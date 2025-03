BOC Aviation ordina 50 Boeing 737 MAX per supportare la crescita delle compagnie aeree

Boeing e BOC Aviation hanno annunciato un nuovo ordine fermo per 50 737-8, espandendo il 737 MAX portfolio del lessor a 215 737-8 e 737-9.

“BOC Aviation aumenterà il suo Boeing order book a 139 unfilled orders. BOC Aviation ha attualmente 69 aerei 737 MAX in leasing operativo per oltre 15 compagnie aeree in tutto il mondo”, afferma Boeing.

“La nostra solida partnership con Boeing ha portato a questo ordine di 50 aeromobili per l’aeromobile Boeing 737-8 a basso consumo di carburante. Con questa transazione, abbiamo impegni per l’acquisto di oltre 140 di questi aeromobili, che è la più grande Boeing orderbook position nella nostra storia”, ha affermato Steven Townend, Chief Executive Officer and Managing Director, BOC Aviation. “Questo ordine ci consentirà di continuare a fornire ai nostri airline customers aeromobili tecnologicamente avanzati per la futura crescita delle loro flotte”.

“Con i single-aisle jets che dovrebbero rappresentare il 75% delle consegne globali nei prossimi 20 anni, i lessors stanno cercando di aumentare i loro ordini per supportare i piani di crescita delle flotte delle compagnie aeree e sostituire i jet più vecchi e meno efficienti. Ad oggi, i lessors hanno ordinato più di 1.200 737 MAX, nel tentativo di sostituire fino a 300 737 Next-Generation all’anno, destinati al ritiro dalle passenger operations entro la fine del decennio”, prosegue Boeing.

“L’ultimo investimento di BOC Aviation nel 737-8 dimostra la fiducia che i lessors hanno in questo aereo per soddisfare la continua domanda di viaggi aerei e migliorare la fuel efficiency”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing.. “Il 737-8 è molto ricercato dalle compagnie aeree per la sua impareggiabile versatilità, che genera notevoli risparmi operativi grazie al minor consumo di carburante”.

“Il 737-8, che può ospitare da 162 a 210 passeggeri a seconda della configurazione, con un range fino a 3.500 miglia nautiche (6.480 km), è il single-aisle airplane più versatile del mercato, in grado di operare in modo redditizio su rotte a corto e medio raggio”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)