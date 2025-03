China Airlines finalizza un ordine per dieci Airbus A350-1000

China Airlines ha siglato un ordine fermo con Airbus per dieci A350-1000, finalizzando un impegno annunciato dalla compagnia aerea a dicembre 2024.

“I nuovi A350-1000 voleranno su rotte a lungo raggio verso il Nord America e l’Europa e forniranno una full operational commonality con l’attuale A350-900 fleet della compagnia aerea, garantendo un’integrazione e un’efficienza senza soluzione di continuità”, afferma Airbus.

Kao Shing-Hwang, Chairman of China Airlines, ha affermato: “Il nostro investimento nell’A350-1000 supporta la nostra strategia di crescita internazionale e riflette il nostro impegno nel migliorare l’esperienza di viaggio per i nostri passeggeri. Siamo fiduciosi che l’A350-1000, con la sua autonomia superiore, l’efficienza nei consumi e il comfort, svolgerà un ruolo chiave nella trasformazione delle nostre operazioni a lungo raggio”.

Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business, ha affermato: “Diamo il benvenuto a China Airlines nella nostra famiglia in rapida crescita di A350-1000 operators. Come uno dei primi ad adottare l’A350-900, China Airlines ha svolto un ruolo pionieristico nell’adottare la tecnologia aeronautica all’avanguardia. Scegliendo l’A350-1000 Long Range Leader, l’aereo a lungo raggio più avanzato al mondo, China Airlines continua a migliorare la sua flotta, portando efficienza e comfort superiori in prima linea nei viaggi a lungo raggio”.

“L’A350 è l’aereo widebody più moderno ed efficiente al mondo e ha stabilito nuovi standard per i viaggi intercontinentali. Dotato di motori Rolls-Royce di ultima generazione, l’aereo è in grado di volare fino a 9.700 miglia nautiche/18.000 chilometri senza scali, utilizzando il 25% di carburante in meno rispetto ai tipi di generazione precedente e con una riduzione simile delle emissioni di carbonio.

Come tutti gli aerei Airbus, l’A350 è già in grado di operare con fino al 50% di sustainable aviation fuel (SAF). Airbus punta ad avere i suoi aerei con capacità fino a fino a 100% SAF entro il 2030.

La A350 Family ha ricevuto oltre 1.360 ordini da 60 clienti in tutto il mondo, con oltre 640 aeromobili attualmente nelle flotte di 38 operatori, che volano principalmente su rotte a lungo raggio.

China Airlines opera vari tipi di aeromobili Airbus. La compagnia aerea opera già una flotta di 15 A350-900 su rotte a lungo raggio verso l’Europa e gli Stati Uniti, nonché su servizi selezionati verso destinazioni in Asia e nel Pacifico. Inoltre, opera 15 A321neo e 16 A330 sui servizi nella regione”, conclude Airbus.

