News Brevi – 26.03.2025

ENAC UNIFORMA E ABBATTE I COSTI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI AEROPORTUALI: 834 MILA EURO RISPARMIATI DAGLI OPERATORI AEROPORTUALI DAL 20 FEBBRAIO AD OGGI – Enac informa: “Enac conferma il proprio impegno a tutela degli operatori del settore aereo, con l’abbattimento dei costi per l’emissione dei tesserini aeroportuali: a partire dal 20 febbraio, l’Ente ha disposto, infatti, la gratuità dei tesserini di ingresso negli aeroporti, fatto salvo il pagamento di 2€ di diritto fisso a favore di Enac. Il Presidente Pierluigi Di Palma, nella seduta del Consiglio di Amministrazione Enac del 24 marzo, ha presentato un’informativa sullo stato di attuazione delle nuove misure adottate dall’Ente: da una prima verifica sulle istanze di rilascio dei tesserini aeroportuali gestite dall’Enac dalla data di attivazione del servizio (20 febbraio u.s.) sino ad oggi, risultano 19.040 richieste di tesserini. In poco più di un mese, il beneficio economico per gli operatori aeroportuali è stato di circa 834 mila euro, alla luce del fatto che ora non sono più chiamati a corrispondere importi anche significativi – una media €50 a tesserino pagata finora – per l’emissione del tesserino di ingresso aeroportuale”.

DELTA CELEBRA I SUOI 100 ANNI CON IL RINNOVO DEL DELTA FLIGHT MUSEUM – Delta informa :”Come prima compagnia aerea statunitense a celebrare il suo centenario, Delta sta onorando la dedizione e lo spirito delle persone che hanno spinto la compagnia attraverso un secolo di volo con il Delta Flight Museum recentemente rinnovato. Aperto ufficialmente lunedì 7 aprile, il vasto hangar trasformato in spazio espositivo cattura la cultura unica della compagnia aerea e i valori che mettono le persone al primo posto, assicurando che le storie dei primi 100 anni di Delta rimangano per sempre impresse nella storia. Sia i visitatori che gli ospiti degli eventi possono immergersi in prima persona nella cultura Delta attraverso numerose mostre interattive. La nuovissima esperienza “Delta Connects You” presenta un palcoscenico immersivo di realtà estesa che dimostra la capacità di Delta di unire le persone attraverso culture e idee diverse. Fin dalla sua fondazione nel 1995, il Delta Flight Museum ha invitato visitatori da tutto il mondo a esplorare la storia dell’aviazione, celebrare la storia e le persone di Delta e scoprire il futuro del volo. Il museo è stato ristrutturato pensando agli appassionati di aviazione e a chi cerca una location per eventi unica, con la possibilità di affittare lo spazio per tutti i tipi di eventi speciali, tra cui riunioni di lavoro, conferenze e persino matrimoni. Il museo è posizionato nel cuore della sede centrale della compagnia aerea nel suo hub di Atlanta, offrendo ai visitatori un posto in prima fila sia per l’eredità che per il futuro della compagnia aerea”. “Il Delta Flight Museum è ampiamente noto ai nostri dipendenti e alla comunità come la vera casa di Delta”, ha affermato Kelley Moore, Executive Director of Delta Flight Museum. “Mentre il museo ha sempre offerto uno sguardo ravvicinato ai nostri aerei e ai nostri manufatti, la nuova esperienza reinventata e le mostre interattive ci consentono di mostrare veramente l’umanità di Delta e le persone che hanno reso tutto ciò possibile”. Il processo di pianificazione e ristrutturazione, durato più di un anno, ha incluso un completo rinnovamento dei due hangar. I fondi per la ristrutturazione sono stati forniti dalla Delta Air Lines Foundation, oltre a generose donazioni da parte di dipendenti, pensionati e amici del museo.

