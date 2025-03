Aeroporto di Bologna: il restyling e la gestione della Marconi Business Lounge affidati a “Prima Vista Lounges”, brand del Gruppo Aviapartner

Aeroporto Marconi di Bologna ha affidato a “Prima Vista Lounges”, brand del Gruppo Aviapartner, l’intervento di restyling e la successiva gestione della Marconi Business Lounge, la “Sala Vip” dello scalo bolognese, aperta nel febbraio del 2006.

“La Lounge chiuderà per lavori a fine maggio, per riaprire entro la fine di settembre, con le nuove insegne di “Prima Vista Lounges”, marchio dedicato ai servizi premium aeroportuali già presente in diversi aeroporti internazionali tra cui Roma Fiumicino e Cagliari.

Tra i principali obiettivi dell’operazione: il miglioramento della qualità del servizio e dell’experience degli ospiti, attraverso il completo restyling della sala, nuovi servizi e lo sviluppo prospettico del business attraverso l’ingaggio di operatori specializzati nel settore, assicurando al tempo stesso la piena garanzia occupazionale per il personale di Aeroporto di Bologna attualmente impegnato nella Lounge“, afferma l’Aeroporto di Bologna.

“Il progetto nasce dall’idea di affidare ad un operatore specializzato un servizio sempre più assimilato al concetto di hospitality, con la necessità di mettere in campo competenze ed operatori con specifiche skills, come già fatto anche da altri aeroporti di eccellenza.

Nel corso del 2024 è stato avviato un processo di selezione, che ha visto la recente aggiudicazione a favore di “Prima Vista Lounges” del Gruppo Aviapartner, una delle principali realtà nel settore dell’handling e dei servizi premium in Europa, presente in 75 aeroporti europei e con oltre 65 anni di esperienza. La missione e l’impegno dell’azienda sono di trasformare l’esperienza aeroportuale rendendola la più piacevole possibile, offrendo al passeggero la migliore qualità e il maggior comfort possibile durante il viaggio in aeroporto”, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)