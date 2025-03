News Brevi – 28.03.2025

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LA DECISIONE DELLA REGIONE SICILIANA DI ABOLIRE L’ADDIZIONALE MUNICIPALE – Ryanair informa: “Ryanair accoglie con favore la decisione della Regione Siciliana di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti di Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria a partire da luglio. È evidente l’impatto diretto e immediato che la riduzione dei costi di accesso può avere sull’aumento del numero di voli, aeromobili e tariffe basse negli aeroporti, come dimostra la crescita record del traffico che Ryanair sta portando in Italia nelle Regioni Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. La decisione del Presidente Schifani di abolire l’addizionale municipale porterà un reale valore a tutti i siciliani, che ora vedranno i benefici che una maggiore connettività durante tutto l’anno porta in termini di maggiore turismo, più posti di lavoro e tariffe più basse”. Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair accoglie con favore la decisione del Presidente Schifani di abolire l’addizionale municipale, a partire dagli aeroporti più piccoli della Sicilia, come Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria, che porterà sicuramente a un aumento del turismo, alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica della Regione. La capacità di ridurre i costi di accesso e ottenere più voli, più aeromobili e tariffe aeree più basse è stata dimostrata nelle regioni Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia, dove Ryanair ha aggiunto più di 2 milioni di posti e 6 aeromobili da quando queste regioni hanno deciso di abolire l’addizionale municipale. Ryanair risponderà all’abolizione dell’addizionale municipale negli aeroporti più piccoli della Sicilia aggiungendo più voli sull’aeroporto Trapani-Marsala “Vincenzo Florio”, oltre ad aprire una discussione sul potenziale di una nuova base. Se però la Regione vuole davvero mettere il turbo alla crescita, deve abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti della Sicilia e Ryanair risponderà con un investimento che porterà fino a 3 milioni di passeggeri in più all’anno, 5 aeromobili aggiuntivi e migliaia di nuovi posti di lavoro locali. Alcune regioni italiane e Paesi continuano ad eliminare il peso delle tasse regressive sull’aviazione che gravano sui passeggeri, a beneficio della mobilità, del turismo e delle economie locali. Invitiamo il Governo Nazionale e tutte le altre regioni italiane ad abolire questa tassa regressiva, che viene ingiustamente imposta a tutti i passeggeri. Questo permetterà a Ryanair di realizzare il suo piano di investimento trasformativo per l’Italia nei prossimi anni, che ci consentirà di far crescere il traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno, basare 40 aeromobili aggiuntivi (investimento di 4 miliardi di dollari) in Italia, lanciare oltre 250 nuove rotte attraverso gli aeroporti italiani e supportare migliaia di posti di lavoro locali”.

EMIRATES RIPRENDE IL SECONDO VOLO GIORNALIERO PER BEIRUT DAL PRIMO APRILE – Emirates informa: “Emirates ripristinerà il suo secondo volo giornaliero tra Dubai e Beirut a partire dal 1° aprile 2025. Il secondo servizio, operato con un Boeing 777-300ER, aumenterà la capacità settimanale di oltre 5.000 posti in entrambe le direzioni, offrendo ai clienti flessibilità e soddisfacendo la crescente domanda. Il volo EK957 di Emirates decollerà da Dubai alle 07:30, arrivando a Beirut alle 10:35. Il volo di ritorno, EK958, partirà da Beirut alle 12:05 e arriverà a Dubai alle 16:55. Il volo giornaliero aggiuntivo offrirà ai viaggiatori da Beirut una seconda opzione per visitare amici e parenti a Dubai. Questo servizio fornisce anche uno scalo comodo e senza intoppi per coloro che si collegano e viaggiano oltre Dubai verso destinazioni Emirates come Sydney, Melbourne, Montreal, Toronto, New York, Kuala Lumpur, Bangkok, Mauritius e altri punti chiave in Asia e nell’Oceano Indiano. Per maggiori informazioni o per prenotare i biglietti, visitare emirates.com. I biglietti possono essere prenotati anche tramite l’app Emirates, i retail stores e il contact centre, oppure tramite agenzie di viaggio”.

