare le esigenze dei nostri controllori di volo, eliminando la burocrazia e portando le tecnologie più aggiornate a portata di mano”. Il RID è una delle tre situational-awareness solutions nel FAA fast-tracked surface safety portfolio, che include il Surface Awareness Initiative system (SAI) e l’Approach Runway Verification system (ARV). Il RID è operativo in quattro sedi: Centennial Airport in Colorado, Austin-Bergstrom International Airport in Texas, Charles B. Wheeler Downtown Airport in Missouri e Portland International Airport in Oregon. Il dispositivo sarà attivo presso Fort Lauderdale-Hollywood International Airport in Florida, Hollywood Burbank Airport in California e Boise Airport in Idaho nel mese prossimo. La FAA lo implementerà in altri 69 aeroporti in tutto il paese entro la fine del 2026. SAI è operativo in 18 aeroporti e la FAA prevede di installarlo in altri 32 entro la fine del 2025. ARV è in 85 torri di controllo e la FAA continuerà a implementarlo in altre strutture in tutta la nazione. SAI utilizza gli Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADB-S) data per visualizzare il traffico di superficie ai controllori negli aeroporti che non dispongono di un surface surveillance tool. ARV fornisce ai controllori avvisi visivi e acustici se un aereo in avvicinamento è allineato per atterrare sulla airport surface sbagliata o addirittura sull’aeroporto sbagliato.

ROLLS-ROYCE: IL VIAGGIO DEL TRENT 7000 CHIEF ENGINEER – Rolls-Royce informa: “Da quando il Trent 700 è entrato in servizio nel 1995 sull’Airbus A330, ha raggiunto 76 milioni di ore di volo, equipaggiando oltre 9 milioni di voli con oltre 100 operatori come ‘most reliable widebody engine in the world’. Oggi è il best engine per l’Airbus A330ceo, equipaggiando sia le compagnie aeree che gli operatori cargo. Ha aperto la strada a una famiglia di motori che ha trasportato un totale di 3,5 miliardi di persone. Oggi, il nostro motore Trent di settima generazione, il Trent 7000, ha beneficiato di tre decenni di continui miglioramenti per migliorare radicalmente la fuel efficiency e il rumore, facendo risparmiare miliardi ai clienti delle compagnie aeree. Paul Sixsmith è Chief Engineer on the Trent 700, Trent 500, Trent 900 and Trent 7000 programmes. Oggi lavora nell’edificio Rolls-Royce Lombard a Derby, un posto che ha chiamato casa per gran parte della sua carriera, una carriera quasi vecchia quanto la famiglia Trent stessa. La sua prima carriera nello sviluppo di nuovi prodotti per Civil Aerospace gli ha dato l’opportunità di esplorare le funzioni principali delle turbine a gas, dai materiali alle prestazioni e all’integrazione dei sistemi. Nel 2014, Rolls-Royce e Airbus hanno presentato l’A330neo al Farnborough Airshow e Paul è diventato Chief Project Engineer per il Trent 7000 programme, riunendo quasi 20 anni di esperienza personale”. “Il giorno del primo volo dell’A330neo nel 2017 è stato incredibile”, ricorda Paul. “Avevamo un cielo azzurro terso e io ero qui 20 anni dopo essere entrato a far parte di Rolls-Royce, a guidare un team fenomenale e a dirigere il programma. Dopo tutto lo sforzo e l’energia che il mio team aveva dedicato al programma, ho pianto lacrime di gioia nel vederlo decollare per la prima volta”. “Paul è diventato Chief Engineer of the Trent 7000 programme nel 2018 e da allora ha supervisionato la certificazione degli aeromobili, l’entrata in servizio e una serie di pacchetti di sviluppo del prodotto, oltre a lavorare a stretto contatto con Airbus per imbarcare nuovi clienti delle compagnie aeree in tutto il mondo. Ad oggi, il Trent 7000 ha raggiunto più di 3 milioni di engine flying hours su più di 200.000 voli. È l’11% più efficiente nei consumi rispetto al Trent 700, facendo risparmiare alle compagnie aeree circa 3,5 milioni di dollari per aeromobile all’anno”, prosegue Rolls-Royce. “Devo dire che sono onorato e orgoglioso di aver avuto un impatto così grande sul motore che equipaggia l’A330neo”, commenta. “Una parte importante di ciò è il modo in cui lavoriamo con il costruttore di aeromobili. Abbiamo trascorso anni a risolvere problemi, viaggiare e visitare insieme i clienti delle compagnie aeree e siamo un team eccellente. Penso che relazioni come queste siano la chiave del successo di un Chief Engineer”.

