Airbus incrementa l’utilizzo del SAF nelle sue operazioni

Airbus informa: “Cosa hanno in comune Tolosa, Amburgo, Mobile, Tianjin e Mirabel? Tutti questi Airbus commercial aircraft assembly sites ora utilizzano sustainable aviation fuel (SAF) per le loro operazioni interne.

Grazie a questo sviluppo, entro la fine del 2025, tutti i clienti Airbus, indipendentemente da dove ricevano il loro aeromobile, potranno farlo con SAF a bordo, gratuitamente. Nel 2024, il 75% delle 766 aircraft deliveries utilizzava un SAF fuel blend e si prevede che questa percentuale aumenterà presto, una volta che le consegne di aeromobili che utilizzano SAF inizieranno a Mirabel più avanti quest’anno.

Il SAF rimane una leva fondamentale per gli obiettivi di decarbonizzazione del settore dell’aviazione. Si prevede che il SAF fornirà la maggior parte delle riduzioni delle emissioni necessarie al settore dell’aviazione per raggiungere il suo obiettivo di emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2050, con l’International Air Transport Association (IATA) che stima che il SAF potrebbe contribuire a circa il 65% della riduzione delle emissioni richiesta. Negli ultimi anni, Airbus ha aumentato la percentuale di SAF utilizzata nelle proprie operazioni al 16%, che include viaggi di lavoro, voli di consegna (in cui un aereo viene consegnato alla base della compagnia aerea acquirente dopo il trasferimento della proprietà) e trasporto di parti di aeromobili tra diversi siti di produzione”.

“Per raggiungere questo obiettivo, Airbus ha firmato accordi con fornitori di SAF come TotalEnergies, che forniscono SAF per le consegne di aeromobili a Tolosa dal 2016. Grazie a una partnership firmata nel 2024, TotalEnergies fornisce più della metà del SAF per soddisfare le esigenze di Airbus in Europa. Abbiamo anche unito le forze con le compagnie aeree. Volotea, che opera un volo Amburgo-Tolosa per i dipendenti Airbus come parte del nostro internal shuttle service, utilizza un SAF blend al 34% su questa rotta dal 2022. Dopo un programma pilota di successo nel 2023, dal 2024 Air France-KLM e Airbus hanno un “SAF fares agreement”, con Airbus che acquista opzioni SAF per i viaggi di lavoro dei dipendenti che collegano Parigi con cinque sedi: Amburgo, Madrid, Marsiglia, Monaco e Tolosa.

Guardando più lontano, nel 2024 Airbus ha lanciato un programma pilota con easyJet, che opera voli sulla rotta Tolosa-Bristol, una rotta popolare per i viaggi di lavoro grazie alla vicinanza ai siti Airbus di Tolosa e Filton. In esecuzione tra novembre 2024 e gennaio 2025, il programma ha visto Airbus finanziare 106 tonnellate di SAF, la quantità equivalente di carburante necessaria per effettuare voli tra Tolosa e Bristol con una SAF blend al 30% durante il periodo.

Nel gennaio 2025, Airbus, Wizz Air, Moeve e Charleroi Airport hanno completato un SAF operational trial. Airbus ha fornito consulenza tecnica e competenza durante il trial, durante la quale Wizz Air ha operato più di 50 voli utilizzando una miscela di SAF e jet fuel tradizionale. Durante questo periodo è stato inoltre completato un sondaggio che ha fatto luce sulla consapevolezza e gli atteggiamenti dei passeggeri nei confronti dell’aviazione a basse emissioni di carbonio, incluso il SAF“, prosegue Airbus.

“Sebbene la quantità di SAF disponibile sia aumentata negli ultimi anni, la domanda rimane sotto pressione a causa del costo più elevato del SAF rispetto al cherosene, 2,8 volte in base agli European Union Aviation Safety Agency (EASA) 2024 Aviation Fuels Reference Prices for ReFuelEU Aviation. Il settore deve affrontare questa disparità e ridurre il divario di prezzo con il fuel tradizionale.

Sebbene Airbus non sia un produttore di SAF, può svolgere un ruolo. Oltre a integrare l’uso del SAF nelle proprie operazioni, Airbus investe e collabora con i partner per ampliare l’ecosistema SAF. Nel 2024, Airbus ha investito in SAFFA, il Sustainable Aviation Fuel Financing Alliance investment fund. SAFFA si concentra su SAF idoneo per la certificazione RefuelEU Aviation o CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), sebbene gli investimenti possano avvenire in diversi percorsi di produzione e regioni. Il primo investimento di SAFFA in Crysalis Biosciences, con sede negli Stati Uniti, aiuterà l’azienda a produrre SAF e prodotti biochimici a bassa intensità di carbonio.

Nel 2024, Airbus ha anche investito nella sustainable aviation fuels producer and technology company LanzaJet. L’investimento di Airbus supporta LanzaJet nell’ampliamento del suo SAF production process che utilizza etanolo, noto come Alcohol-to-Jet (ATJ) pathway. LanzaJet ha recentemente aperto un nuovo impianto SAF a Soperton, in Georgia, con la capacità di produrre 9 milioni di galloni di SAF ogni anno.

Guardando al futuro, Airbus prevede di continuare ad aumentare l’uso di SAF nelle proprie operazioni, con l’obiettivo di utilizzare almeno il 30% di SAF nel suo global fuel mix entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)