Brussels Airlines, Beobank e Mastercard lanciano carte di credito con vantaggi esclusivi

Brussels Airlines, Beobank e Mastercard annunciano il lancio di tre nuove co-branded credit cards in collaborazione con Miles & More. Accompagnate da un interessante programma fedeltà, queste carte sono state appositamente progettate per i viaggiatori che cercano flessibilità e vantaggi esclusivi.

“Da oggi sono disponibili tre nuove Beobank Brussels Airlines credit cards. Sono state progettate per diversi profili di viaggiatori e consentono ai titolari di carta di guadagnare miglia tramite gli acquisti quotidiani effettuati con la carta. Queste carte sono il risultato di una partnership strategica annunciata nel 2024 tra Beobank, Brussels Airlines e Mastercard, in collaborazione con Miles & More.

L’obiettivo comune di questa partnership è quello di fornire valore aggiunto ai clienti offrendo una soluzione di pagamento flessibile accettata in tutto il mondo, combinandola con un interessante programma fedeltà e un pacchetto assicurativo che consenta acquisti più sicuri e viaggi più fluidi. In termini concreti, grazie all’ampia rete di accettazione globale di queste carte, ogni acquisto idoneo effettuato con una delle tre Beobank Brussels Airlines Mastercard credit cards, sia per transazioni quotidiane che per transazioni legate ai viaggi, consente al titolare della carta di accumulare rapidamente Miglia.

Per soddisfare al meglio le diverse esigenze dei viaggiatori, sono disponibili tre carte separate: Beobank Brussels Airlines Explore Mastercard, Beobank Brussels Airlines Horizon Mastercard, Beobank Brussels Airlines Altitude Mastercard“, afferma Brussels Airlines.

“Negli ultimi anni, c’è stato un crescente interesse per i viaggi, unito al desiderio di un certo livello di comfort e sicurezza. Questo lancio illustra perfettamente l’impegno di Brussels Airlines nell’arricchire l’esperienza complessiva dei suoi viaggiatori e soddisfare le loro aspettative”, prosegue Brussels Airlines.

“Ogni viaggiatore è unico e ha esigenze diverse. Brussels Airlines si impegna a offrire un’esperienza di viaggio fluida e arricchente a tutti i suoi passeggeri. Grazie alle nuove carte di credito, i nostri clienti avranno l’opportunità di godere di vantaggi unici prima, durante e dopo il loro viaggio, rendendo ogni viaggio ancora più confortevole e gratificante. Ciò include privilegi esclusivi di Brussels Airlines, come l’accesso alle lounge e i vantaggi del nostro programma Miles & More per biglietti aerei, upgrade, shopping o esperienze esclusive”, afferma Dorothea von Boxberg, Chief Executive Officer, Brussels Airlines.

“Beobank è sempre stata pioniera nel mercato delle carte di credito in Belgio, offrendo non solo prodotti competitivi e distintivi, ma anche una gamma completa di soluzioni di pagamento flessibili e di alto valore. Più che semplici strumenti di pagamento, queste nuove carte di credito soddisferanno determinate aspettative e supporteranno il cliente nelle sue transazioni quotidiane, indipendentemente dal fatto che sia in viaggio o meno. Ogni euro speso con la carta consente ai clienti di accumulare miglia. Il pacchetto assicurativo è stato inoltre progettato per migliorare l’esperienza complessiva del cliente, combinando sia l’assicurazione relativa ai viaggi che quella di protezione degli acquisti”, afferma Guy Schellinck, Chief Executive Officer, Beobank.

“Con le nuove carte Beobank Brussels Airlines Mastercard, viaggiare in tutta tranquillità diventa realtà. Accettate in tutto il mondo, ti consentono di prenotare in modo sicuro il tuo volo online, prenotare un hotel o fare acquisti nei negozi. Oltre a questa flessibilità di pagamento, i titolari di carta godranno di vantaggi esclusivi Mastercard, come l’accesso alla corsia preferenziale dell’aeroporto, cashback da commercianti selezionati, accesso alla nostra Priceless.com experience platform, exclusive Live Nation pre-sales e parcel return fee protection. Presto, potranno anche usufruire di MilesPay, un servizio che consente loro di convertire le proprie miglia in euro per gli acquisti quotidiani”, afferma Benjamin Dessy, Country Manager, Mastercard Belgio e Lussemburgo.

“Per soddisfare anche le esigenze dei clienti professionali, entro la fine dell’anno verrà lanciata una quarta carta di debito differita come parte di questa collaborazione: la Beobank Brussels Airlines Navigator Mastercard. Maggiori informazioni su questa carta seguiranno nei prossimi mesi”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)