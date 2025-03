Emirates inaugura una nuova Cabin Crew facility in Dubai – ‘Crew Zone’

Mentre Emirates continua a reclutare candidati per diventare cabin crew, una nuova Crew Zone è stata ufficialmente inaugurata nell’Emirates Group Headquarters a Dubai.

“La Crew Zone è uno spazio dedicato all’equipaggio con un design contemporaneo e open space, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con servizi senza soluzione di continuità, da educational workshops a tech zones e di supporto, un centro di bellezza e benessere, un’area lounge interattiva e molti altri servizi specificamente progettati per i cabin crew.

L’innovativa e pionieristica crew engagement area è stata in fase di sviluppo per 9 mesi e, con un investimento di 3 milioni di AED, mira a fornire all’Emirates crew un’area accogliente in cui prendere un caffè e uno spuntino mentre finalizzano i report di volo, chiedere consiglio a stakeholder e colleghi, partecipare a workshop su argomenti sia professionali che personali, avere una consulenza al Beauty Hub, raccogliere documenti e dispositivi o rilassarsi e ricaricarsi con i colleghi.

L’ampia area può ospitare fino a 200 membri dell’equipaggio alla volta, con 7 diverse zone e servizi e si trova al piano terra dell’Emirates Group Headquarters in Dubai. Evidenziando l’impegno di Emirates per il benessere e lo sviluppo dei dipendenti, la zona dedicata supporta la crescita professionale dei membri dell’equipaggio e mira a promuovere un senso di comunità tra l’equipaggio e gli altri reparti”, afferma Emirates.

“Emirates Crew Engagement Zone – Questa area multifunzionale open space è dedicata a mettere in contatto l’equipaggio con le più recenti iniziative di Emirates, i lanci di prodotti, le formazioni di persona e i workshop. Schermi interattivi e calendari in tempo reale mostrano gli eventi programmati, che l’equipaggio può prenotare.

Emirates One Device Hub – Questo spazio offre un’esperienza tecnologica senza soluzione di continuità per l’equipaggio di cabina, con personale disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per rispondere a domande sull’One Device programme di Emirates.

Emirates Crew Lounge – La Crew Lounge è uno spazio creato pensando al relax, con comode sedute e tavoli. Qui, l’equipaggio può prendersi un momento per ricaricarsi, sorseggiare un caffè, terminare i report di volo all’atterraggio o incontrarsi con i colleghi.

Emirates Facilities Distribution Service – Facilities Distribution Service è una destinazione unica per depositare e ritirare i documenti di cui l’equipaggio ha bisogno, come visti e documenti normativi, nonché per ritirare nuovi dispositivi. Gli eleganti banconi sono progettati per l’efficienza e la facilità di accesso, assicurando che ogni interazione sia fluida, ben organizzata e incentrata sull’equipaggio.

Emirates Crew Computer Zone – La Crew Computer Zone è dotata di una zona con nuovi monitor, Internet ad alta velocità e postazioni di lavoro comode e individuali, studiate su misura per supportare le esigenze digitali dell’equipaggio, dal completamento delle attività alla prenotazione di voli personali e alla stampa di documenti.

Emirates Crew Connect Services – Nell’area Crew Connect Services, Emirates fornisce un servizio incentrato sul cliente e supporto operativo all’equipaggio di cabina. Il team è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo che la comunità dell’equipaggio possa porre le proprie domande e richieste di persona, telefonicamente o via e-mail.

Emirates Beauty Hub – L’Emirates Beauty Hub è stato lanciato nel 2023 e ora si trova anche nella nuova Crew Zone. È aperto 5 giorni a settimana e offre un’esperienza immersiva con un team interno di consulenti e prodotti in vendita, l’equipaggio di cabina può prenotare appuntamenti personalizzati per saperne di più su applicazione del trucco, nutrizione, fitness, cura della pelle, consigli per la cura dei capelli o partecipare agli eventi di gruppo gratuiti e alla serie di masterclass.

Emirates sta reclutando attivamente personale di cabina da tutto il mondo. Gli aspiranti assistenti di volo Emirates possono consultare il sito www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew per maggiori dettagli e per il programma degli open day nella propria città o nel proprio Paese”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)