DIAMOND AIRCRAFT HA RIORGANIZZATO VOLOCOPTER – Diamond Aircraft Group Austria, con sede a Wiener Neustadt, Austria, ha integrato Volocopter, con la sede centrale dell’azienda che rimane a Bruchsal, Germania. Diamond Aircraft Group Austria è una sussidiaria della Wanfeng Aircraft Division di Wanfeng Auto Holding Group Co., Ltd., ed è un produttore di aeromobili di fama internazionale con oltre quattro decenni di esperienza operativa a livello internazionale. La riorganizzazione di Volocopter da parte dell’azienda amplierà il suo aircraft and business portfolio nel campo della electric urban air transportation, consentendo al contempo a Volocopter di ridurre i costi, mantenere una forza lavoro altamente motivata e qualificata e concentrarsi sul raggiungimento delle sue certification milestones entro il 2025. VoloCity, insieme alle sue varianti di nuova generazione, continuerà a evolversi con successo a lungo termine, contribuendo in modo significativo alla crescita sostenibile del settore dell’aviazione. Bin Chen, Chairman of Diamond Aircraft Group, afferma: “Il futuro dell’aviazione è plasmato dai visionari. Il portafoglio stellare di Diamond, la sua competenza manifatturiera e l’aggiunta di Volocopter creano una formidabile gamma di general aviation flying vehicles. Insieme, stiamo gettando le basi per promuovere la sustainable air mobility e rafforzare l’Europa come polo di innovazione nell’aviazione”. Tobias Wahl, insolvency administrator and partner at Anchor Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, ha aggiunto: “L’esperienza di Volocopter e il team altamente motivato hanno costantemente stabilito parametri di riferimento nell’eVTOL industry. Con Diamond Aircraft, abbiamo trovato un forte partner strategico che si baserà su queste fondamenta. I miei ringraziamenti speciali vanno ai dipendenti per il loro spirito e impegno. Sono grato che il team possa continuare con il suo lavoro di impatto nell’economia europea”.

AMERICAN AIRLINES OFFRE PIU’ VOLI AGLI APPASSIONATI DI GOLF – American Airlines informa: “American Airlines offre ai golfisti la possibilità di segnare itinerari ideali. Dalla Scozia alla Georgia e oltre, American ha i voli di cui i golfisti hanno bisogno. Tra il 6 e il 14 aprile, American offrirà il maggior numero di voli e posti di qualsiasi compagnia aerea per Augusta Regional Airport (AGS). Con fino a 22 voli di andata e ritorno al giorno, American offrirà ai clienti gli orari più convenienti da tutto il paese al più grande torneo di golf. Per i golfisti che desiderano immergersi nella ricca storia e nei paesaggi mozzafiato della culla del golf, i voli stagionali di American per Edimburgo, Scozia (EDI), decollano a partire dal 23 maggio. Con oltre 550 campi da golf, la Scozia è una destinazione da sogno per tutti i tipi di vacanze all’insegna del golf. Nelle vicinanze, in Irlanda, i voli giornalieri di American per Dublino (DUB) offrono ai golfisti un comodo accesso ai campi panoramici lungo la costa. Dall’altra parte del Pacifico, i diversi campi dal Giappone all’Australia e alla Nuova Zelanda sono facilmente accessibili tramite American e i suoi partner”.

DELTA: STATEMENT SUL TRANSPORTATION SAFETY BOARD OF CANADA PRELIMINARY REPORT – Delta informa: “Per tutti noi di Endeavor Air e Delta, niente è più importante della sicurezza dei nostri clienti e del nostro personale. Ecco perché rimaniamo pienamente coinvolti come partecipanti all’indagine condotta dal Transportation Safety Board of Canada. Per rispetto dell’integrità di questo lavoro che continuerà fino al loro final report, Endeavor Air e Delta si asterranno dal rilasciare dichiarazioni”.