SCUOLA DOUHET: ALL’INTERNATIONAL FORUM PEACE SECURITY & PROSPERITY GLI ALLIEVI DEL LICEO DELL’AERONAUTICA OTTENGONO IL PRIMO PREMIO – Si è svolta dal 16 al 19 marzo, a Palermo, la 5ª edizione dell’International Forum Peace, Security & Prosperity (IFPSP), evento annuale dedicato a liceali e allievi delle scuole militari di tutto il mondo che mira – grazie alla collaborazione con accademici, militari e rappresentati politici – ad esplorare come si instauri la pace, come la si preservi e quali siano le condizioni che consentono alle società pacifiche di prosperare. Quest’anno, il tema principale delle conferenze e dei seminari a cui hanno assistito i giovani liceali e allievi – provenienti da più di 40 paesi – è stato “La sicurezza umana in un mondo VUCA (Volatile, Incerto, Complesso, Ambiguo): Gestire le sfide, generare resilienza”. In occasione dell’evento, inoltre, è stato promosso un concorso rivolto agli studenti, ai quali è stato richiesto di presentare un breve saggio o un filmato che esplorasse proprio la tematica della sicurezza umana in un mondo “VUCA”. Ad aggiudicarsi il primo premio, con un video dal titolo “L’innocenza dei bambini”, è stata una rappresentanza della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” di Firenze. Gli allievi del Corso Vega infatti, al secondo anno di istruzione presso il liceo dell’Aeronautica Militare, hanno voluto far emergere le molteplici sfide che vivono i bambini in zone di conflitto, evidenziando l’importanza per la sicurezza umana di salvaguardare il loro benessere. Nata nel 2006, la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi dell’ultimo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future di ciascun allievo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ELIMINAZIONE TASSA COMUNALE PER GLI AEROPORTI MINORI: IL PLAUSO DI AIRGEST ALLA REGIONE – L’Aeroporto di Trapani informa: “L’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani, sarà tra gli scali che beneficeranno dell’annunciata eliminazione della cosiddetta tassa comunale, presente nel costo dei biglietti aerei che, da tempo, le compagnie aeree richiedono per intensificare gli investimenti e aumentare le rotte. La decisione, espressa durante il vertice di maggioranza convocato a Palazzo d’Orleans dal governatore Renato Schifani, secondo quanto è emerso, include anche l’aeroporto di Comiso e quelli di Pantelleria e Lampedusa”. “Una scelta strategica per il futuro del nostro territorio. Finalmente una misura che auspicavamo e sostenevamo da tempo. Una decisione che non solo rafforza la competitività degli scali minori, ma agisce da vero e proprio moltiplicatore di passeggeri senza penalizzare i due aeroporti principali dell’isola”, ha affermato il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra. “Tale manovra assolutamente democratica che va a vantaggio di tutte le compagnie aeree che vogliono volare sugli scali minori è un intervento intelligente e lungimirante che favorisce l’intero sistema aeroportuale e genera nuove opportunità per il nostro territorio. Plaudo al governo regionale, al presidente Renato Schifani, all’assessore Alessandro Dagnino e all’assessore Alessandro Aricò che se ne sono fatti portavoce, per questa scelta strategica, che va nella direzione giusta per lo sviluppo e la crescita sostenibile della nostra rete di trasporti. Avanti così”, conclude il presidente, Salvatore Ombra.

