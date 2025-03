Emirates si unisce al più grande data center al mondo alimentato a energia solare

Emirates Group ha stretto una partnership con Moro Hub, filiale di Digital DEWA, per i servizi di co-locazione presso il Mohammad Bin Rashid Al Maktoum Solar Park. Moro Hub detiene il Guinness World Record™ come il più grande data center al mondo alimentato interamente a energia solare.

“In vista della sua prossima fase di crescita, Emirates Group segna con questa co-locazione una evoluzione strategica della propria infrastruttura tecnologica. A partire dalla metà del 2026, Emirates Group avvierà il trasferimento del proprio data center presso Moro Hub. Questa transizione strategica consentirà al Gruppo di beneficiare di servizi completi di co-locazione – inclusi spazio rack, alimentazione, raffreddamento e fornitura di apparecchiature – e, soprattutto, di adottare energia pulita per un totale di 3.000 megawatt annui, necessari ad alimentare la nuova infrastruttura.

L’accordo è stato firmato alla presenza di HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO of Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) da Michael Doersam, Emirates Group’s Chief Financial & Group Services Officer e dall’Eng. Marwan Bin Haidar, Vice Chairman & Group CEO of Digital DEWA”, afferma Emirates Group.

“Seguendo la visione e le direttive di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, continuiamo a rafforzare la posizione di Dubai come hub globale per l’innovazione digitale sostenibile, in linea con la Dubai Clean Energy Strategy 2050 e la Dubai Net Zero Carbon Emissions Strategy 2050. Siamo orgogliosi di supportare il percorso di sostenibilità di Emirates Group con questa mossa strategica verso il più grande data center green al mondo, alimentato a energia solare e situato presso il Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park”, ha dichiarato Sua Eccellenza Saeed Mohammed Al Tayer. “Questa collaborazione dimostra l’impegno di Dubai nell’accelerare la trasformazione digitale e consolidare la sua leadership nel settore dell’aviazione sostenibile. Attraverso questa alleanza, Moro Hub contribuirà a promuovere una crescita economica sostenibile, assicurando un futuro basato sull’innovazione e la sostenibilità, rafforzando così la posizione di Dubai sulla scena globale”.

Sulla stessa linea è anche la dichiarazione di Michael Doersam. “La nostra partnership con Moro Hub rappresenta un passo strategico per l’evoluzione del nostro ecosistema tecnologico, in vista della prossima fase di crescita ed espansione. Condividiamo l’obiettivo di posizionare Dubai come punto di riferimento globale per tecnologia, innovazione e sostenibilità. Trasferendo le nostre operazioni digitali a Moro Hub, potenziamo la resilienza e la scalabilità della nostra infrastruttura, riducendo al contempo il nostro impatto ambientale. L’adozione di soluzioni energetiche pulite sottolinea il nostro impegno per un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato”.

