News Brevi – 31.03.2025

MUSAM: PRESENTATA UNA NUOVA AREA ESPOSITIVA DEDICATA ALLE OPERAZIONI FUORI DAI CONFINI NAZIONALI CONDOTTE SOTTO L’EGIDA DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – Venerdì 28 marzo, nel giorno del 102 anniversario dalla costituzione dell’Aeronautica Militare, il Museo Storico dell’Aeronautica Militare (MUSAM) ha inaugurato una nuova area espositiva dedicata alle missioni condotte sotto l’egida di Organizzazioni internazionali. Una nuova collezione che, attraverso l’esposizione di cimeli e documenti, ripercorre decenni di esperienze vissute dalla Forza Armata nei territori interessati dalle operazioni di peace keeping e di supporto alle popolazioni dei Paesi attraversati da crisi. La presentazione della nuova sezione espositiva, avvenuta alla presenza del Comandante del Comando Aeroporto Vigna di Valle – Centro Storiografico e Sportivo AM, Colonnello Dario Bovino e di alcuni dei Reparti coinvolti dalle missioni di pace, è stata illustrata dal Direttore del MUSAM, T.Col. Paolo De Vita, che ha sottolineato come l’aggiunta della nuova sezione racconti, “tra emozioni e dettagli tecnici, le operazioni fuori dai confini nazionali dalla fine del II conflitto mondiale fino ai nostri giorni, anche grazie all’ausilio di una mappa attraverso cui è possibile visionare le aree geografiche di intervento. Dal secondo dopoguerra – ha continuato il Direttore del MUSAM – l’Italia diventa parte attiva alle azioni che la Comunità Internazionale ha dovuto attuare per contribuire alla stabilità in determinate aree. Tutte le missioni che sono raccontate nella nuova area rendono l’idea di quanto determinante, ma anche gravoso, sia il compito che l’Italia è stata chiamata a svolgere nel corso degli ultimi 75 anni. E’ nostro dovere ricordare il sacrificio di coloro che, anche a costo della propria vita, hanno dimostrato abnegazione nello svolgimento del proprio dovere”. Il MUSAM (Museo Storico dell’Aeronautica Militare) ha il compito di divulgare la cultura aeronautica, la storia e le tradizioni della Forza Armata. Sorge sulle rive del Lago di Bracciano dove agli inizi del secolo scorso fu impiantato il primo cantiere sperimentale aeronautico per il collaudo dei dirigibili. Successivamente Vigna di Valle divenne anche sede del primo reparto sperimentale per idrovolanti. Nel dopoguerra ospitò il primo reparto di aerosoccorso, compiuto con gli idrovolanti. Negli anni ’60 e ’70 divenne sede del Centro Sportivo, del Centro di Selezione del personale A.M. e del Museo Storico di Forza Armata. Il MUSAM si sviluppa su una superficie di oltre 16.000 mq al coperto, più ampie aree esterne. Custodisce ed espone, in ordine cronologico, oltre 80 velivoli originali, e poi motori, divise e cimeli aeronautici. Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario di costituzione dell’Aeronautica Militare è stato ampliato e completamente ristrutturato (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA LA SUA PRIMA PROMOZIONE “PRIME” OFFRENDO AI MEMBRI UNO SCONTO DI €60 SUI VOLI DI ANDATA E RITORNO PER IL PONTE DEL 1° MAGGIO – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi (lunedì 31 marzo) la prima delle sue promozioni mensili di Ryanair Prime (leggi anche qui), offrendo ai membri uno sconto di €60 sul costo dei voli di andata e ritorno per il fine settimana del ponte del 1° maggio. Questa offerta permetterà ai membri “Prime” di risparmiare quasi l’intero costo del loro abbonamento Prime di €79 solamente nel primo mese, oltre ai significativi risparmi di €420 che accumuleranno durante il primo anno grazie ai posti riservati gratuiti, l’assicurazione viaggio gratuita e ulteriori promozioni esclusive. Ryanair Prime è limitato a 250.000 membri, secondo l’ordine di iscrizione, quindi registrati su ryanair.com ora”. Il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “La prima promozione mensile Prime di Ryanair sarà attiva a partire dalla mezzanotte di stasera (lunedì 31 marzo) per 24 ore, offrendo ai membri Prime uno sconto di €60 sui voli di andata e ritorno per il fine settimana del ponte del 1° maggio. Questa offerta straordinaria permetterà ai membri di risparmiare quasi l’intero costo del loro abbonamento annuale Prime nel primo mese di iscrizione. Questo entusiasmante nuovo programma di sconto per gli abbonati Prime è limitato a soli 250.000 clienti, secondo l’ordine di iscrizione, quindi assicurati di registrarti ora su ryanair.com e di beneficiare dei vantaggi esclusivi di Ryanair Prime per il prossimo anno”.

