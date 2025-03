Iberia incrementa le frequenze verso Roma, Parigi e Vienna il prossimo inverno

Oggi Iberia ha pubblicato il suo flight schedule per la prossima stagione invernale riguardo le sue rotte a corto e medio raggio. La compagnia aerea ha programmato uno schedule solido e stabile per questo inverno, consolidando gli incrementi dell’anno scorso e aggiungendo più voli in tre mercati.

“In Italia, Iberia offre voli diretti verso dieci destinazioni (Roma, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Napoli, Torino, Catania, Olbia e Palermo), sette delle quali durante tutto l’anno.

In occasione del Giubileo a Roma nel 2025, Iberia aumenterà anche le sue frequenze in inverno a 44 settimanali, aggiungendone altre due all’offerta dell’anno scorso. Ciò significa un totale di 380.000 posti durante la stagione invernale.

La Francia è, per un altro anno, il mercato a cui Iberia offre il maggior numero di voli nella sua rete. In totale, offre più di 180 voli a settimana tra Spagna e Francia. Iberia offre voli diretti per Parigi, Bordeaux, Strasburgo, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa.

Parigi avrà fino a 11 voli giornalieri questo inverno, un vero e proprio ponte aereo tra le due capitali. Nello specifico, offrirà fino a 52 frequenze settimanali per l’aeroporto di Orly, due in più rispetto allo scorso anno, e fino a 21 frequenze settimanali per l’aeroporto Charles de Gaulle.

Quest’inverno, l’Austria sarà il terzo europeo in più rapida crescita, con voli per Vienna e Innsbruck. La rotta tra Madrid e Vienna raggiungerà 23 frequenze settimanali, due in più rispetto al 2024, con 180.000 posti offerti durante la stagione. Per il secondo anno consecutivo, la compagnia aerea offrirà voli diretti per Innsbruck, a partire dal 21 dicembre 2025 fino al 5 aprile 2026, con due frequenze settimanali operate da aeromobili A320neo, con una capacità di 186 passeggeri”, afferma Iberia.

“La neve e l’aurora boreale saranno ancora una volta una delle principali attrazioni della stagione invernale. Iberia volerà direttamente, senza scali, per il terzo anno consecutivo a Rovaniemi, la capitale della Lapponia e la città natale ufficiale di Babbo Natale. I voli inizieranno il 3 dicembre 2025 e dureranno fino al 28 febbraio 2026. Questa rotta sarà operata da aeromobili A320neo.

I voli per Tromso, una città scandinava dove è possibile vedere l’aurora boreale, fare escursioni nei fiordi norvegesi o andare in slittino, tra le altre cose, torneranno anche quest’inverno. I voli inizieranno il 3 dicembre 2025 e dureranno fino al 1° marzo 2026, con due frequenze settimanali”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)