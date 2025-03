Airbus Foundation unisce le forze con Solar Impulse Foundation per promuovere l’azione per il clima

Airbus Foundation e Solar Impulse Foundation hanno avviato una partnership triennale volta a guidare il progresso globale sulla sostenibilità attraverso la promozione dell’innovazione e della collaborazione. “La partnership è dedicata all’identificazione e all’accelerazione dell’adozione di scalable nature-based projects che affrontino le urgenti sfide globali.

Attraverso la partnership, i candidati selezionati avranno accesso a una vasta gamma di risorse, tra cui le capacità aerospaziali di Airbus, come i dati satellitari per l’osservazione della Terra e gli elicotteri per un’efficiente valutazione e verifica aerea. Queste capacità consentiranno ai progetti selezionati di affrontare questioni sociali critiche, dal degrado degli ecosistemi alla sicurezza idrica e al rischio di catastrofi naturali, fino a soluzioni come i sistemi di monitoraggio ambientale satellitare”, afferma Airbus.

Bertrand Piccard, Initiator and Chairman of the Solar Impulse Foundation, afferma: “Combinando la tecnologia aerospaziale con soluzioni basate sulla natura, possiamo trasformare l’innovazione in impatto. La nostra partnership con la Airbus Foundation dimostra come capacità avanzate come le immagini satellitari possano aiutare a ripristinare gli ecosistemi, supportare lo sviluppo economico e costruire la resilienza climatica dove è più necessaria”.

“La Solar Impulse Foundation fornirà competenza nell’identificazione, valutazione e promozione di nature-based solutions per ottenere il massimo impatto. Fornirà accesso a un’ampia rete di organizzazioni cleantech e svolgerà un ruolo di advocacy nell’interazione con i decisori per promuovere un cambiamento politico sostenibile”, prosegue Airbus.

Julie Kitcher, Chief Sustainability Officer di Airbus e presidente della Airbus Foundation, afferma: “Le tecnologie aerospaziali ci consentono di sbloccare informazioni sul nostro pianeta a cui non possiamo accedere da terra. Utilizzando l’esperienza di Airbus in satelliti ed elicotteri, ci impegniamo a dare potere a innovatori e ricercatori per sviluppare soluzioni che affrontino urgenti sfide ambientali e sociali. La Solar Impulse Foundation ha un elevato livello di competenza nel supportare progetti climatici e attraverso questa partnership, puntiamo a creare nuovi percorsi per progetti innovativi per aumentare la resilienza climatica e supportare le comunità locali”.

“Dal 1° aprile le due fondazioni cercheranno attivamente proposte che possano beneficiare delle capacità aerospaziali per promuovere soluzioni basate sulla natura. I progetti selezionati riceveranno 10.000€ di finanziamenti iniziali e avranno accesso a competenze tecniche per aiutarli ad accelerare il loro impatto.

Questa partnership è in linea con la missione della Airbus Foundation di collaborare con le principali parti interessate per innovare soluzioni ambientali utilizzando le capacità uniche delle tecnologie Airbus. Fornendo accesso a dati critici, strumenti all’avanguardia e risorse specializzate, la partnership consentirà alle comunità di anticipare e adattarsi meglio agli impatti dei cambiamenti climatici”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)