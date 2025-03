TAP Air Portugal e Avianca inaugurano la nuova lounge di Business Class all’Aeroporto Internazionale di Miami

TAP Air Portugal e Avianca hanno inaugurato il 21 marzo la lounge condivisa di business class presso l’aeroporto internazionale di Miami.

“La lounge, che copre una superficie di 600 mq, si trova nel Terminal Sud, vicino al gate J4, ed è aperta 24 ore su 24 per offrire maggiore comfort, comodità e privacy a un massimo di 337 passeggeri in partenza da Miami.

La struttura offre un’ampia selezione di cibi e snack, bevande alcoliche premium e rinfreschi caldi e freddi. Dispone inoltre di bagni moderni, Wi-Fi ad alta velocità, aree relax, spazi di lavoro dedicati e una zona gioco progettata appositamente per i bambini”, afferma TAP Air Portugal.

“La nostra prima lounge aperta al di fuori del Portogallo porta un po’ di Portogallo a Miami”, ha dichiarato Sofia Lufinha, Chief Customer Officer di TAP. “Qui, con tutti i comfort di una nuova lounge di business class, i nostri ospiti possono gustare piatti e bevande tipici, come formaggi, dolci tradizionali come i pastéis de nata, vino rosso portoghese, vinho verde e porto. Rientra tutto nell’ambito dell’impegno di TAP per offrire un’esperienza di viaggio il più confortevole possibile”.

“La lounge è accessibile ai passeggeri TAP, Avianca e Star Alliance che viaggiano in First e Business Class, ai membri TAP Miles&Go Navigator e Gold, ai membri Gold idonei di Star Alliance e ai membri Gold e Diamond idonei di LifeMiles. L’accesso è inoltre consentito ai titolari di Priority Pass e, a seconda della disponibilità e della capacità, è anche possibile acquistare pass giornalieri”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Potugal)