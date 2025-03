Dassault presenta il Falcon 8X all’Avalon Australian International Air Show

Dassault Aviation esporrà il suo very long range Falcon 8X large cabin trijet all’Avalon Australian International Air Show, che si aprirà a Melbourne il 25 marzo.

“Insieme all’ultra widebody Falcon 6X, entrato in servizio alla fine del 2023, e all’ultra long range Falcon 10X, attualmente in fase di sviluppo, l’8X mette in evidenza l’Asia Pacific strategy dell’azienda, offrendo l’aereo più efficiente e capace sul mercato, supportato da un large product support network”, afferma Dassault Aviation.

“Negli ultimi dieci anni abbiamo metodicamente ampliato le vendite e il supporto nella regione”, ha affermato Carlos Brana, Executive Vice President, Civil aircraft, Dassault Aviation. “Un ottimo aereo più un ottimo servizio sono una formula vincente”.

“Il Falcon 8X in mostra sarà la new-look version, con un interno elegante e raffinato, derivato da quello del nuovo Falcon 6X. La sua high-speed streaming and video conferencing capability mantiene i passeggeri connessi quasi ovunque sul pianeta.

L’8X è dotato di advanced digital flight controls derivati dai fighter aircraft e offre una maneggevolezza senza pari e la migliore efficienza nei consumi della categoria. Un grande jet con un’autonomia di 6.450 miglia nautiche (11.945 km) e una velocità di crociera di Mach 0,90, può ancora atterrare a una approach speed di 107 nodi, nelle short runways che punteggiano l’Australia.

Dassault promuoverà il Falcon 6X da 5.500 nm (10.200 km), che presenta la più grande cabin cross section in business aviation (e un livello di comfort all’altezza), e il Falcon 10X ancora più grande da 7.500 nm (13.890 km), la cui entrata in servizio è prevista per il 2027.

Negli ultimi anni, Dassault ha ampliato la propria Customer Service footprint in Australia e Asia. Ha acquisito l’ExecuJet MRO Services network nel 2019, con sedi a Sydney, Melbourne e Perth.

ExecuJet MRO ha recentemente aperto un nuovo service center a Kuala Lumpur, Malesia. È diventato un importante hub regionale per business aviation services, fungendo da factory service center per Dassault Aviation e supportando altri brands”, prosegue Dassault Aviation.

“Dassault ha avuto una lunga e stretta relazione con l’Australia. Il paese è il secondo mercato più grande per i Falcon business jets nella Asia Pacific region, dopo la Cina. I Dassault Mirage fighters hanno contribuito a difendere i cieli australiani quasi fino agli anni ’90, mentre i Dassault business jets dal Falcon 20 originale in poi sono stati a lungo utilizzati per government VIP transport. La Royal Australian Air Force oggi opera tre Falcon 7X in VIP service”, conclude Dassault Aviation.