SITA ACQUISISCE CCM PER INNOVARE GLI AEROPORTI DEL FUTURO CON TECNOLOGIA AVANZATA E DESIGN DI ALTA GAMMA – SITA informa: “Mentre gli aeroporti investono importanti risorse in automazione, biometria, sicurezza, self-service e servizi commerciali personalizzati, anche i layout dei terminal necessitano una evoluzione in questa direzione. Il modello tradizionale che coinvolge file di banchi check-in, aree di sicurezza statiche e flussi di passeggeri inefficienti necessita di un rinnovamento. Per questo, gli aeroporti hanno bisogno di un’integrazione fluida, dove la tecnologia e il design intelligente lavorano insieme per ridurre la congestione e sfruttare al meglio ogni metro quadrato. A fronte di queste nuove tendenze, SITA, fornitore leader globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha annunciato oggi l’acquisizione di CCM, esperto e leader mondiale nella progettazione, produzione e creazione di interni aeroportuali, con sede a Truccazzano (Milano). Questa operazione strategica mira a ridefinire il funzionamento degli aeroporti fondendo perfettamente tecnologia e design degli interni per creare spazi pronti per il futuro. CCM è sinonimo di design italiano di alta qualità famoso in tutto il mondo nello spazio aeroportuale. Collabora con architetti e designer di spicco per creare esperienze di viaggio efficienti, funzionali, memorabili ed eleganti”. “Non si tratta solo di espandere gli aeroporti”, ha dichiarato David Lavorel, CEO di SITA. “Si tratta di reimmaginarli. Con la profonda esperienza di CCM nel design e nell’esecuzione, stiamo trasformando gli aeroporti per massimizzare la loro impronta esistente, ottimizzare il flusso dei passeggeri e creare ambienti aeroportuali più intelligenti, flessibili e preziosi in grado di evolvere con le esigenze mutevoli del settore”. L’acquisizione di CCM aggiunge alla tecnologia esistente di SITA preziosi elementi in tema di design e consulenza per clienti, rafforzando il suo impegno a guidare il futuro dei viaggi aerei. Monica Oberti è stata nominata CEO ad interim di CCM, mettendo a disposizione la sua decennale esperienza maturata nel rimodellare e riproporre spazi su larga scala a livello globale all’interno di CCM. La dottoressa Oberti è membro della famiglia Marinoni, fondatrice di CCM. “Per troppo tempo, gli aeroporti hanno dovuto scegliere tra efficienza ed esperienza dei passeggeri. Ora, non devono più farlo. Unendo le forze con SITA, possiamo finalmente unire il meglio di entrambi i mondi: tecnologia smart, design intelligente e produzione di qualità. Insieme, non stiamo solo migliorando gli aeroporti, li stiamo rimodellando per il futuro”, ha dichiarato Monica Oberti, CEO ad interim di CCM.

IL PRESIDENTE ENAC APRE IL SEMINARIO SUL Reg. (CE) n. 261/2004 – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto oggi, 31 marzo, all’avvio del seminario organizzato dalla Direzione Enac Tutela dei Diritti del Passeggero, con i contributi di ENAV S.p.A. e Aeroporti di Roma, dedicato all’applicazione del Reg. (CE) 261/2004, di cui l’Ente è l’Autorità nazionale di enforcement. La giornata di formazione, avviata dal Direttore Enac Mark De Laurentiis, ha visto come relatori gli ispettori Enac Tatiana Fabri e Francesco Bravetti, Aldo Daniele Crisafulli di ENAV, Alberto Fanelli e Alessandro Leonardi di ADR. I lavori hanno favorito, in particolare, un confronto attivo sugli importanti sviluppi del quadro normativo applicabile, a cui l’Ente sta contribuendo nelle sedi UE preposte”. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “La centralità dei passeggeri, con particolare attenzione ai PRM, è il valore fondante dell’azione di Enac, unica autorità al mondo a essersi dotata di una specifica direzione dedicata alla tutela dei loro diritti, con importanti riconoscimenti a livello internazionale. Ringrazio il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli per la sinergia sviluppata con il nostro Ente, che sta facendo del trasporto aereo nazionale un elemento di contaminazione anche degli altri settori della mobilità, con la partecipazione di Enac a importanti tavoli e consessi nazionali e internazionali, anche grazie al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Attraverso iniziative concrete a garanzia dell’accessibilità e del diritto alla mobilità di tutti i passeggeri, nessuno escluso, e con i preziosi contributi di ITA Airways e ADR, l’Enac rappresenta ormai un riferimento a livello globale per la tutela dei diritti dei passeggeri, per un trasporto aereo sempre inclusivo”.

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.: PUBBLICATA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2024 E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE – L’Aeroporto di Bologna informa: “Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. rende noto che a partire dalla data odierna la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 – comprendente il Progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, la Rendicontazione di sostenibilità, la Relazione sulla gestione e le attestazioni di cui all’art. 154 del D.Lgs. 58/1998 unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione – nonché la Relazione sulla corporate governance e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet www.bologna-airport.it alla sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, www.1info.it e con le ulteriori modalità richieste dalla normativa vigente”.

SAAB RICEVE UN ORDINE DALLA LETTONIA – Saab informa: “Saab ha firmato un framework agreement con il Latvian Ministry of Defence per lo short-range ground-based air defence system RBS 70 NG e ha ricevuto un ordine nell’ambito dell’accordo. Il valore dell’ordine è di 2,1 miliardi di corone svedesi e le consegne avverranno nel 2026-2030. L’ordine include RBS 70 NG firing units and missiles, così come trainer units”. “Saab continua a supportare le Latvian National Armed Forces con una forte ground-based air defence capability che migliorerà significativamente la sua capacità cruciale di rilevare e affrontare aerial threats”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics.

SAAB SI ESPANDE IN FINLANDIA CON LA PRODUZIONE DI HIGH-TECH SENSORS – Saab informa: “La produzione in serie del passive electronic warfare sensor Sirius Compact è iniziata di recente presso la nuova production facility di Saab a Tampere, Finlandia. La nuova serial production facility è una pietra miliare sia per l’espansione di Saab in Finlandia, sia per lo sviluppo di Sirius Compact. La crescente domanda di passive electronic warfare sensor ha spinto la necessità di una produzione in serie. Saab si è espansa fortemente in Finlandia negli ultimi anni e vede un trend positivo per i prossimi anni, con un aumento delle esportazioni, non da ultimo di Sirius Compact”. “Il nostro lavoro di ricerca e sviluppo incentrato sul prodotto consente un product-driven business model. Ciò consente consegne rapide per i nostri clienti”, afferma Kristian Tornivaara, Managing Director of Saab Finland. “La nuova struttura è già in funzione e consente un ritmo di produzione elevato, con le prime serial-produced customer deliveries che avranno luogo nell’aprile 2025. Sirius Compact è una famiglia di modular and scalable passive sensors che forniscono una maggiore situational awareness tramite rilevamento, classificazione e geolocalizzazione di vari emettitori. La famiglia include Sirius Compact R-ESM per radar and datalink signals e Sirius Compact C-ESM per communication signals”, conclude Saab.

