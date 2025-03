Airbus presenta le hydrogen aircraft technologies durante l’Airbus Summit 2025

Durante l’Airbus Summit 2025, Airbus ha fornito un aggiornamento sulla sua roadmap per essere pioniera del futuro dell’aviazione commerciale nei decenni a venire, delineando i piani per preparare un next-generation single-aisle aircraft che potrebbe entrare in servizio nella seconda metà degli anni ’30, nonché la sua rivista ZEROe project roadmap per far maturare le tecnologie associate al volo alimentato a idrogeno.

Al Summit, Airbus ha riconfermato il suo impegno a portare sul mercato un aeromobile a idrogeno commercialmente valido e ha presentato alcuni dei principali elementi costitutivi della tecnologia che consentiranno l’avvento di un fully electric, fuel-cell powered commercial aircraft, un percorso che si distingue come il più promettente, dopo anni di ricerca sull’aviazione a idrogeno.

Bruno Fichefeux, Airbus Head of Future Programmes, afferma: “L’idrogeno è al centro del nostro impegno per la decarbonizzazione dell’aviazione. Sebbene abbiamo modificato la nostra roadmap, la nostra dedizione al volo alimentato a idrogeno è incrollabile. Proprio come abbiamo visto nel settore automobilistico, i fully electric aircraft powered by hydrogen fuel cell hanno il potenziale a lungo termine per rivoluzionare in meglio il trasporto aereo, integrando il sustainable aviation fuel pathway”.

Queste tecnologie sono state in particolare presentate come parte di un nuovo concetto nozionale di un hydrogen aircraft spinto da quattro 2-megawatt electric propulsion engines, ciascuno alimentato da un fuel cell system che converte idrogeno e ossigeno in energia elettrica. I quattro fuel cell systems sarebbero alimentati tramite due liquid hydrogen tanks. Questo concetto continuerà a essere perfezionato nei prossimi anni, poiché ulteriori test aiuteranno a maturare le tecnologie associate allo stoccaggio e alla distribuzione dell’idrogeno, nonché ai sistemi di propulsione.

Glenn Llewellyn, Airbus Head of the ZEROe Project, aggiunge: “Negli ultimi cinque anni abbiamo esplorato diversi hydrogen-propulsion concepts, prima di selezionare questo fully electric concept. Siamo certi che potrebbe fornire la power density necessaria per un hydrogen-powered commercial aircraft e potrebbe evolversi man mano che maturiamo la tecnologia. Nei prossimi anni ci concentreremo sul progresso degli storage, distribution and propulsion systems, sostenendo anche il quadro normativo necessario per garantire che questi aerei possano prendere il volo”.

Nel 2023 Airbus ha dimostrato con successo un 1.2MW hydrogen-propulsion system e nel 2024 è stato completato l’end-to-end testing di un integrated fuel cell stack, electric motors, gearboxes, inverters and heat exchangers. Per affrontare le liquid hydrogen handling and distribution challenges in flight, Airbus, in collaborazione con Air Liquide Advanced Technologies, ha sviluppato il Liquid Hydrogen BreadBoard (LH2BB) a Grenoble, Francia. Gli integrated ground testing sono previsti per il 2027 presso l’Electric Aircraft System Test House di Monaco, combinando il propulsive bench and hydrogen distribution system per una convalida completa del sistema.

Oltre alle tecnologie aeronautiche, Airbus continuerà a promuovere l’emergere di una hydrogen aviation economy e il relativo quadro normativo, che sono anche fattori abilitanti fondamentali per l’avvento dell’hydrogen-powered flight su larga scala.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)