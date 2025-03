BOC Aviation ordina 70 aeromobili A320neo Family

BOC Aviation, uno sei principali aircraft lessors a livello mondiale, ha effettuato un ordine fermo con Airbus per 70 ulteriori aeromobili A320neo Family.

“Con questo nuovo ordine, il backlog di aeromobili da consegnare di BOC Aviation raggiunge il livello più alto mai registrato nella sua storia con Airbus“, afferma Airbus.

“Questa transazione porterà il nostro Airbus orderbook residuo a circa 200 aeromobili e farà salire il numero totale di Airbus aircraft deliveries – inclusi acquisti diretti e leasebacks – a oltre 700 unità dal nostro primo ordine nel 1996”, ha dichiarato Steven Townend, Chief Executive Officer and Managing Director, BOC Aviation. “Questo ordine rafforza la nostra posizione tra i primi global aircraft operating lessors e ci assicura una solida pipeline di consegne per il prossimo decennio. Siamo impazienti di fornire a un numero sempre maggiore di compagnie aeree questo aeromobile così apprezzato, efficiente nei consumi e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico”.

Benoit de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business, ha commentato: “Questo importante nuovo ordine da parte di BOC Aviation testimonia la fiducia costante nella A320 Family, il single-aisle aircraft di maggior successo al mondo. Si tratta di un investimento significativo che consolida BOC Aviation tra i maggiori clienti di Airbus e conferma la forte domanda di mercato per i nostri aeromobili efficienti nei consumi e dal valore che dura nel tempo. La A320 Family offre vantaggi eccezionali agli operatori e siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione con BOC Aviation per fornire ai vettori fleet solutions all’avanguardia”.

“La A320 Family è il single aisle aircraft più popolare al mondo, con oltre 19.000 ordini a livello globale. Comprende l’A321neo, il modello più capiente, che offre performance e range senza pari. Rispetto alla generazione precedente di single-aisle aircraft, la A320Family garantisce almeno il 20% di risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO2, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri grazie a una delle cabine più ampie della sua categoria.

La A320 Family è già in grado di operare con 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF) e fino a 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)