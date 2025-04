IATA: l’Air Cargo demand cala leggermente a febbraio

L’International Air Transport Association (IATA) ha rilasciato i dati per i global air cargo markets di febbraio 2025.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è diminuita dello 0,1% rispetto ai livelli di febbraio 2024 (+0,4% per le operazioni internazionali). Ciò segna il primo calo da metà 2023.

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers, è diminuita dello 0,4% rispetto a febbraio 2024 (+1,1% per le operazioni internazionali).

“Febbraio ha visto una piccola contrazione nella air cargo demand, il primo calo anno su anno da metà 2023. Gran parte di ciò è spiegato dal fatto che febbraio 2024 è stato straordinario, un anno bisestile che è stato anche favorito dal traffico del Capodanno cinese, dalle chiusure delle rotte marittime e dal boom dell’e-commerce. Le crescenti tensioni commerciali sono, ovviamente, una preoccupazione per l’air cargo. Con i mercati azionari che mostrano già il loro disagio, esortiamo i governi a concentrarsi sul dialogo sulle tariffe”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato una diminuzione dello 0,1% anno su anno nella crescita della domanda per l’air cargo a febbraio. La capacità è diminuita dello 0,2% anno su anno.

