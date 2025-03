News Brevi – 21.03.2025

BRITISH AIRWAYS: ULTIMI AGGIORNAMENTI RIGUARDO LA CHIUSURA DI LONDON HEATHROW – British Airways informa: “A causa di un’interruzione di corrente nella zona di London Heathrow, l’aeroporto di London Heathrow è attualmente chiuso. Di conseguenza, abbiamo dovuto annullare tutti i voli a corto raggio che avrebbero dovuto operare da e per l’aeroporto oggi (venerdì 21 marzo). Stiamo contattando tutti i clienti interessati per consigliarli delle loro opzioni. Nel tardo pomeriggio di venerdì 21 marzo, ci è stato concesso l’autorizzazione dall’aeroporto di Heathrow per la clearance otto dei nostri voli a lungo raggio dalle 19:00. Gli unici clienti che dovrebbero raggiungere l’aeroporto di Heathrow sono quelli prenotati sui seguenti voli: BA055 a Johannesburg; BA057 a Johannesburg; BA011 a Singapore; BA259 a Riyadh; BA045 e BA059 a Cape Town; BA015 a Sydney via Singapore; BA249 a Buenos Aires via Rio de Janeiro. Chiediamo ai clienti prenotati durante il fine settimana, continuano a controllare BA.com per le ultime informazioni di volo. Per offrire ai nostri clienti più certezza, offriamo ai viaggiatori prenotati per viaggiare da o verso Heathrow nei prossimi giorni (dal 21 marzo al 23 marzo inclusi) opzioni flessibili per il rebook in una data successiva gratuitamente. Visitare ‘Manage My Booking’ per vedere le opzioni disponibili. Chiediamo gentilmente ai clienti di contattarci per telefono solo se sono prenotati per viaggi imminenti, per consentirci di aiutare i clienti interessati il più rapidamente possibile. Stiamo monitorando attentamente la situazione e forniremo ulteriori informazioni non appena avremo ulteriori dettagli”.

SWISS CANCELLA TUTTI I VOLI DI OGGI PER LONDON HEATHROW – SWISS informa: “L’aeroporto di Londra Heathrow è chiuso oggi, 21 marzo 2025, a causa di un incendio e della relativa interruzione di corrente. SWISS cancella quindi tutti i voli da Zurigo e Ginevra verso il principale aeroporto del Regno Unito per oggi, venerdì 21 marzo 2025. Ciò riguarda un totale di 10 voli da e per Ginevra con 944 passeggeri prenotati e 14 voli da e per Zurigo con 1.969 passeggeri prenotati. Come misura precauzionale, tutti i voli dalla Svizzera da e per Londra Heathrow sono stati chiusi alla vendita domani, sabato 22 marzo. SWISS si rammarica profondamente per l’inconveniente che ciò ha causato ai passeggeri. Ci auguriamo che la situazione all’aeroporto di Londra Heathrow torni alla normalità il prima possibile”.

IATA: STATEMENT SULLA CHIUSURA DI HEATHROW IL 21 MARZO 2025 – “La chiusura odierna di Heathrow creerà disagi a un numero enorme di viaggiatori. Ringraziamo le persone colpite per la pazienza dimostrata mentre le compagnie aeree si concentrano sul farli arrivare a destinazione il più rapidamente ed efficientemente possibile. Questo è l’ennesimo caso in cui Heathrow delude sia i viaggiatori che le compagnie aeree. E questo solleva alcune serie domande. Innanzitutto, come è possibile che un’infrastruttura critica, di importanza nazionale e globale, dipenda totalmente da un’unica fonte di energia senza alternative? Se è così, come sembra, allora si tratta di un chiaro fallimento di pianificazione da parte dell’aeroporto. E da ciò nasce la questione di chi sostiene i costi per prendersi cura dei viaggiatori in difficoltà. Dobbiamo trovare una ripartizione più equa dei costi di assistenza ai passeggeri rispetto alle sole compagnie aeree che pagano il conto quando l’infrastruttura fallisce. Finché ciò non accadrà, Heathrow avrà ben pochi incentivi a migliorare”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

AEROPORTO DI LONDRA HEATHROW: POSSIBILI DISAGI AI VOLI – Aeroporti di Roma informa: “Si informa che, a causa di un problema tecnico all’aeroporto di Londra Heahthrow, potrebbero verificarsi ritardi e/o cancellazioni per i voli da e per lo scalo londinese. I passeggeri sono pregati di contattare la propria compagnia aerea per verificare lo stato del volo”.