EASYJET LANCIA LA GAMMA ESTIVA CAFE AND SHOP A BORDO – easyJet informa: “easyJet ha lanciato il suo onboard range per l’estate, offrendo una nuova selezione di pasti caldi, spuntini e bevande, nonché una nuova collezione curata di prodotti di bellezza e profumi premium. La nuova gamma, denominata CAFE and SHOP, è decollata sui voli in partenza oggi con l’inizio della stagione estiva di punta, che vedrà easyJet operare il suo più grande summer flying programme di sempre. Dopo la popolarità dei classici Costa Coffee tra cui Americano, Cappuccino e Salted Caramel Latte a bordo, la compagnia aerea introdurrà ora Costa Coffee’s Iced Caramel Latte per coloro che cercano un rinfrescante spuntino primaverile a 30.000 piedi. Una colazione calda può essere gustata in qualsiasi momento, con un nuovo Breakfast Wrap per tutto il giorno che sostituirà il Bacon Roll, mentre un nuovo pasto caldo Chicken Teriyaki con riso al gelsomino entra a far parte della gamma di pasti caldi. I preferiti dai fan di lunga data Gammon and Cheddar Cheese Toastie e Margherita Pizza rimangono punti fermi nel menu degli spuntini leggeri. La compagnia aerea lancerà anche Crispy Chicken Nuggets questo aprile, amati sia dai bambini che dagli adulti. Per i clienti che cercano un po’ di shopping therapy dalla comodità del loro posto, la compagnia aerea offre ora brand e prodotti ancora più popolari, perfetti per un acquisto dell’ultimo minuto per le vacanze o un regalo per una persona cara sulla via del ritorno. Le nuove aggiunte includono nuove fragranze dei brand premium Jo Malone, Tom Ford e Burberry, prodotti di bellezza di L’Oreal e L’Occitane e occhiali da sole di Karen Millen e Ted Baker, con alcuni sconti rispetto al prezzo di listino”. Russell Braterman, easyJet’s Inflight Retail Director, ha commentato: “Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza di bordo dei nostri clienti, il che include offrire loro una vasta scelta di cibo e bevande da gustare durante il volo, indipendentemente da dove e quando viaggiano. Ascoltiamo sempre il feedback dei nostri clienti, motivo per cui abbiamo introdotto una serie di deliziose nuove aggiunte al nostro CAFE menu, nonché premium brand di fama mondiale nel nostro SHOP, offrendo prodotti brillanti per la nostra gamma di clienti e le loro esigenze, mentre li portiamo verso destinazioni in tutta Europa e oltre”.

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI MALTA DI MULTARE UN PASSEGGERO PER 2.000€ A CAUSA DI COMPORTAMENTI SCORRETTI – Ryanair informa: “Ryanair ha accolto ieri (giovedì 27 marzo) la decisione del tribunale di Malta di condannare un passeggero che ha disturbato il volo FR5205 da Colonia a Malta il 22 marzo scorso, fumando a bordo e rifiutandosi di seguire le istruzioni dell’equipaggio. Il passeggero ha ammesso la colpa in tribunale e ha ricevuto una multa di 2.000€. Ryanair è impegnata a garantire che tutti i passeggeri e l’equipaggio viaggino in un ambiente sicuro e rispettoso, senza disagi inutili causati da pochi passeggeri indisciplinati. Ryanair ha una politica di tolleranza zero nei confronti dei comportamenti scorretti dei passeggeri e continuerà a intraprendere azioni per contrastare i comportamenti indisciplinati a bordo degli aerei, a beneficio della grande maggioranza dei passeggeri che non disturbano i voli”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “È inaccettabile che i passeggeri, molti dei quali sono in vacanza con famiglie e bambini piccoli, siano costretti a subire disagi inutili a causa del comportamento di un passeggero indisciplinato. Ryanair supporta la decisione del tribunale di Malta di emettere una multa di 2.000€ a un passeggero indisciplinato che ha disturbato il volo FR5205 da Colonia a Malta sabato scorso (22 marzo). Questo sottolinea il nostro impegno a mantenere un ambiente sicuro e rispettoso per l’equipaggio e i passeggeri su tutti i voli Ryanair. Ryanair ha una politica di tolleranza zero nei confronti dei comportamenti scorretti dei passeggeri e continuerà a prendere provvedimenti, come divieti di viaggio, il sostegno alle indagini delle forze dell’ordine locali e l’avvio di azioni civili per combattere il comportamento scorretto dei passeggeri a bordo dei nostri voli”.