AUSTRIAN AIRLINES E’ AMBASCIATORE DELL’AUSTRIA PER LA PARTECIPAZIONE A EXPO 2025 – L’Airbus A320 di Austrian Airlines con registrazione OE-LBN sta volando una missione molto speciale: in collaborazione con l’Expo Office della Camera di Commercio Federale Austriaca, ora porta il logo ufficiale della partecipazione dell’Austria all’Expo di quest’anno, che si terrà a Osaka, Giappone, dal 13 aprile al 13 ottobre. Con il motto “Designing Future Society For Our Lives”, circa 160 paesi e 9 organizzazioni internazionali presenteranno i loro ultimi sviluppi, innovazioni e risultati. Quest’anno si prevedono circa 28 milioni di visitatori. L’Austria sarà nuovamente rappresentata all’Expo con il suo padiglione nazionale e utilizzerà questa piattaforma per rendere la forza innovativa e la diversità creativa del paese accessibili a un pubblico di milioni di persone. La speciale livrea dell’Airbus di Austrian Airlines intende fungere da simbolo unico della partecipazione dell’Austria all’Expo, attirando l’attenzione dei passeggeri internazionali sul suo coinvolgimento nell’esposizione mondiale. Annette Mann, CEO di Austrian Airlines, sottolinea: “Con la speciale livrea di uno dei nostri Airbus A320, Austrian Airlines porta il messaggio della partecipazione dell’Austria all’Expo 2025 di Osaka in tutti i paesi e nei cieli. Austrian Airlines si considera un partner che contribuisce a suscitare interesse per l’Expo e le sue intuizioni tra i nostri passeggeri”. Ursula Plassnik, Austrian Government Commissioner for EXPO 2025: “Il logo della presenza austriaca all’Expo 2025 su questo aereo Austrian Airlines documenta l’impegno per la prossima esposizione mondiale e garantisce che la partecipazione dell’Austria rimanga visibile a livello internazionale”. Julian Jäger, Joint CEO and COO of Vienna Airport: “Molti dei nostri passeggeri provengono dall’Asia e il Giappone in particolare è un importante mercato di viaggio per noi. Stiamo quindi utilizzando la presenza austriaca all’Expo in Giappone anche per intensificare i nostri rapporti commerciali con il Giappone e la regione asiatica”.

SAFRAN E PGZ ESPANDONO LA LORO COLLABORAZIONE – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. e Safra hanno firmato un Memorandum d’intesa per perseguire congiuntamente ulteriori opportunità commerciali, come parte degli sforzi di cooperazione nel settore della difesa europeo. Il Memorandum d’intesa è stato firmato presso la sede centrale di PGZ a Varsavia durante una visita del CEO di Safran, Olivier Andriès, per condurre colloqui di alto livello con Krzysztof Trofiniak, Presidente del Gruppo PGZ, su potenziali aree di cooperazione tra le due aziende aerospaziali e della difesa e le loro sussidiarie. “In tempi difficili è importante avere partner collaudati e PGZ vede i rappresentanti dell’industria della difesa francese esattamente come tali. L’accordo di oggi è un altro passo che stiamo compiendo tra le nostre due aziende per rafforzare la difesa della nostra patria e della regione più ampia”, afferma Krzysztof Trofiniak, Presidente di Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. “In un momento di incertezza geopolitica, siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e alla resilienza del nostro continente forgiando nuovi legami industriali franco-polacchi. Basata sulla fiducia reciproca e una visione condivisa, questa partnership a lungo termine con l’industria della difesa polacca è un passo importante nella costruzione di una vera base industriale e tecnologica di difesa europea”, afferma Olivier Andriès, Chief Executive Officer, Safran. La partnership delinea le potenziali aree di cooperazione tra PGZ e Safran. Le principali vie di sviluppo industriale finora identificate includono, ma non sono limitate a propulsion for air platforms, optronics, artificial intelligence, smart munitions and PNT (position, navigation, timing) solutions. Altre potenziali aree saranno valutate dalle task force di entrambe le aziende. L’attuale cooperazione tra PGZ e Safran è principalmente focalizzata su PNT systems tra WZE e Safran Electronics & Defense, con consegne di Geonyx inertial navigation and pointing systems per i Polish air defense programs.

