Ryanair annuncia l’operativo estivo 2025 per Ancona e Perugia

Ryanair ha annunciato il suo operativo estivo 2025 per l’aeroporto di Ancona, con 5 rotte da/per Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Düsseldorf-Weeze e Londra Stansted, con oltre 40 voli settimanali.

“Ryanair opera su/per Ancona da 26 anni, sostenendo lo sviluppo e la crescita regionali, promuovendo la connettività e il turismo tutto l’anno.

Per celebrare il lancio dell’operativo estivo 2025 di Ryanair per Ancona, la compagnia aerea ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99 per i viaggi fino alla fine di giugno, disponibili solo su ryanair.com (soggetto a disponibilità)”, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Come compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo operativo estivo 2025 per Ancona con oltre 40 voli settimanali su 5 rotte – Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Düsseldorf-Weeze e Londra Stansted – offrendo ai clienti una scelta imbattibile alle tariffe più basse per prenotare i voli per l’estate 2025.

Per favorire la crescita del turismo in Italia, Ryanair chiede al Governo e alle regioni di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, permettendo così a Ryanair e ad altre compagnie aeree di stimolare rapidamente la crescita del turismo e dell’occupazione durante tutto l’anno. Qualora il Governo Italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair nelle regioni italiane”.

Ryanair annuncia l’operativo estivo 2025 per Perugia

Ryanair ha annunciato oggi il suo operativo estivo 2025 per l’aeroporto di Perugia, con 10 rotte da/per Barcellona, Brindisi, Cagliari, Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Malta, Bucarest, Palermo e Londra Stansted, con oltre 70 voli settimanali.

“Ryanair opera su/per Perugia da 18 anni, sostenendo lo sviluppo e la crescita della Regione e stimolando la connettività e il turismo tutto l’anno.

Per celebrare il lancio dell’operativo estivo 2025 di Ryanair per Perugia, la compagnia aerea ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99 per i viaggi fino alla fine di giugno, disponibili solo su ryanair.com (soggetto a disponibilità)”.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Come compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo operativo estivo 2025 per Perugia con oltre 70 voli settimanali su 10 rotte – verso Barcellona, Brindisi, Cagliari, Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Malta, Bucarest, Palermo e Londra Stansted – offrendo ai clienti una scelta imbattibile alle tariffe più basse per prenotare i voli per l’estate 2025”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)