RYANAIR LANCIA VOLI DI SALVATAGGIO PER I PASSEGGERI DI MILANO COLPITI DALLA CHIUSURA DI HEATHROW – Ryanair informa: “Ryanair ha aggiunto oggi (21 marzo) 2 voli di salvataggio tra Milano e Londra Stansted per sabato (22 marzo) per aiutare i passeggeri colpiti dalla chiusura di Heathrow di oggi. I voli di salvataggio possono essere prenotati su Ryanair.com a partire dalle 16:00 di oggi pomeriggio”.

RYANAIR LANCIA 8 RESCUE FLIGHTS PER I PASSEGGERI COLPITI DALLA CHIUSURA DI HEATHROW – Ryanair informa: “Ryanair oggi ha aggiunto fino a 8 rescue flights tra Dublino e London Stansted, 4 venerdì e 4 sabato, per aiutare i passeggeri colpiti dalla chiusura odierna di Heathrow. Ryanair opererà 4 voli extra tra Dublino e Stansted venerdì pomeriggio e 4 voli extra sabato mattina. Questi voli possono essere prenotati su Ryanair.com dalle 09:30 di questa mattina”.

NOVE BAMBINI PALESTINESI IN ITALIA CON UN VOLO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Un velivolo KC-767 del 14° Stormo dell’Aeronautica Militare, con a bordo 9 bambini palestinesi bisognosi di cure, per la maggior parte pazienti oncologici, è atterrato nella serata del 19 marzo a Milano Linate per poi proseguire il suo viaggio verso Pisa e Roma. I piccoli pazienti, accompagnati dai loro familiari e da un’équipe medica, sono stati successivamente trasferiti nelle strutture ospedaliere italiane per ricevere le cure necessarie. “Dietro ogni missione come questa ci sono storie di sofferenza, ma anche di speranza”, ha dichiarato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Questi bambini, costretti a lasciare la loro terra per potersi curare, rappresentano il volto più fragile di un conflitto che non risparmia nessuno. L’Italia non resta indifferente: continueremo a lavorare per garantire assistenza e protezione a chi ne ha bisogno. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile questa operazione: il personale delle Forze Armate, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e della Protezione Civile”. All’arrivo all’aeroporto di Milano Linate, sede del Comando Aeroporto e Quartier Generale del Comando Squadra Aerea/1^ Regione Aerea, il Generale di Squadra Aerea Alberto BIAVATI, Comandante della Squadra Aerea\1^ Regione Aerea, ha sottolineato come l’Italia sia in grado di fare squadra e di come grazie a questa missione “abbiamo portato 9 bambini qui in Italia, dove verranno curati. È un segnale di speranza e di futuro per le popolazioni di Gaza”. Il Generale ha poi continuato sottolineando come la “capacità aeronautica nel trasporto medico strategico riveste un ruolo cruciale nel contesto della gestione delle emergenze sanitarie, sia in scenari nazionali che internazionali. Questo tipo di trasporto è fondamentale per il trasferimento rapido ed efficiente di pazienti in contesti di crisi o in aree difficilmente accessibili via terra”. Si tratta, infatti, di una attività di evacuazione medica (Medical Evacuation – MedEvac) che vede l’Aeronautica Militare impegnata nel soccorso, in patria e all’estero, a beneficio della popolazione civile e questa missione rientra in un più ampio impegno umanitario che vede l’Italia in prima linea nell’assistenza alla popolazione civile di Gaza. L’Italia conferma così il proprio ruolo di Nazione impegnata nella solidarietà internazionale, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi è più colpito dalle drammatiche conseguenze del conflitto. Il 14° Stormo dell’Aeronautica Militare ha sede presso l’aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare ed è alle dipendenze del Comando Forze per la Mobilità e il Supporto (CFMS) di Milano. Lo Stormo conduce missioni di sorveglianza dello spazio aereo con i velivoli Gulfstream E-550A CAEW; di radiomisure e trasporto tattico, anche a favore del Dipartimento della Protezione Civile, con i velivoli P-180 Avanti I e II; e di rifornimento in volo, trasporto strategico e trasporto in biocontenimento con i velivoli KC-767A (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