IBERIA AUMENTA I VOLI TRA MADRID E PORTO RICO – Durante la prossima stagione invernale 2025/26, Iberia aumenterà il servizio tra Madrid e San Juan a 11 frequenze settimanali. Questo aumento segna una nuova fase nelle operazioni a Puerto Rico, dal momento che è la prima volta che è stato raggiunto questo numero di frequenze sulla rotta internazionale. L’aumento, di circa 16.190 posti tra i mesi da ottobre 2025 a marzo 2026, aggiunge 3,2 milioni di dollari all’impatto di Iberia sull’economia locale, che sarà di circa 32 milioni di dollari durante l’anno fiscale 2026. “Siamo molto entusiasti di annunciare che, per il secondo anno consecutivo, stiamo aumentando la nostra capacità tra Porto Rico e l’Europa. L’anno scorso abbiamo già raggiunto l’obiettivo di avere un volo giornaliero tra San Juan e Madrid, e questo nuovo aumento evidenzia il nostro forte impegno verso questo mercato, senza dubbio uno dei più performanti di tutta la nostra rete in America Latina e Caraibi”, afferma María Jesús López Solás, Direttore Commerciale, Sviluppo Clienti, Rete e Alleanze di Iberia. Il nuovo orario dei voli, in vigore dal 28 ottobre di quest’anno, offrirà ai passeggeri una maggiore flessibilità per pianificare le proprie vacanze e viaggi d’affari sull’isola. Il nuovo aeromobile A321XLR con capacità di 182 passeggeri, offrirà un volo giornaliero sette giorni su sette, mentre l’A330-200 con capacità di 288 passeggeri sarà disponibile quattro volte a settimana. Allo stesso modo, durante l’ultima Fiera Internazionale del Turismo tenutasi a Madrid lo scorso gennaio, il Governo di Porto Rico, la Compagnia del Turismo e Iberia hanno firmato un nuovo accordo per promuovere Porto Rico come destinazione turistica in Europa che, insieme a questo annuncio di aumento dei voli, attirerà un maggior numero di visitatori desiderosi di trascorrere una vacanza nei Caraibi.

AMERICAN AIRLINES PREMIA I VINCITORI DELLA MEDAL OF HONOR – American Airlines informa: “American Airlines ha mostrato il suo impegno continuo nei confronti dei vincitori della Medal of Honor con la missione di onorare i più grandi eroi della nazione con il Valor Tour. Prima dell’inaugurazione del National Medal of Honor Museum, American Airlines ha premiato coloro che hanno ricevuto il più alto riconoscimento della nazione per il valore militare in combattimento con il Valor Tour sul Flagship Valor di American. Il Flagship Valor è un aereo Airbus A321 con una speciale livrea che funge da omaggio volante ai vincitori della Medal of Honor. Il Valor Tour ha trasportato sei vincitori della Medal of Honor e ospiti speciali su un volo charter da Dallas-Fort Worth International Airport (DFW) a due basi militari, Fort Cavazos, Texas, e Joint Base Andrews nel Maryland, prima di tornare a DFW per i festeggiamenti di apertura del museo. Il Flagship Valor non è solo un aereo, ma un omaggio agli eroi della nazione. Alla vigilia della posa della prima pietra del National Medal of Honor Museum nel 2022, American ha presentato il Flagship Valor come parte del suo profondo impegno a sostenere i service members americani. Negli ultimi tre anni il Flagship Valor ha volato in tutto il paese per sensibilizzare sulla Medal of Honor e onorare coloro che hanno ottenuto questo illustre premio. Mentre il museo apre le sue porte in occasione del National Medal of Honor Day, American riafferma con orgoglio la sua dedizione al sostegno degli uomini e delle donne che hanno servito il paese”.