BOEING NOMINA ERIC HILL COME INVESTOR RELATIONS LEADER – Boeing ha nominato Eric Hill vice president of Investor Relations. Hill guiderà l’impegno di Boeing con la comunità degli investitori per fornire informazioni tempestive, accurate e trasparenti sull’ambiente di mercato, gli affari, le performance e le prospettive dell’azienda. Hill succede a Matt Welch, che è stato promosso vice president and chief financial officer of Boeing Commercial Airplanes. “L’esperienza di Eric nel nostro defense and commercial business e il suo periodo nell’investment banking gli saranno utili mentre guiderà le nostre interazioni con gli azionisti e gli analisti finanziari”, ha affermato Brian West, Boeing Chief Financial Officer. Hill è stato di recente vice president of Finance for Mobility, Surveillance & Bombers, una divisione di Boeing Defense, Space & Security. In precedenza ha ricoperto ruoli di leadership in ambito finanziario nei 777/777X/767 programs e nell’Everett site.

DASSAULT AVIATION: GRANDE SUCCESSO PER LA COURSE DU COEUR 2025 – Dassault Aviation informa: “L’edizione 2025 della Course du cœur è un altro successo per la causa della donazione di organi e per il Dassault Group team. Domenica 23 marzo 2025, i nostri 16 corridori si sono classificati al primo posto per la quinta volta tra le quattordici aziende partecipanti. La Course du cœur è una sfida sportiva, ma soprattutto una forte esperienza umana. Questa avventura è stata caratterizzata da una notevole solidarietà e spirito di squadra, che hanno permesso al team di superare le varie sfide e le difficili condizioni della gara. In totale, il team ha percorso 750 km in 4 giorni e 4 notti tra Parigi e Bourg Saint Maurice – Les Arcs. Gli scambi tra i transplanted runners e le persone delle città attraversate hanno contribuito a mettere in luce questa importante causa. Gli sponsor del team, Élodie Brunot, engineer and creator of aeronautical content, e Laurent Bendavid, Senior Executive Vice President, IT at Dassault Aviation, sono stati un supporto eccezionale per tutta la durata dell’evento. Il loro supporto e incoraggiamento sono stati inestimabili per i corridori durante tutto il percorso. Congratulazioni a tutti i corridori che hanno preso parte a questo importante evento per la donazione di organi. Non vediamo l’ora di rivederli l’anno prossimo per l’edizione del 2026”.

LOCKHEED MARTIN E GOOGLE CLOUD ANNUNCIANO UNA COLLABORAZIONE PER ADVANCE GEENRATIVE AI – Lockheed Martin e Google Public Sector hanno annunciato oggi la loro intenzione di integrare l’advanced generative artificial intelligence (genAI) di Google nel Lockheed Martin AI Factory ecosystem. “Questa collaborazione migliorerà la capacità di Lockheed Martin di addestrare, distribuire e sostenere high-performance AI models insieme ad altri fornitori leader, accelerando le AI-driven capabilities in applicazioni critiche per la sicurezza nazionale, aerospaziali e scientifiche. AI Factory di Lockheed Martin sfrutta modelli di intelligenza artificiale sia open source che proprietari, fornendo tracciabilità, affidabilità e monitoraggio per garantire trust, security and high-assurance deployment. Le Google Cloud AI capabilities diventeranno parte di questo ecosistema, integrando l’approccio completo di Lockheed Martin all’intelligenza artificiale”, afferma Lockheed Martin. “Lockheed Martin applicherà queste capacità AI integrate per migliorare aree critiche tra cui advanced intelligence analysis, real-time decision-making, predictive aerospace maintenance, optimized engineering designs, robust supply chains, secure software development, customized workforce training, accelerated scientific discoveries. Questa collaborazione riflette l’impegno condiviso di entrambe le aziende per un’implementazione dell’AI affidabile e sicura, aderendo ai più elevati standard di sicurezza e affidabilità, tratti distintivi di entrambe le organizzazioni”, conclude Lockheed Martin.