‘A HUNDRED YEARS OF SAFETY’: DEBUTTA IL NUOVO SAFETY VIDEO DI DELTA – Delta informa: “Delta, che celebra il suo 100° anno di volo, lancia un nuovo safety video questo aprile che catturerà sicuramente l’attenzione dei clienti con cenni alla sua storia, fornendo al contempo istruzioni chiare e dimostrazioni delle attuali procedure di sicurezza. Il nuovo video, ‘A Hundred Years of Safety’, è stato ispirato dalla ricca storia di Delta e accompagna i clienti in un viaggio attraverso i decenni, a partire dagli anni ’20, con 11 loghi Delta e 10 dipendenti che indossano uniformi da pilota e assistente di volo storicamente accurate, forniti dagli archivisti del Delta Flight Museum. I fedelissimi di Delta saranno anche lieti di vedere un cameo speciale dell’iconica “Deltalina” dall’airline’s 2008 safety video”. “Queste uniformi e riferimenti per eccellenza non solo dimostrano quanto sia cambiato negli ultimi 100 anni di viaggi aerei, tra cui abitudini, moda e cultura, ma che l’impegno di Delta per la sicurezza è sempre stata la nostra massima priorità”, ha affermato Maya Dukes, Managing Director of Global Brand Strategy, Creative and Social. “Il nostro safety video è visto da centinaia di migliaia di clienti ogni giorno da tutti i ceti sociali, quindi è il luogo creativo perfetto per onorare la nostra storia e la nostra gente, catturando al contempo l’attenzione dei clienti mentre si preparano al decollo”. “Come per tutti i safety videos, Delta ha lavorato a stretto contatto con la Federal Aviation Administration nel corso di diversi mesi sullo sviluppo, per garantire che il suo contenuto soddisfacesse tutti i requisiti. Il video include informazioni fondamentali sulla sicurezza, come richiesto a tutte le compagnie aeree statunitensi, su come prevenire e reagire correttamente in caso di emergenza, ad esempio dove si trovano le uscite di emergenza, come utilizzare le maschere di ossigeno e cosa fare in caso di evacuazione improvvisa. Da quando le prime “hostess” di Delta hanno preso il volo nel 1940, gli assistenti di volo hanno percorso i corridoi con la responsabilità primaria di garantire la sicurezza e il comfort dei nostri clienti”, prosegue Delta. “Il viaggio aereo è la forma di trasporto più sicura e questo perché la sicurezza è integrata in ogni aspetto della nostra attività e del settore”, ha affermato Kristen Manion Taylor, S.V.P of In-Flight Service. “Formare rigorosamente i nostri assistenti di volo per essere professionisti della sicurezza e istruire i nostri clienti sui protocolli e sulle procedure di sicurezza che devono rispettare non è negoziabile. La capacità di Delta di attirare creativamente l’attenzione su questi elementi di sicurezza sugli oltre 165.000 seatback screens in tutta la nostra flotta aiuta ulteriormente a garantire che tutti a bordo siano informati e pronti ad agire in caso di necessità”. “L’uniforme Delta è un’estensione di ciò che siamo: un marchio premium riconosciuto a livello mondiale, basato su una serie di valori fondamentali, tra cui sicurezza, eccellenza del servizio e affidabilità”, ha affermato Ekrem Dimbiloglu, Managing Director of Onboard Strategy and Experience. “Il nostro personale si guadagna la possibilità di indossare queste uniformi e rappresentare il marchio Delta, motivo per cui facciamo così tanto affidamento sul loro feedback quando le progettiamo, assicurandoci che vestibilità e funzionalità siano al primo posto”.

ETHIOPIAN AIRLINES ANNUNCIA UN NUOVO SERVIZIO PASSEGGERI PER HANOI – Ethiopian Airlines annuncia l’avvio di un nuovo servizio passeggeri con quattro voli settimanali per Hanoi, Vietnam, a partire dal 10 luglio 2025. Questa nuova rotta rafforzerà ulteriormente la connettività globale di Ethiopian Airlines, offrendo opzioni di viaggio più comode per i passeggeri che viaggiano tra l’Africa e il Sud-est asiatico. In merito al nuovo collegamento, il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere la nostra presenza nel Sud-est asiatico e migliorare la connettività aerea per i nostri clienti nella regione. Questa nuova rotta creerà opportunità per rafforzare i legami e le collaborazioni tra il Vietnam e la nostra vasta rete globale. Siamo entusiasti di portare il nostro rinomato servizio in Vietnam e di consolidare ulteriormente la nostra presenza in questo mercato dinamico”. L’avvio di questa rotta fornirà un collegamento essenziale tra Addis Abeba, hub di Ethiopian Airlines, e Hanoi, rispondendo alle esigenze sia dei viaggiatori d’affari che di quelli leisure. Il nuovo servizio punta a favorire il commercio, il turismo e gli scambi culturali tra Vietnam ed Etiopia, facilitando al contempo le connessioni con l’ampia rete di Ethiopian Airlines in Africa, Europa e Americhe. Questa nuova rotta rafforza la connettività globale fornendo un collegamento diretto tra Africa e Sud-est asiatico, consolidando la posizione di Ethiopian Airlines come la compagnia aerea più grande e con la maggiore rete in Africa.

