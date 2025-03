Le Lufthansa Group airlines potenziano i customer services per l’estate

Lufthansa Group sta potenziando i customer services forniti dalle sue hub airlines, per rebooking, online baggage tracking, services and information in caso di irregolarità e altro ancora, con l’inizio dei summer schedules di quest’anno.

“Siamo lì per i nostri clienti, offrendo loro una gamma ottimale di servizi completi per tutta la loro esperienza di viaggio aereo”, conferma Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group. “Ora più che mai, i nostri ospiti possono pianificare rapidamente e semplicemente ogni aspetto del loro viaggio aereo. E, se tali piani dovessero cambiare all’ultimo minuto, possono contare su ampia flessibilità e supporto. I nostri clienti e le loro esigenze saranno ora ancora più saldamente al centro dell’attenzione e la loro intera esperienza di viaggio aereo con le nostre hub airlines sarà ulteriormente migliorata”.

“La gamma di servizi digitali disponibili tramite le Lufthansa Group airlines app, recentemente nominata ‘Best Airline App’, è stata ampliata in modo particolarmente sostanziale negli ultimi mesi. L’app può essere utilizzata non solo per modificare rapidamente e facilmente i singoli piani di viaggio: fornisce anche un supporto più ampio ai viaggiatori in caso di qualsiasi modifica di programma all’ultimo minuto. Per fare solo un esempio: se un volo è programmato per operare con un aeromobile dotato delle nuove cabine Allegris First e Business Class e l’aeromobile viene successivamente cambiato, ai viaggiatori che hanno prenotato un posto nella cabina in questione verrà automaticamente rimborsata la quota di prenotazione del posto se la categoria di posto scelta non è più disponibile.

In un’ulteriore innovazione, i clienti i cui piani di viaggio cambiano ora possono rapidamente e facilmente riprenotare da soli tramite i soliti canali digitali, anche se hanno già un posto prenotato, invece di contattare il Service Center, come hanno dovuto fare in passato. Con qualsiasi riprenotazione di questo tipo, la prenotazione del posto verrà mantenuta e, se ciò non fosse possibile, la quota di prenotazione verrà automaticamente rimborsata”, afferma Lufthansa Group.

“Per sfruttare appieno tutti questi servizi e opzioni, i clienti sono invitati a installare la Lufthansa Group airlines app e utilizzarla per creare il proprio Travel ID. Il Travel ID offre un’ampia gamma di vantaggi e aiuta a facilitare concretamente il processo di viaggio aereo, memorizzando i dettagli del documento di viaggio e altri dati personali, ad esempio, per le prenotazioni passate e future. Saranno gradualmente aggiunti altri servizi. Ai clienti con un Travel ID possono anche essere offerte informazioni personalizzate e alternative su misura nel caso in cui i loro piani di viaggio originali cambiassero inaspettatamente. Oltre 15 milioni di clienti hanno già creato il proprio digital Travel ID profile.

Un’ulteriore nuova funzionalità introdotta questo mese e ora disponibile sull’app e altrove consente ai viaggiatori con una prenotazione multi-persona di annullare il biglietto per un singolo membro del gruppo e di ottenere il rimborso del prezzo in linea con le condizioni tariffarie applicabili. È inoltre disponibile online un nuovo servizio che fornisce dettagli sulle linee guida sull’immigrazione e sui requisiti per passaporto o visto per i viaggiatori internazionali. In un’ulteriore innovazione, i bagagli sportivi e gli animali domestici destinati al trasporto in cabina possono ora essere prenotati rapidamente e comodamente online”, prosegue Lufthansa Group.

“Ogni viaggiatore che perde la prenotazione del posto originale a causa di un cambio di aeromobile per il volo in questione riceverà ora un nuovo posto e verrà informato della modifica. Potrà quindi modificare ulteriormente la prenotazione del posto online se lo desidera.

I clienti che viaggiano con un AirTag possono ora anche condividere in modo sicuro la posizione del loro bagaglio registrato con i Lufthansa Group baggage tracing teams tramite i soliti canali digitali nel caso in cui venga indirizzato erroneamente o smarrito, per aiutare ad accelerare il recupero e la consegna. Questa nuova funzionalità integra le opzioni già disponibili per i clienti sulle app delle loro compagnie aeree per verificare lo stato attuale del loro bagaglio.

In un’ulteriore nuova funzionalità, qualsiasi cliente di una compagnia aerea di Lufthansa Group che desideri inviare un suggerimento o una richiesta di risarcimento può ora farlo utilizzando un nuovo e migliorato modulo online che controllerà automaticamente i dettagli inseriti per eventuali discrepanze, per aiutare a velocizzare la successiva elaborazione.

Un nuovo Help Center è stato inoltre aggiunto ai siti Web e alle app delle Lufthansa Group airlines per offrire ai clienti soluzioni personalizzate e rispondere alle loro specifiche richieste di assistenza. Ai viaggiatori con preoccupazioni più urgenti, come un volo entro le prossime otto ore, viene offerto un prioritized personal Service Center support. L’AI Chat Assistant può fornire le risposte a molte domande di assistenza, non solo in inglese, ma anche in tedesco, francese, italiano o spagnolo”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)