DELTA SVELA LA 2025 TRADING CARD SERIES PER CELEBRARE IL CENTENARIO – Delta informa: “Come parte delle celebrazioni del Centenario della compagnia aerea, Delta è orgogliosa di lanciare una nuova Centennial-themed trading card collection per i clienti. Questa collezione celebra il traguardo di Delta come prima compagnia aerea statunitense a compiere 100 anni con un design fresco e accattivante, caratterizzato dai nuovi colori e dal brand del Centenario, che sicuramente affascinerà clienti e collezionisti. Riconoscendo la popolarità più recente di queste carte collezionabili, Delta sta producendo oltre 5 milioni di carte totali che saranno pronte il 25 marzo per essere condivise dai piloti con i clienti, tra cui le carte per A220-300, 717, 737-800, A321neo, 757-200, 767-300, A330-900 e A350. I clienti che volano tramite Delta Connection potranno ricevere le carte CRJ-900 ed E175, a seconda del vettore”. “I piloti Delta hanno distribuito milioni di carte collezionabili negli ultimi 22 anni, con oltre 3 milioni distribuite solo nel 2024”, ha affermato Ryan Gumm, Senior Vice President of Flight Operations. “Questa semplice ma efficace interazione tra i nostri piloti e clienti eleva e arricchisce l’esperienza di volo e ha creato connessioni significative e momenti memorabili lungo il percorso”. “A partire da aprile i clienti possono selezionare un set regalo commemorativo con due limited-edition Centennial livery trading cards quando acquistano una physical Delta gift card su delta.com/giftcards. Questo set è l’unico altro modo per accedere a queste due carte in edizione speciale, oltre a richiederle al tuo pilota durante il viaggio e fino a esaurimento scorte. Ogni set arriva in una splendida confezione, rendendolo il regalo perfetto per i propri cari o per regalarsi un ricordo importante. Le Delta gift cards possono essere utilizzate per qualsiasi volo su delta.com o per un pacchetto Delta Vacations® che includa il volo. Si applicano i Termini della Delta gift cards. La prima aircraft trading card di Delta è stata rilasciata nel 2003, con una carta MD-11 in edizione limitata come parte del ritiro dell’aeromobile nel 2004. Da allora, Delta ha ampliato la collezione per includere sette serie e 68 carte uniche. Nel tuo prossimo volo con Delta, non dimenticare di continuare ad ampliare la tua collezione di carte collezionabili interagendo con i nostri piloti”, conclude Delta.

ETIHAD RAFFORZA IL SUO IMPEGNO PER LE COMUNITA’ IN SRI LANKA ATTRAVERSO VARIE INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ – Incarnando il suo impegno per la responsabilità sociale oltre l’aviazione, Etihad Airways ha lanciato una serie di iniziative di sensibilizzazione della comunità trasformative in Sri Lanka. Questi sforzi sono una pietra angolare della più ampia strategia di responsabilità sociale d’impresa della compagnia aerea dedicata agli aiuti umanitari, all’istruzione e all’empowerment della comunità, promuovendo un cambiamento significativo e sostenibile nelle comunità che serve. “Radicati dai valori fondamentali di unità e comunità di Etihad, questi sforzi riflettono il nostro impegno continuo nel riunire le persone per uno scopo comune. Con la ferma convinzione che l’unità sia un catalizzatore per un progresso significativo, Etihad continua a promuovere la collaborazione, dare potere alle comunità e creare un impatto duraturo ovunque operiamo”, ha affermato la dott. ssa Nadia Bastaki, Chief People & Corporate Affairs Officer, Etihad Airways. “Gli sforzi CSR di Etihad in Sri Lanka fanno parte del nostro impegno globale per avere un impatto positivo. L’anno scorso, i programmi di volontariato e comunità della compagnia aerea hanno raggiunto oltre 290.000 beneficiari. Mentre gli Emirati Arabi Uniti dichiarano il 2025 l’Anno della comunità, siamo orgogliosi di estendere i nostri sforzi oltre gli Emirati Arabi Uniti, supportando le comunità in tutta la nostra rete globale”. I dipendenti di Etihad di una vasta gamma di divisioni si sono uniti con uno scopo comune, incarnando il valore fondamentale della compagnia aerea di unità per una causa comune. Lavorando a stretto contatto con partner ingegneristici locali, hanno dato vita a progetti di impatto a Colombo e Kandy. Etihad ha supportato l’orfanotrofio di St. Joseph a Colombo, un rifugio per bambini abbandonati. Durante una cerimonia, Etihad Airways ha inaugurato ufficialmente nuovi dormitori, cucine e mense, migliorando significativamente le condizioni di vita dei 500 bambini che vi risiedono. A Kandy, Etihad ha rafforzato il suo impegno per l’istruzione supportando la scuola Hendeniya per bambini orfani. La compagnia aerea ha contribuito all’infrastruttura della scuola, tra cui la ristrutturazione delle aule e la creazione di una sezione IT dedicata per promuovere l’alfabetizzazione digitale.