IL CHIEF FINANCIAL OFFICER Dr. WILLIAMS WILLMS LASCIA LUFTHANSA TECHNIK – Lufthansa Technik informa: “Il Dr. William Willms lascerà l’Executive Board of Lufthansa Technik, e anche Lufthansa Group, su sua richiesta e con decorrenza dal 31 marzo. Nel suo mandato quadriennale, non è stato responsabile solo della finanza, ma anche di IT, acquisti, infrastrutture e affari legali”. La Chairwoman of the Supervisory Board, Grazia Vittadini, ha affermato: “Vorrei ringraziare sinceramente William Willms per il suo straordinario contributo nell’Executive Board di Lufthansa Technik e per la sua dedizione all’azienda nei 13 anni precedenti. Il suo contributo ha svolto un ruolo significativo nel plasmare la solida posizione di Lufthansa Technik oggi. Gli auguro tutto il meglio per il suo futuro, sia personale che professionale, e un grande successo in tutti i suoi sforzi”. “Willms, che ha conseguito un dottorato in giurisprudenza, è stato nominato nell’Executive Board of Lufthansa Technik nel settembre 2021. Dopo aver lavorato nel settore finanziario, è entrato a far parte di Lufthansa Group nel 2008, dove inizialmente ha ricoperto vari incarichi nel finance department of Lufthansa Technik e in seguito è stato responsabile della strategia in qualità di Executive Vice President of the Lufthansa Group”, prosegue Lufthansa Technik. “Mi sono divertito molto in Lufthansa Technik e in Lufthansa Group”, ha affermato Willms. “Ora è giunto il momento per me di cambiare di nuovo il mio focus, cosa che non vedo l’ora di fare”.

L’ICAO ASSISTERA’ LA SIRIA NELLA RIPRESA DEL SUO AVIATION SECTOR E DEGLI AIR SERVICES – L’ICAO informa: “La reintegrazione della Siria nel trasporto aereo internazionale ha compiuto un passo avanti significativo con un accordo storico tra l’International Civil Aviation Organization (ICAO) e la General Authority for Civil Aviation (GACA) siriana. L’accordo mira a modernizzare l’infrastruttura e le capacità dell’aviazione siriana, per ricongiungersi in modo sicuro e protetto al global air transport network. Il Management Service Agreement, firmato dal GACA President Mr. Ashhad Al-Salibi e dall’ICAO Regional Director Mr. Mohamed Abubaker Farea, avvia uno sforzo completo per elevare le air transport operations della Siria agli standard internazionali. Nell’ambito di questa partnership, l’ICAO mira a supportare la Siria nella conduzione di una gap analysis completa per identificare le sfide chiave e sviluppare un piano d’azione strategico. La collaborazione si concentrerà anche sulla valutazione e il potenziamento delle strutture istituzionali per stabilire una solida base per l’efficienza normativa e operativa. Riconoscendo la portata di questo sforzo, l’ICAO si impegnerà attivamente con gli Stati donatori e le organizzazioni internazionali per mobilitare il necessario supporto finanziario e tecnico. La messa in sicurezza di queste risorse sarà fondamentale per garantire l’implementazione di successo di questa iniziativa e per guidare la sostenibilità a lungo termine nell’aviation sector in Siria. Questa collaborazione riafferma l’impegno dell’ICAO nel promuovere safe, secure, sustainable and efficient aviation systems in tutto il mondo. Affrontando le sfide istituzionali, operative e infrastrutturali, questa iniziativa svolgerà un ruolo fondamentale nella ripresa dell’aviazione civile siriana e nello sviluppo sostenibile a lungo termine”.

