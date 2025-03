Air Canada lancia nuovi voli da Montreal a Edimburgo e aumenta la capacità verso Parigi, Roma, Atene

Air Canada ha annunciato che aggiungerà una nuova rotta e aumenterà le frequenze verso le destinazioni europee più gettonate per la prossima stagione estiva. “I nuovi servizi estivi da Montreal a Edimburgo completeranno i servizi estivi esistenti del vettore da Toronto verso la capitale scozzese. Il vettore sta inoltre aggiungendo circa 1.300 posti settimanali per Parigi e Atene e sta anche estendendo il suo schedule da Toronto a Roma fino a ottobre”, afferma Air Canada.

“Air Canada è entusiasta di aggiungere gli unici voli diretti tra Montreal ed Edimburgo. I nostri nuovi voli collegheranno la Scozia alla seconda area metropolitana più grande del Canada, offrendo ulteriori possibilità di viaggio nella leggendaria terra di castelli, laghi e altro ancora, attraverso la nostra vasta rete presso il nostro hub di Montreal”, ha affermato Mark Galardo, Air Canada’s Executive Vice President, Revenue and Network Planning, & President, Cargo. “Stiamo anche aggiungendo voli per Parigi, Atene e Roma dal nostro hub globale di Toronto quest’estate per soddisfare la domanda prevista. In Air Canada siamo orgogliosi di supportare il turismo e di mettere in contatto le persone che vanno a trovare amici e parenti. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli”.

“Nuovo Montreal-Edinburgh schedule

AC936 Montreal (YUL) – Edinburgh (EDI): 21:50 – 09:20 (+1 day) – Lun, Gio, Sab, operativo dal 26 giugno al 6 settembre 2025.

AC937 Edinburgh (EDI) – Montreal (YUL): 11:10 – 13:30 – Mar, Ven, Dom, operativo dal 27 giugno al 7 settembre 2025.

Nuovi voli aggiuntivi per l’Europa

Parigi

Tre nuovi voli aggiunti da Toronto il mercoledì, venerdì e sabato. Fino a 10 voli settimanali da Toronto, 14 voli settimanali da Montreal.

Atene

Due nuovi voli aggiunti da Toronto il martedì e venerdì. Frequenze aggiuntive estese fino a ottobre. Fino a 10 voli settimanali da Toronto, 10 voli settimanali da Montreal.

Roma

Fino a 4 frequenze settimanali aggiuntive estese fino a ottobre. Fino a 12 voli settimanali da Toronto, 9 voli settimanali da Montreal“, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada)