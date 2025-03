L’Hamad International Airport svela i moderni Concourse D ed E, portando l’esperienza di viaggio a nuovi livelli

L’Hamad International Airport (DOH), classificato come ‘World’s Best Airport and Airport Shopping’ by Skytrax 2024, ha ufficialmente svelato i suoi attesi Concourse D ed E, segnando una pietra miliare nella sua espansione e aumentando la sua capacità a oltre 65 milioni di passeggeri all’anno.

“Questo sviluppo aumenta il comfort dei viaggiatori e afferma ulteriormente Doha come un hub aeronautico globale chiave. Il progetto di espansione, iniziato nel 2018, è stato ora completato con l’apertura dei Concourse D ed E, segnando il culmine dell’ambizioso piano di sviluppo dell’aeroporto. Questa pietra miliare rappresenta la fase finale di un percorso di trasformazione iniziato nel 2022 con l’inaugurazione dell’ORCHARD, un giardino tropicale al coperto di 6.000 metri quadrati.

I nuovi concourses si integrano perfettamente nel terminal esistente, introducendo tecnologie all’avanguardia e strutture migliorate per soddisfare la crescente domanda dei passeggeri. Il terminal ora si estende su 842.000 metri quadrati, con un aumento del 14%, mentre l’aggiunta di 17 nuovi aircraft contact gates aumenta il totale a 62, quasi il 40% in più rispetto a prima, garantendo una maggiore connettività, operazioni semplificate e una significativa riduzione dei trasferimenti in autobus”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “L’Hamad International Airport è più di un gateway, è un pilastro fondamentale della crescita e della connettività globale del Qatar. Sono lieto di vedere questo progetto di espansione, con la conclusione di entrambi i concourses, a cui sono personalmente coinvolto dal 2018. Mentre molte espansioni aeroportuali globali hanno subito ritardi, siamo orgogliosi di aver portato a termine questo importante sviluppo prima del previsto. Questo risultato riflette il nostro impegno per l’eccellenza operativa e la pianificazione strategica. Non si tratta solo di aumentare la capacità, ma di rafforzare l’intera rete di Qatar Airways, migliorare la resilienza operativa e supportare la crescita economica del Qatar, in linea con la Qatar National Vision 2030. Questo sviluppo ci consente di soddisfare le mutevoli esigenze dei viaggi globali rafforzando al contempo la posizione del Qatar come hub leader dell’aviazione”.

L’Hamad International Airport Chief Operating Officer, Mr. Hamad Ali Al Khater, ha affermato: “Il nostro obiettivo è fornire un’eccellenza operativa che supporti sia le attuali esigenze sia la crescita futura. L’apertura dei Concourse D ed E segna una pietra miliare significativa nell’espansione della nostra capacità e nel miglioramento dell’efficienza operativa. Questo sviluppo combinato semplifica il flusso di passeggeri, ottimizza la gestione delle risorse e rafforza la connettività delle compagnie aeree, garantendo passenger services più fluidi ed efficienti”.

“I Concourse D ed E appena inaugurati presentano i seguenti miglioramenti:

Imbarco senza interruzioni grazie alla smart technology – I nuovi concourse sono dotati di self-boarding systems all’avanguardia, che semplificano il processo di imbarco per un viaggio più rapido ed efficiente. La smart technology consente una rapida verifica dei documenti, riduce i tempi di attesa e garantisce transizioni fluide dal terminal all’aeromobile.

Connettività migliorata e portata globale – L’espansione dell’Hamad International Airport con i Concourse D ed E rafforza significativamente la connettività sia per i passeggeri che per le compagnie aeree. Con una maggiore gate capacity e operazioni di volo ottimizzate, l’aeroporto può ospitare un numero maggiore di vettori internazionali e offrire rotte più dirette verso le principali destinazioni globali.

Migliorare il viaggio dei passeggeri – L’espansione dà priorità al comfort e alla praticità dei passeggeri, offrendo strutture migliorate per soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori. Una selezione più ampia di punti vendita premium e brand di ristorazione globali migliora l’esperienza di svago, mentre i posti a sedere sono progettati ergonomicamente. Con la D&E Expansion, Qatar Duty Free sta svelando oltre 10 nuovi punti vendita e punti ristoro, ampliando lo spazio commerciale dell’aeroporto di 2.700 metri quadrati. Questa iniziativa consolida ulteriormente la posizione dell’Hamad International Airport come faro di innovazione, una destinazione di livello mondiale per lo shopping, la ristorazione e le esperienze indimenticabili.

Un impegno per la sostenibilità – L’Hamad International Airport rimane un leader nell’aviazione sostenibile, con i Concourse D ed E progettati per soddisfare la GSAS 4-Star Design & Build Certification e puntando alla LEED Gold Certification. Lo sviluppo incorpora sistemi a risparmio energetico, soluzioni innovative per la gestione dell’acqua e strategie di comfort termico ottimizzate, rafforzando l’allineamento dell’aeroporto con gli obiettivi di sostenibilità globale.

L’accessibilità è un obiettivo fondamentale, con principi di progettazione universali che garantiscono un’esperienza fluida per tutti i viaggiatori. Caratteristiche come hearing loops, percorsi senza barriere, ampie aree di seduta e servizi di assistenza dedicati sottolineano l’impegno dell’aeroporto nel creare un ambiente incentrato sul viaggiatore”, prosegue Qatar Airways.

“L’apertura dei Concourse D ed E segna la fase finale dell’espansione più ampia dell’Hamad International Airport, che ha introdotto diversi miglioramenti storici. Al centro di questa trasformazione c’è l’ORCHARD, un lussureggiante giardino tropicale interno che ridefinisce l’esperienza dei passeggeri con la sua atmosfera serena e la sua bellezza naturale. Il Central Concourse è stato ampliato per migliorare il flusso dei passeggeri e l’efficienza operativa, mentre l’offerta di negozi al dettaglio e ristoranti è stata ampliata e ora comprende una serie di brand di lusso globali e un’offerta diversificata di cibo e bevande”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)