F-35: INTEROPERABILITA’ E DETERRENZA – F-35 informa: “È circolata una falsa narrazione secondo cui gli Stati Uniti potrebbero usare un ‘kill switch’ per controllare o disattivare da remoto gli F-35 operati da altri paesi. Il Regno Unito conferma che la sua flotta di F-35 opera in modo indipendente. Possono operare e aggiornare i loro F-35 in modo efficace, come l’integrazione di non-U.S. weapons sui loro F-35. Il Norwegian Foreign Minister Espen Barth Eide approva l’advanced fighter aircraft, affermando: “Siamo molto soddisfatti dell’F-35”, sottolineando la forte cooperazione militare tra Norvegia e Stati Uniti. Defense News riporta che il Dutch Minister of Defence Ruben Brekelmans ha dichiarato al Paris Defence and Strategy Forum: “È nell’interesse di tutti noi assicurarci che il programma F-35 rimanga operativo, che continui ad avere lo stesso successo che ha adesso, e non vedo alcun segno di un passo indietro da parte degli Stati Uniti”. La Finlandia esprime soddisfazione per il programma F-35. Il Finnish Air Force Commander, Major General Timo Herranen, afferma: “Non sorprende che molte nazioni abbiano scelto l’F-35. Durante il procurement assessments, le sue capacità erano ineguagliabili”. In un recente articolo, lo Switzerland’s defense ministry affronta direttamente queste preoccupazioni. L’articolo spiega che non è possibile ‘controllare a distanza’ o ‘bloccare’ gli F-35; La Svizzera può usare i suoi F-35 per la difesa nazionale sempre e ovunque. Inoltre, il Belgian Chief of Defence Gen. Frederik Vansina ha affermato al Belgian newspaper La Dernière Heure: “Non abbiamo indicazioni che ciò sia possibile. L’F-35 non è un aereo telecomandato. Il programma si basa sul supporto logistico mondiale, con pezzi di ricambio che circolano tra i paesi utilizzatori”. Il Czech Republic Ministry of Defense published ha pubblicato un Q&A in cui ha affermato: “L’aereo stesso non può essere interferito da remoto””.

AIR CANADA APRE UN NUOVO AIR CANADA CAFE’ AL MONTREAL-TRUDEAU INTERNATIONAL AIRPORT – Air Canada informa: “Air Canada sta introducendo il suo nuovo Air Canada CaféTM al Montréal-Trudeau International Airport, offrendo una premium grab and go experience per i viaggiatori domestici idonei. Progettata per la praticità e il comfort, questa nuova aggiunta, situata vicino al Gate A2, aprirà domani e segna la terza sede di Air Canada Café, rafforzando l’impegno della compagnia aerea nel migliorare l’offerta di lounge premium presso il suo hub di Montréal. Per accedere alla lounge, i clienti idonei devono solo scansionare la carta d’imbarco agli eGate all’ingresso dell’Air Canada Café. Questa apertura fa parte del più ampio investimento di Air Canada in lounge nuove migliorate e ampliate pianificate per il 2025 e oltre, migliorando ulteriormente l’esperienza aeroportuale per i suoi viaggiatori premium”. “Abbiamo creato un’esperienza premium su misura per le esigenze dei nostri clienti più impegnati, celebrando al contempo l’essenza della vivace cultura dei caffè di Montréal”, ha affermato Jacqueline Harkness, Managing Director, Product & Services, Air Canada. “ADM Aéroports de Montréal è lieta di accogliere questo nuovo Air Canada Café, che offre una nuova esperienza esclusiva per i viaggiatori in partenza da YUL”, ha affermato Philippe Stas, ADM’s Vice President, Services, Commercial and innovation”.

SAFRAN: MODIFICHE AL BOARD OF DIRECTORS – Safran informa: “Nella riunione del 20 marzo 2025, su raccomandazione dell’Appointments and Compensation Committee, il Board of Directors ha deciso di proporre le seguenti nomine al 2025 Annual General Meeting, in relazione ai Directors il cui mandato scadrà alla chiusura di tale Assemblea: la nomina di Valérie Baudson come independent Director, in sostituzione di Hélène Auriol Potier; la riconferma di Fabienne Lecorvaisier come independent Director; la riconferma di Patrick Pélata come independent Director”. Ross McInnes, Chairman of Safran’s Board of Directors, ha dichiarato: “Con la nomina di Valérie Baudson, il Board of Directors trarrebbe vantaggio da un profilo ben adattato alle responsabilità di un Board of Directors impegnato nelle migliori pratiche di governance, nonché dalla sua esperienza maturata nella sua attuale posizione di CEO e dalla sua conoscenza dei mercati finanziari, che completano le altre competenze finanziarie dei membri del Board. A nome del Board, vorrei ringraziare Hélène Auriol Potier per il suo impegno nel lavoro e nelle deliberazioni del Board durante i suoi due mandati”. “Se gli azionisti al 2025 Annual General Meeting seguiranno le raccomandazioni del Board of Diredctors sulla nomina e la riconferma dei Directors, alla chiusura dell’Assemblea, il Board avrà 16 membri, con il 66,7% independent Directors e il 41,7% dei Directors donne”, conclude Safran.

