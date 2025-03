Celebrato a Pratica di Mare il 102° Anniversario dell’Aeronautica Militare

Si è svolta oggi, presso l’aeroporto militare “Mario De Bernardi” di Pratica di Mare, presieduta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, la cerimonia per il 102° Anniversario dell’Aeronautica Militare, evento celebrativo della nascita dell’Aeronautica Militare come Forza Armata autonoma e indipendente avvenuta il 28 marzo 1923.

“L’evento, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e dei vertici della Forza Armata, ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il Vice Presidente della Camera dei Deputati, On. Giorgio Mulè e il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti.

La celebrazione per il 102° anniversario è stata l’occasione per condividere con la collettività il patrimonio valoriale che caratterizza tutte le realtà che compongono l’Aeronautica Militare. “Proteggiamo ciò che AMi” è infatti il claim che accompagna la Forza Armata in questo 2025, proprio a sottolineare l’importanza della cultura della Difesa e della Sicurezza ed il contributo dell’Aeronautica Militare in tale contesto.

Sul luogo della cerimonia, insieme al personale schierato in rappresentanza delle diverse categorie, ruoli e specialità del personale che quotidianamente opera al servizio del Paese, sono state eccezionalmente riunite la Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare e le Bandiere di Guerra e d’Istituto di tutti i Reparti della Forza Armata, simboli e valori fondanti ai quali gli uomini e le donne in uniforme azzurra ispirano il proprio servizio ogni giorno nei diversi ambiti operativi.

Dalla difesa dello spazio aereo nazionale e NATO alla capacità di trasporto e proiezione logistica anche a grandi distanze dal territorio nazionale, dalla ricerca e soccorso e i concorsi nel campo della protezione civile fino alle sfide future legate al consolidamento della proprie peculiari competenze e capacità nei nuovi domini, l’Aeronautica Militare – come tutto lo strumento militare nazionale – è in continua evoluzione per consentire al Paese di poter sempre contare su una forza aerea versatile e altamente tecnologica in un momento storico di forte e continua trasformazione”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Oggi celebriamo una data dalla valenza fondante che costituisce un riferimento non solo cronologico ma anche e soprattutto simbolico per tutti gli aviatori italiani”. L’Aeronautica Militare, custode di un patrimonio valoriale assoluto, è oggi “una organizzazione vitale, forte e duratura che, con una esperienza di 102 anni alle spalle, è e sarà sempre tesa, con disciplina e spirito di servizio allo svolgimento dei propri compiti istituzionali”, sono le parole del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, nel corso del suo intervento.

“Nel nuovo orizzonte temporale che si sta schiudendo di fronte a noi, le aree di crisi ed i conflitti sembrano non finire mai ed estendersi dai limiti orientali dell’Europa al lontano oceano pacifico passando per le sponde asiatiche e africane del mediterraneo”, ha proseguito in relazione all’attuale contesto geopolitico sottolineando la necessità per l’Aeronautica Militare di “continuare ad evolverci, ad adattarci, a migliorare […] a tal fine sarà determinante il supporto che la Forza Armata potrà ricevere dalle possibilità produttive dell’industria nazionale e dalle innovazioni che i nostri centri universitari e di ricerca sapranno suggerire a conferma dell’importanza che la triade dello sviluppo riveste per l’intero sistema paese”.

“Oggi celebriamo la vostra “Festa”, 102 anni di storia che hanno visto l’Aeronautica Militare nascere, crescere, evolversi. Ma soprattutto celebriamo voi uomini e donne in azzurro: la vostra passione, il vostro coraggio, il vostro spirito di servizio. Una Forza Armata che, in tempi sempre più difficili, rappresenta la componente tecnologicamente più avanzata della Difesa, che lavora in modo sinergico per costruire sicurezza e difesa dell’Italia e presidiare la democrazia. Oggi sono qui per ringraziare voi militari dell’Arma Azzurra e con voi il vostro Capo di Stato Maggiore, Generale Goretti, che per l’ultima volta, in questa veste, celebra la sua Forza Armata, la sua Aeronautica”, così il Ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso del suo intervento in occasione della cerimonia per il 102° Anniversario.

“In occasione della cerimonia sono state conferite 9 onorificenze a personale e Reparti della Forza Armata che si sono distinti per meriti particolari nell’ambito di diverse attività, tra cui missioni svolte fuori dai confini nazionali, umanitarie, di soccorso aereo e nel campo della condotta delle attività di volo e di sperimentazione in campo aerospaziale. Nello specifico sono state consegnate: una Medaglia d’Oro al Merito Aeronautico alla 46^ Brigata Aerea di Pisa per il trasporto dall’Egitto all’Italia, nell’inverno del 2024, di oltre cento bambini palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e bisognosi di cure mediche specialistiche ed urgenti; una Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico per il soccorso alla popolazione civile e il salvataggio di decine di cittadini in occasione dell’alluvione in Emila Romagna nel maggio del 2023; una Medaglia d’Oro al Merito Aeronautico per le attività di cooperazione con le Forze Armate nigerine in favore della stabilità dell’area nel 2021/22; due Medaglie d’Argento al Merito Aeronautico per le attività nella missione spaziale suborbitale “VIRTUTE 1”; quattro Medaglie di Bronzo al Merito Aeronautico per le attività di volo condotte nell’eccezionale circostanza del Centenario dell’Aeronautica Militare.

Un impegno che si rinnova anche nel sociale con progetti di solidarietà come “Un dono dal cielo per il Bambino Gesù”; iniziativa benefica che in tutto il 2025, grazie alle donazioni su base volontaria da parte del personale dell’Aeronautica Militare, di privati e di associazioni, permetterà di raccogliere fondi per l’acquisto di apparecchiature e tecnologie sanitarie per l’ospedale pediatrico romano.

Sul piazzale all’esterno dell’hangar che ha ospitato la cerimonia, è stata allestita una mostra statica di aeromobili e sistemi di difesa, in produzione o in fase di sviluppo presso l’industria aerospaziale nazionale, nonché di velivoli storici, che ha voluto idealmente rievocare tutte le sfumature organizzative e capacitive della Forza Armata, dai Reparti di Volo a tutte le singole professionalità, in un viaggio simbolico che va dalla sua fondazione fino a proiettarsi nel futuro”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“La cerimonia di Pratica di Mare è stata preceduta, questa mattina, da un alzabandiera solenne a Palazzo Aeronautica, sede istituzionale della Forza Armata, e dalla successiva deposizione da parte del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare di una corona d’alloro in onore ai Caduti, in prossimità del Monumento a loro dedicato. Al termine della cerimonia sono stati resi gli onori militari alla Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare e alle Bandiere di Guerra e d’Istituto dei Reparti della Forza Armata provenienti da tutta Italia, solennemente raccolte a Palazzo Aeronautica nella cerimonia di ingresso del 26 marzo prima del trasferimento a Pratica di Mare per la cerimonia odierna.

Nel pomeriggio della giornata di ieri inoltre, si è svolto l’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale, in occasione della ricorrenza, ha ricevuto il Generale Goretti, accompagnato da una rappresentanza del personale della Forza Armata.

Per rivedere la cerimonia per il 102° Anniversario dell’Aeronautica Militare, visitare il canale YouTube della Forza Armata, al link: https://www.youtube.com/aeronauticamilitareofficial“, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)