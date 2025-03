Malaysia Aviation Group ordina motori CFM LEAP per ulteriori Boeing 737 MAX

Malaysia Aviation Group (MAG) e CFM International (CFM) hanno annunciato oggi un ordine per 60 motori CFM LEAP-1B, più pezzi di ricambio aggiuntivi, per equipaggiare la nuova flotta di 30 aeromobili Boeing 737 MAX di MAG (leggi anche qui).

L’accordo segue una cerimonia di firma tenutasi oggi tra MAG, Boeing e CFM, alla quale ha assistito il Guest-of-Honor YAB Prime Minister of Malaysia, Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim.

“MAG ha una partnership di lunga data con CFM e oggi siamo lieti di costruire su anni di fiducia e visione condivisa per guidare il futuro dell’aviazione in Malesia”, ha affermato Izham Ismail, Group Managing Director, MAG. “I motori CFM LEAP-1B offrono elevata affidabilità, elevata efficienza e funzionamento silenzioso per i nostri passeggeri, garantendo loro la migliore esperienza possibile di volo con noi”.

“MAG è la società madre di Malaysia Airlines e di altri vettori regionali e cargo. Malaysia Airlines attualmente opera 11 aeromobili Boeing 737 MAX 8 con motori CFM LEAP-1B, con altri 14 aeromobili in ordine. Nel complesso, il gruppo attualmente opera 47 aeromobili 737 Next-Generation con motori CFM56-7B. La storia di MAG con CFM risale agli anni ’90, quando le sue compagnie aeree hanno iniziato a utilizzare aeromobili Boeing 737 Classic con motori CFM56-3“, afferma CFM International.

“L’accordo odierno con MAG si basa su un solido rapporto durato tre decenni con una flotta crescente di aeromobili con motori LEAP”, ha affermato Gaël Méheust, president and CEO of CFM International. “Non vediamo l’ora di offrire l’elevata asset utilization e l’eccezionale supporto su cui MAG ha imparato a fare affidamento da CFM”.

“I motori CFM LEAP hanno sperimentato la rampa più rapida nella commercial aviation history, con oltre 3.700 aeromobili in poco più di otto anni. Tecnologie avanzate come composite fan blades and ceramic matrix composites offrono un motore che è più efficiente del 15% nei consumi, con emissioni di carbonio inferiori del 15% rispetto ai motori CFM56 di precedente generazione. Supportati da advanced health monitoring systems e da un open MRO ecosystem con 36 shops in tutto il mondo, i motori LEAP offrono una departure reliability del 99,95% e consentono un elevata asset utilization per narrowbody aircraft”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International)