L’ICAO SECRETARY GENERAL SOSTIENE LE PRIORITA’ STRATEGICHE IN SUD AMERICA – L’ICAO informa: “Le sinergie migliorate tra le South America (SAM) regional aviation priorities e le strategie globali dell’ICAO sono state un risultato chiave della recente advocacy dell’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar a San Paolo, Brasile. Parlando a circa 140 partecipanti all’Eighteenth Meeting of Civil Aviation Authorities of the SAM Region (RAAC/18), il Sig. Salazar ha presentato l’ICAO Strategic Plan for 2026-2050 recentemente adottato. Tra i partecipanti c’erano Directors General of Civil Aviation, rappresentanti senior delle associazioni di settore e importanti produttori. Il Sig. Salazar ha sottolineato come la strategia regionale del Sud America sia in linea con questo piano globale. Ha delineato priorità come la riduzione delle emissioni di carbonio a net-zero entro il 2050, il miglioramento della mobilità e dell’accessibilità dei passeggeri e la garanzia che nessun paese venga lasciato indietro. Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, sarà necessaria una più stretta collaborazione tra l’Organizzazione, gli Stati e il settore. Il Regional Safety Oversight Cooperation System (SRVSOP) funge da meccanismo chiave per la standardizzazione e il lavoro collaborativo tra gli Stati. L’ICAO Regional Director for SAM, Mr. Fabio Rabbani, ha lanciato un forte appello agli Stati affinché rafforzino i loro impegni verso le iniziative regionali che supportano il piano e accelerino l’attuazione attraverso meccanismi più dinamici e coinvolgenti che consentano l’ottimizzazione delle risorse e una partnership rafforzata. La riunione di tre giorni si è conclusa il 26 febbraio 2025. Oltre alle sue implicazioni dirette per la politica statale, la riunione informerà le deliberazioni sullo sviluppo strategico dell’aviazione civile internazionale alla 42a sessione dell’ICAO Assembly a Montreal questo ottobre”. “La visita ha offerto al Segretario generale l’opportunità di migliorare la collaborazione con le principali parti interessate regionali, anche attraverso incontri bilaterali con i Directors General of Civil Aviation della regione. Le discussioni si sono concentrate su collaborazione regionale, sostenibilità, innovazione, risorse umane, efficienza normativa e competitività. Il rafforzamento delle capacità è emerso come un argomento critico, con gli Stati che hanno sottolineato la necessità di supporto in training, certification e nel miglioramento delle aviation oversight capabilities. Sono state evidenziate le partnership di successo degli SAM States con l’ICAO e le regioni limitrofe in materia di aviation safety. Si sono tenuti anche incontri con rappresentanti di organizzazioni chiave del settore, come Airports Council International – Latin America and the Caribbean (ACI-LAC), Civil Air Navigation Services Organization (CANSO), European Union Aviation Safety Agency (EASA), Federal Aviation Administration (FAA), International Air Transport Association (IATA), Latin American and Caribbean Air Transport Association (ALTA), insiema a costruttori come Airbus, Boeing e Embraer. Inoltre, il Segretario generale ha effettuato una visita ufficiale a Brasilia per intraprendere incontri di alto livello con il Minister of Foreign Affairs, Ambassador Mauro Vieira; il Commander of the Brazilian Air Force; Lieutenant Brigadier Marcelo Kanitz Damasceno, il Board of Directors of Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Questi incontri hanno fornito all’ICAO l’opportunità di sottolineare gli sforzi per garantire l’implementazione dello Strategic Plan. Il Segretario generale ha anche visitato la linea di assemblaggio Embraer a Sao Jose dos Campos, dove ha presentato la visione dell’ICAO al suo CEO e al team dirigenziale e ha appreso le loro prospettive del settore sul futuro. Durante le sue attività in Brasile, il Segretario generale è stato accompagnato dal Sig. Rabbani e dall’ICAO’s Regional Director for North America, Central America, and the Caribbean, Mr. Christopher Barks”, conclude l’ICAO.