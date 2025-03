Helvetic Airways opera il jet più grande a London City Airport

Helvetic Airways sta scrivendo la storia a London City Airport per la seconda volta in tre anni e mezzo, dopo che la compagnia aerea regionale svizzera è diventata la prima compagnia aerea commerciale al mondo ad atterrare con un Embraer E190-E2 a London City Airport nell’autunno del 2021. Oggi, 26 marzo 2025, l’Embraer E195-E2 di Helvetic Airways è stato il primo aereo di questo tipo ad atterrare sulla pista del London City Airport come parte di un regolare volo di linea. Con una lunghezza di 41,5 metri e un totale di 134 posti, l’E195-E2 è ora il più grande aereo in volo da London City Airport. L’E195-E2 ha anche il più basso consumo di carburante per posto di tutti gli aeromobili che operano a London City.

“A causa del suo steep approach, London City Airport pone elevate esigenze sia all’aeromobile che agli equipaggi appositamente addestrati. Helvetic Airways ha entrambi e siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea a portare l’E195-E2 più grande a London City Airport, dopo la sua anteprima con l’Embraer E190-E2 nel 2021. Questo ci rende l’unica compagnia aerea al mondo ad atterrare a London City con tre diversi aeromobili Embraer, consentendoci di offrire ai nostri clienti in wet-lease la massima flessibilità possibile”, ha affermato Tobias Pogorevc, CEO di Helvetic Airways, a Londra durante i festeggiamenti per il volo inaugurale.

Il volo, operato da Helvetic Airways per conto di Swiss International Air Lines su wet-lease base, è decollato da Zurigo alle 11.30 ed è atterrato a London City Airport poco dopo mezzogiorno.

Alison FitzGerald, CEO of London City Airport, ha affermato: “Siamo lieti di accogliere il primo volo commerciale dell’E195-E2 a London City, che dimostra il nostro impegno a collaborare con le nostre compagnie aeree e i nostri produttori per introdurre aeromobili di nuova generazione più puliti e silenziosi all’aeroporto. L’E195-E2 apre una gamma di nuove ed entusiasmanti destinazioni per i nostri passeggeri e, utilizzando aeromobili più silenziosi e puliti, questo ci consente di crescere e soddisfare il nostro limite di passeggeri senza aumentare il numero di movimenti di volo”.

“London City, dove il 75% dei voli avviene su aeromobili Embraer, è un posto speciale per noi. È fantastico celebrare un’altra pietra miliare nella storia dell’E2 con i nostri partner di Helvetic Airways e London City”, ha affermato Marie-Louise Philippe, Senior Vice President Sales & Marketing, Head of Region Europe and Central Asia, Embraer Commercial Aviation. “Offrendo emissioni di CO2 per posto inferiori del 30% e un’impronta acustica inferiore del 63% rispetto agli aeromobili della generazione precedente, l’E195-E2 è l’aeromobile più grande, più efficiente e più sostenibile certificato per LCY”.

Philippe ha aggiunto: “Embraer ha sviluppato il primo automatic takeoff system per aeromobili chiamato E2TS – Embraer Enhanced Takeoff System. Una volta certificato, E2TS aumenterà l’autonomia dell’E195-E2, in particolare da LCY, da 3.200 km a 4.000 km, portando nuove destinazioni come Istanbul, Gran Canaria, Casablanca, Atene e Il Cairo e per la prima volta nel raggio d’azione di London City”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer – Helvetic Airways – London City Airport)