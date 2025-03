Emirates estende i retrofitted Boeing 777 services ad altre 8 città

Emirates informa: “Emirates introdurrà i Boeing 777 con cabine rimodernate in altre otto destinazioni sul suo route network, mentre il retrofit programme della compagnia aerea continua a progredire a un ritmo impressionante, con un aeromobile che riceve il suo lifting da prua a coda e che entra in servizio ogni tre settimane. La compagnia aerea punta a servire 44 città con la sua flotta di refurbished Boeing 777 and Airbus A380 aircraft entro settembre 2025″.

“Emirates sta potenziando i suoi Boeing 777 services con un’esperienza di bordo migliorata nelle seguenti destinazioni:

Dal 1° giugno 2025, tutti i voli operati da/per Lisbona offriranno cabine upgraded Boeing 777 cabins, includendo i voli EK 191/192 ed EK 193/194.

Per Dublino, Emirates lancerà le sue ultime cabine Business e Premium Economy sui voli EK 161/162, a partire dal 25 giugno.

Hong Kong diventerà la seconda destinazione cinese a essere servita con il Boeing 777 Emirates rimodernato, sui voli EK 382/383 a partire dal 15 luglio.

I clienti in viaggio per le Maldive potranno godere di un’esperienza di bordo migliorata con interni rinnovati sui voli EK 658/659 dal 1° giugno; così come sui voli EK 656/657 ed EK 660/661 dal 15 luglio.

Il Boeing 777 aggiornato di Emirates opererà per Calcutta a partire dal 10 agosto sui voli EK 572/573 con quattro voli settimanali (mercoledì, venerdì, sabato e domenica).

Colombo è pronta a ricevere il Boeing 777 con interni rinnovati dal 10 agosto sui suoi voli giornalieri EK 650/651. L’operazione completerà le A350 operations recentemente introdotte dalla compagnia aerea verso la capitale dello Sri Lanka.

Riaffermando l’importanza strategica del Sudafrica come importante gateway nelle sue operazioni africane, Emirates introdurrà per la prima volta le cabine Premium Economy e Business Class rinnovate per Johannesburg e Città del Capo. Johannesburg è pronta a ricevere il Boeing 777 di Emirates sui suoi servizi giornalieri EK 765/766 dal 1° settembre e EK 761/762 dal 25 settembre. Città del Capo sarà servita dagli interni più recenti della compagnia aerea sul suo volo giornaliero EK 770/771 dal 20 settembre.

Inoltre, London Stansted riceverà il suo secondo servizio giornaliero con Boeing 777 interiors rinnovati sui voli EK 067/068 dal 1° giugno”, prosegue Emirates.

“Emirates ha ampliato il suo Boeing 777 and Airbus A380 fleet refurbishment programme per coprire oltre 220 aeromobili, rappresentando l’impresa di retrofit più ambiziosa del settore dell’aviazione, un investimento di 5 miliardi di dollari USA, dedicato a fornire i migliori prodotti ed esperienze eccezionali ai clienti in tutta la sua rete globale.

Il Boeing 777 di Emirates rimodernato presenta una configurazione a quattro classi, con in testa la Premium Economy distintiva di Emirates e le cabine Business Class progettate con cura. I sedili della Business Class sul Boeing 777 di Emirates sono disponibili in una disposizione 1-2-1, offrendo privacy, accesso al corridoio e spazio per lavorare, rilassarsi e concedersi un riposo ristoratore.

I Boeing 777 rinnovati includono 24 dei popolari posti Premium Economy, insieme a 260 posti in Economy Class“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)