EMIRATES DONA 400 ‘AIRCRAFTED KIDS BY EMIRATES’ SPECIAL EDITION BAGS IN INDIA – L’istruzione è uno dei motori più grandi per lo sviluppo della società, gettando solide basi per l’emancipazione economica. Per supportare le iniziative dell’India per rendere l’istruzione accessibile ai suoi bambini, Emirates ha donato forniture essenziali e zaini artigianali in edizione limitata della sua collezione “Aircrafted by Emirates” a un’organizzazione non-profit in India. Per supportare i loro sforzi nell’implementare l’accesso all’istruzione per i bambini svantaggiati, Emirates ha assistito gli studenti della Smile Foundation nella loro istruzione fornendo 400 zaini pratici ed eleganti pieni di cancelleria e materiale didattico. L’organizzazione è stata attentamente selezionata in quanto serve le comunità locali creando uno spazio stimolante e stimolante per i giovani. Mohammad Sarhan, Vice President Emirates for India, ha affermato: “L’istruzione è un diritto fondamentale. In linea con il nostro supporto all’UN Sustainable Development Goal number 4, incentrato sull’istruzione di qualità, ci impegniamo a garantire che i bambini, indipendentemente dalle loro circostanze, abbiano accesso alle risorse necessarie per imparare e creare un futuro equo per se stessi. Siamo lieti di collaborare con Smile Foundation, che lavora da oltre due decenni per garantire ai bambini svantaggiati l’opportunità di progredire, impostandoli sulla strada per un futuro più luminoso e produttivo. Le borse della collezione Aircrafted KIDS sosterranno la loro missione poiché sono realizzate in modo unico e riempite con cancelleria, libri e articoli per l’igiene per aiutare i bambini nelle loro attività quotidiane e nell’apprendimento. Siamo orgogliosi di condividere queste borse, che sono riciclate dai materiali dei nostri aerei. Collegano i bambini alla storia di Emirates dimostrando al contempo un uso sostenibile delle risorse”. La Smile Foundation ha selezionato con cura le borse specifiche di cui aveva bisogno dalla collezione “Aircrafted by Emirates”, tenendo conto dei bambini di tutte le età. Gli zaini sono stati poi realizzati a mano da Emirates Engineering internamente, con materiali riciclati dagli iconici aerei A380 e B777 della compagnia aerea che sono stati sottoposti a lavori di ristrutturazione. Oltre alle borse, Emirates ha fornito materiale scolastico e igienico come penne, matite, gomme, calcolatrici, quaderni, disinfettanti, saponi, altri articoli sanitari e altro ancora. La compagnia aerea ha anche acquistato libri che uniscono storie culturalmente ricche a opportunità di apprendimento interattive. Nell’ambito del programma Aircrafted si prevede che più di 50.000 kg di materiali provenienti da 191 aeromobili destinati a essere sottoposti al programma di retrofit degli interni della cabina della compagnia aerea saranno recuperati e riutilizzati. Oltre alle donazioni effettuate in India, Emirates ha fornito borse ad organizzazioni in Bangladesh e Pakistan, portando la donazione totale a 700 nella sola Asia dopo averne donate 1.239 in Africa nei mesi precedenti.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA LA VITTORIA DI PUNTA CANA NELLA MACH MAP-NESS – American Airlines informa: “American Airlines ha già segnato un perfetto punteggio, con i fan che hanno scelto Punta Cana, Repubblica Dominicana, come loro destinazione preferita tra 16 luoghi di vacanza. Per festeggiare, American offre voli per l’aeroporto internazionale di Punta Cana (PUJ) a partire da sole 5.000 miglia AAdvantage® solo andata, prenotabili ora. Punta Cana, una delle destinazioni più visitate nella Repubblica Dominicana, ha battuto Cancun, Messico, e Montego Bay, Giamaica, nella categoria Caribbean Pleasure prima di avanzare verso una vittoria su Miami, che l’ha portata alla finale contro San Francisco. Migliaia di fan hanno votato nel concorso March Map-ness, che ha avuto inizio il 3 marzo sui canali social di American, per incitare Punta Cana a una vittoria impressionante. Non sorprende che la destinazione sia la preferita dai fan, poiché American offre il maggior numero di voli di qualsiasi compagnia aerea statunitense per PUJ”.

