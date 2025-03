È di Leonardo il primo ricevitore PRS Galileo super-sicuro per la difesa e le emergenze in tutta Europa

Leonardo ha progettato, sviluppato e realizzato a Genova l’unico ricevitore accreditato per l’uso in tutta Europa dedicato al servizio ultra-sicuro PRS (Public Regulated Service) del sistema di navigazione satellitare Galileo.

Il dispositivo – prodotto negli stabilimenti di Leonardo su mandato dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e sotto il coordinamento dell’Autorità competente PRS, espressa dal Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza – Ufficio Centrale per la Segretezza, in questi giorni ha ottenuto l’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea per i prodotti di sicurezza IT (Information Technology) in accordo al processo che prevede la doppia valutazione crittografica.

Infatti, in linea con le direttive del Consiglio dell’UE, il ricevitore è stato prima certificato nazionalmente e poi testato da una seconda Autorità, qualificata per la certificazione europea dei prodotti crittografici (Appropriately Qualified Authority, AQUA), scelta tra quelle riconosciute dal Consiglio stesso.

Una serie di test rigorosi ha dimostrato la sicurezza del dispositivo sotto vari aspetti: operazioni informatiche (computer security), cifratura per la protezione delle informazioni (communications security) e prevenzione delle fughe informative dovute a emissioni elettromagnetiche dei terminali (emission security).

Grazie alla certificazione appena conseguita, il ricevitore di Leonardo consentirà a tutti gli enti autorizzati, sia civili che militari, di accedere al servizio PRS del programma satellitare europeo Galileo, il più preciso al mondo. Questo servizio criptato, sicuro e resiliente, è accessibile solo a utenti autorizzati dai governi degli Stati membri dell’UE e fornisce dati di posizionamento, navigazione e sincronizzazione per applicazioni sensibili quali difesa, vigili del fuoco, servizi sanitari, ricerca e soccorso, polizia, guardia costiera e protezione civile.

Il ricevitore di Leonardo viene montato a bordo dei veicoli degli enti che utilizzano il servizio PRS per fornire informazioni assolutamente affidabili, precise e cyber-protette.

I ricevitori di Leonardo sono ora pronti per essere inviati a Praga, dove l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) ha la sua sede principale, per la sperimentazione del segnale PRS nei vari Paesi europei, fase propedeutica all’entrata in piena operatività del servizio. Un primo dispositivo è già stato installato e attivato presso il centro di sicurezza di Galileo, a Parigi.

Programma faro dell’Unione Europea (UE), Galileo è gestito e finanziato dalla Commissione Europea, che ha incaricato l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) di progettare, sviluppare, appaltare, testare e qualificare il sistema. L’Agenzia dell’Unione Europea per il Programma Spaziale (EUSPA) funge da fornitore di servizi, supervisionando le esigenze del mercato e delle applicazioni e chiudendo il cerchio con gli utenti.

Galileo è il sistema di navigazione satellitare più preciso al mondo, serve più di quattro miliardi di persone e dispositivi a livello globale e consente una miriade di applicazioni come i trasporti, le ferrovie, il trasporto marittimo, i servizi di cronometraggio, l’agricoltura e le operazioni di soccorso.

Il programma fornisce sia servizi di posizionamento e navigazione accessibili gratuitamente a tutti i cittadini, sia servizi ad hoc per applicazioni specifiche, sia un servizio criptato, denominato PRS (Public Regulated Service), accessibile solo a utenti autorizzati dai governi degli Stati membri dell’UE.

La precisione e accuratezza di Galileo è resa possibile anche grazie al contributo tecnologico del Gruppo Leonardo, che ha un ruolo da protagonista tanto nella componente terrestre quanto in quella spaziale del programma.

(Ufficio Stampa Leonardo)