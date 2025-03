Malaysia Aviation Group annuncia un ordine per un massimo di 60 Boeing 737 MAX

Boeing e Malaysia Aviation Group hanno annunciato oggi un ordine per 18 737-8 e 12 737-10, per rinnovare la flotta di Malaysia Airlines con aerei più efficienti nei consumi.

“Il firm order per 18 737-8 e 12 737-10, con opzioni per altri 30, per rinnovare la single-aisle fleet di Malaysia Airlines, permetterà di offrire un’esperienza di volo premium. L’ordine, prenotato a gennaio 2025 e pubblicato come unidentified sul Boeing‘s orders and deliveries website, consentirà alla compagnia di bandiera della Malesia di introdurre nuovi lie-flat seats e soddisfare la crescente domanda di viaggi nel sud-est asiatico, uno dei commercial aviation markets in più rapida crescita.

Si prevede che la flotta di aerei della regione crescerà di quasi il 250% nei prossimi 20 anni, sottolineando l’importanza dell’investimento di Malaysia Aviation Group nella versatilità del 737-8 e nella capacità del 737-10 come membro più grande della famiglia 737 MAX“, afferma Boeing.

“Si tratta di un investimento significativo per Malaysia Aviation Group, che ci consente di offrire ai nostri clienti premium cabin offerings e tecnologia all’avanguardia”, ha affermato Izham Ismail, group managing director of Malaysia Aviation Group. “L’aggiunta di questi nuovi aerei non solo migliorerà l’efficienza della nostra flotta e aumenterà la seating capacity, ma ci consentirà di migliorare l’esperienza di volo complessiva, con le esigenze dei nostri passeggeri in primo piano”.

“Il Boeing 737 è stato la spina dorsale della single-aisle fleet di Malaysia Airlines per quasi 60 anni, dopo l’introduzione del suo primo 737-100 nel 1969. Da allora, Malaysia Airlines ha operato quasi tutte le varianti della famiglia 737 e continuerà questa tradizione con questo ultimo ordine per il 737 MAX“, prosegue Boeing.

“L’annuncio di oggi rappresenta un’altra pietra miliare nella partnership di lunga data di Boeing con Malaysia e riflette il nostro impegno duraturo nei confronti del settore aerospaziale del Paese”, ha affermato il Dr. Brendan Nelson AO, president of Boeing Global. “L’opportunità di introdurre più aerei Boeing in Malesia è motivo di orgoglio per i nostri numerosi dipendenti malesi, che contribuiscono a ogni aereo che Boeing costruisce e consegna ai clienti in tutto il mondo”.

“Con oltre 50 737 nella flotta di Malaysia Airlines, l’introduzione di ulteriori 737-8 e 737-10 offre operational commonality e la best per-seat economics nella loro categoria, riducendo il consumo di carburante e le emissioni del 20%”, continua Boeing.

“Siamo onorati di consolidare la nostra preziosa partnership con Malaysia Aviation Group e di supportarli nella modernizzazione della loro flotta”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “L’aggiunta del 737-8 e del 737-10 fornirà a Malaysia Airlines la flessibilità operativa, le performance ambientali e la capacità aggiuntiva di cui hanno bisogno per servire meglio un numero crescente di passeggeri”.

“Il passenger air traffic più che triplicherà nei prossimi 20 anni, come previsto nel Commercial Market Outlook di Boeing, la long-term demand forecast for commercial airplanes and services dell’azienda. Degli oltre 4.700 nuovi aerei che si prevede saranno consegnati agli operatori della regione entro il 2043, quasi l’80% saranno single-aisle jets, come la famiglia 737 MAX.

La presenza di Boeing in Malesia include Boeing Composites Malaysia, la prima manufacturing facility in Southeast Asia interamente di proprietà dell’azienda, con una forza lavoro interamente malese. Lo stabilimento fornisce composite products and subassemblies per tutti i Boeing commercial airplanes, incluso il 737 MAX. Boeing supporta lo sviluppo delle capacità aerospaziali in Malesia attraverso safety training, sustainability workshops, supply chain development, university collaborations and community support initiatives”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)