L’EASA ESTENDE ULTERIORMENTE LA CONSULTAZIONE PER PER I PROPOSED MEANS OF COMPLIANCE PER LA SC E-19 – L’EASA informa: “L’EASA ha ulteriormente esteso il consultation period per i proposed Level 2 Means of Compliance (MoC): Overspeed and Containment Demonstration; Endurance and Durability Demonstration (A); Calibration Assurance; Safety Assessment, alla Special Condition on Electric/Hybrid Propulsion Systems (EHPS) — SC E-19. L’EASA incoraggia tutte le parti interessate e gli stakeholder interessati a esaminare e commentare il MoC proposto tramite il dedicated Comment-Response Tool (CRT) fino al 30 aprile 2025. Il proposed Level 2 MoC fornisce acceptable methods of compliance basati su standard pubblicati, materiale di orientamento esistente o nuovo materiale di orientamento generato o adattato per la tecnologia EHPS”.

L’ILLINOIS AIR GUARD RIFORNISCE IN VOLO UN F-35 DELLA POLONIA – La National Guard informa: “Uno Stratotanker KC-135 del 126th Air Refueling Wing ha rifornito l’F-35A Lightning II polacco il 6 marzo. Il rendez-vous sopra l’Arkansas settentrionale ha segnato la prima volta che un F-35 polacco è stato rifornito da un U.S. air refueling tanker. Per renderlo ancora più storico, il Poland State Partnership Program partner, l’Illinois Air National Guard, ha eseguito il rifornimento. Lo Stratotanker è decollato dalla Scott Air Force, Illinois, e l’F-35A è decollato dalla Ebbing Air National Guard Base, Fort Smith, Arkansas”. “Il 126th ARW è ora la dedicated tanker wing che si addestra con il 57th Fighter Squadron appena attivato, che sta addestrando i Polish Air Force F-35 fighter pilots. Il 126th ARW ha iniziato a rifornire l’aeronautica polacca nel 2018. L’Illinois è stato un partner statale della Polonia sin dall’inizio dello State Partnership Program nel 1993. Il programma abbina le state National Guards con i militari dei partner internazionali per la cooperazione e la formazione. È cresciuto fino a includere 115 nazioni partner”, conclude il comunicato della National Guard.

ROLLS-ROYCE E SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY COLLABORANO SULLA RICERCA PERL’AUTOMAZIONE – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce e il Singapore Institute of Technology hanno avviato una collaborazione per sviluppare tecnologie innovative per migliorare Equipment Health Management and Fleet Management per harbour crafts, autonomous ships and ships with hybrid propulsion systems, durante la Singapore Maritime Week. L’obiettivo è migliorare le navi con hybrid and electric propulsion systems e intere flotte in termini di disponibilità, consumo di carburante ed emissioni, sviluppando ulteriormente le soluzioni di automazione. La multipurpose patrol craft ‘MPA Guardian’ della Maritime and Port Authority of Singapore sarà utilizzata come pilot vessel. L’hybrid vessel, dotata di due motori MTU 16V2000, sarà dotata dell’equipment health management system mtu NautIQ Foresight per raccogliere dati e ottimizzare le operazioni. Ciò mostrerà come la tecnologia può essere applicata ad altre navi”.