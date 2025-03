GE Aerospace si aggiudica un subcontract per la prossima fase del Future Long Range Assault Aircraft

GE Aerospace informa: “GE Aerospace si è aggiudicata un subcontract come parte di un team guidato da Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., per progettare, sviluppare e fornire sistemi avionici per l’United States Army Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) program. Questa assegnazione segue l’annuncio di Bell dell’approvazione da parte dell’U.S. Army del Milestone B, che segna la fase successiva di Engineering and Manufacturing Development (EMD)“.

“La maturità del Digital Backbone per l’U.S. Army Future Long Range Assault Aircraft è stata fondamentale per superare il Milestone B e accedere alla manufacturing development phase del programma”, afferma Matt Burns, general manager of Avionics Systems for GE Aerospace.

“L’ingresso in questa fase successiva ci consente di continuare a far progredire il Digital Backbone per gli U.S. Army future vertical lift programs”, afferma Tanika Watson, general manager, Future Vertical Lift for GE Aerospace. “Il Digital Backbone fornisce la struttura per apportare aircraft system modifications e realizzare i vantaggi dei Modular Open Systems Approach (MOSA) designs fin dall’inizio dei Future Vertical Lift programs”.

“Il Digital Backbone consentirà ai clienti di apportare modifiche al weapon system senza rivolgersi al systems integrator, il che ottimizza i costi e la velocità del cambiamento. Il Digital Backbone incorpora il Time-Sensitive Networking per fornire una high speed data “highway” per soddisfare le esigenze attuali e future di spostamento dei dati attraverso l’aeromobile. Oltre al Digital Backbone annunciato nel 2023, GE Aerospace fornisce anche l’Health Awareness System per FLRAA. L’Health Awareness System di GE Aerospace si basa su decenni di operazioni commerciali e militari, ha fatto risparmiare agli operatori milioni di dollari e aumentato la mission readiness con la predictive maintenance”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)