IBERIA CERCA DI RISVEGLIARE LA VOCAZIONE AERONAUTICA TRA I GIOVANI – Iberia partecipa per la prima volta alla fiera AULA, Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, che si tiene a Ifema Madrid dal 26 al 30 marzo. “La compagnia aerea cerca di avvicinarsi ai giovani studenti e posizionarsi come datore di lavoro di riferimento, promuovendo la vocazione per il settore aeronautico dalla tenera età, grazie alla crescente domanda di lavoro che esiste in questo settore. Nello stand Iberia, situato nel padiglione 5 di IFEMA, gli studenti possono conoscere in prima persona le funzioni di piloti, equipaggio di cabina (TCP), ingegneri e tecnici di manutenzione (TMA) di una compagnia aerea come Iberia. Oltre ad avere accesso a informazioni dettagliate sui requisiti per accedere a queste professioni, gli studenti saranno in grado di vivere un’esperienza immersiva grazie all’uso di occhiali per la visione di Apple Pro, che consentiranno loro di smontare un motore da un pezzo per pezzo o provare la sensazione di essere un pilota o un equipaggio di cabina per alcuni minuti”, afferma Iberia. María Bello, direttore delle persone e della diversità, Iberia, afferma: “Con questa iniziativa vogliamo avvicinarci agli studenti più giovani e risvegliare la vocazione verso le nostre professioni, attirando quel futuro talento verso il settore aeronautico”.

LOCKHEED MARTIN: NUOVO TEST IPERSONICO PER L’AEGIS COMBAT SYSTEM – Lockheed Martin informa: “L’USS Pinckney (DDG 91) ha completato con successo il Flight Test Other 40 (FTX-40), noto anche come Stellar Banshee, utilizzando il Lockheed Martin Aegis Combat System per rilevare, tracciare ed eseguire un engagement contro un live advanced hypersonic Medium Range Ballistic Missile (MRBM) target utilizzando un simulated SM-6 Block IAU. FTX-40, supportato dalla Missile Defense Agency, dalla Marina degli Stati Uniti, da Lockheed Martin e dai partner del settore, ha testato uno scenario ipersonico reale, mostrando diverse capacità. Stellar Banshee ha introdotto un nuovo bersaglio e un missile simulato, segnando l’uso riuscito dell’ultimo software Aegis in una configurazione virtualizzata per una Ballistic Missile Defense (BMD) Flight Test mission”.

RAYTHEON LANCIA UNA NUOVA COYOTE VARIANT DA UN ELICOTTERO – Rayhteon informa: “Raytheon, un’azienda RTX, ha lanciato una nuova versione della combat-proven Coyote® family of products dell’azienda da un elicottero, durante un recente test al Nine Mile Training Center. La nuova variante, Coyote LE SR, fa parte di una unmanned aerial systems chiamati “launched effects”, che vengono lanciati dall’aria, da terra o dal mare e possono svolgere una varietà di missioni. Le varianti precedenti sono state utilizzate con notevole successo come sistema anti-drone. Coyote ha intercettato con successo centinaia di droni. Questa nuova variante può eseguire ricognizione, sorveglianza e acquisizione di obiettivi; guerra elettronica; attacco di precisione; comunicazioni. Il Coyote LE SR utilizza l’autonomia collaborativa che gli consente di connettersi con altri sensori e sistemi nelle vicinanze per adattare le sue tattiche e raggiungere in modo più efficiente ed efficace gli obiettivi della missione, in base a informazioni in tempo reale. Questo test ha segnato il primo lancio di Coyote da un elicottero ed è una delle tante dimostrazioni delle capacità di Coyote, che ampliano i precedenti test di successo”.