QANTAS GROUP: CAMBIAMENTI NEL GROUP BOARD – Qantas Group informa: “Qantas Group ha annunciato la nomina di Dion Weisler come independent Non-Executive Director, in linea con il suo impegno a rinnovare il Board. Mr. Weisler, che entrerà a far parte del Board a partire da oggi, ha una vasta esperienza globale, più di recente come Presidente e CEO di HP Inc, un US Fortune 100 business. Attualmente è Non-Executive Director of BHP, Thermo Fisher Scientific and Intel Corporation”. Il Qantas Group Chairman, John Mullen, ha affermato: “Una delle azioni chiave che ci siamo impegnati a intraprendere, dopo una revisione delle questioni di governance l’anno scorso, è stata quella di continuare ad ampliare le competenze del Board, per aumentare la profondità e l’ampiezza dell’esperienza richiesta. Dion porterà un immenso valore a Qantas, mentre acceleriamo il nostro investimento nei miglioramenti digitali in tutta la nostra attività, affrontando al contempo i rischi e le opportunità posti dall’intelligenza artificiale, dalle minacce informatiche e dalla crescente connettività globale”. Weisler ha affermato: “È emozionante entrare a far parte di un’iconica azienda australiana e di un’organizzazione che conosco bene come cliente, in un momento di significative opportunità e innovazione nell’aviazione, un settore a me molto caro”. Gli azionisti voteranno sulla posizione di Mr. Weisler nel Board al Qantas Group 2025 Annual General Meeting il 7 novembre 2025. “In un ulteriore rinnovo del Board, Todd Sampson mi ha informato che andrà in pensione il 30 luglio 2025, dopo oltre un decennio di servizio. La sua guida e le sue intuizioni sono state profondamente apprezzate dal Board e dall’executive team durante uno dei periodi più difficili nella storia della compagnia aerea”, ha aggiunto Mullen. “A nome del Board vorrei esprimere la nostra gratitudine a Todd per il suo contributo negli ultimi dieci anni. Con un board and executive team notevolmente rinnovati, Qantas è in una posizione di forza per soddisfare i suoi clienti, il personale e gli azionisti e riconquistare il suo posto come uno dei brand più affidabili in Australia”. Questi cambiamenti significheranno che cinque dei sette non-executive members del Board in futuro saranno entrati a far parte da maggio 2023.

QANTAS: DECOLLA IL NUOVO SERVIZIO TRA DARWIN E SINGAPORE – Qantas informa: “E’ decollato un nuovo servizio internazionale dal Northern Territory, con il volo inaugurale Darwin-Singapore di Qantas, da domenica 30 marzo 2025. Aggiungendo più di 70.000 posti tra Darwin e Singapore, il nuovo servizio di Qantas fornirà un’opzione con scalo per l’Asia e l’Europa, rendendolo il modo più veloce di viaggiare a Londra. La rotta diretta renderà inoltre più facile per i viaggiatori internazionali visitare Darwin, risparmiando ore di viaggio, non dovendo più volare attraverso altre capitali australiane. Il nuovo servizio opererà quattro volte a settimana con la flotta di aerei Boeing 737-800 di Qantas ed è programmato per connettersi con gli A380 services di Qantas tra Singapore e Londra, così come altre destinazioni in Europa o Asia con compagnie aeree partner. I frequent flyer Qantas possono anche utilizzare i loro Qantas Points per riscattare Classic or Classic Plus seats”. Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, afferma: “Siamo lieti di offrire un altro collegamento internazionale e di fornire un modo più rapido e fluido per viaggiare con Qantas verso l’Asia e l’Europa. I nuovi voli offriranno più opzioni di viaggio sia per i locali che per i turisti internazionali e rafforzeranno anche gli importanti legami commerciali e commerciali tra Australia e Singapore. Aggiungendo oltre 70.000 nuovi posti all’hub di Singapore, questa nuova rotta aprirà più opzioni ai visitatori internazionali, per fare di Darwin la prima tappa del loro itinerario australiano. Il 2025 è un anno di crescita per Qantas e Jetstar nel NT, con oltre 180.000 posti extra e due nuove rotte, tra cui Singapore con Qantas e la Gold Coast con Jetstar più avanti quest’anno”. L’Executive General Manager, Airports, Airport Development Group, Rob Porter, afferma: “Il lancio del servizio Darwin-Singapore di Qantas è una pietra miliare significativa per il Northern Territory, rafforzando la nostra connettività globale e rendendo più facile accedere all’Asia e oltre”. “I voli saranno operativi quattro volte alla settimana il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, operati con aeromobili Boeing 737-800 di Qantas con 12 posti in Business e 162 posti in Economy. I clienti Qantas idonei e i Frequent Flyer avranno accesso al Qantas Club in Darwin e alla Qantas International First o Business Lounge presso Changi Airport a Singapore”, conclude Qantas.

SITAEL INAUGURA LA SPACE FACTORY 4.0 – SITAEL informa: “SITAEL, azienda a capitale privato – 100% italiana e leader nel settore aerospaziale – ha inaugurato il completamento della sua Space Factory 4.0, co-finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Al taglio del nastro, presenti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il CEO di SITAEL, Chiara Pertosa, il Managing Director di Sitael Marco Molina e il Presidente della Angel Holding, Vito Pertosa. Un hub ultramoderno e sostenibile per l’integrazione e test, a km zero, di satelliti, a Mola di Bari. Una camera pulita di oltre 1.000mq ed un centro di qualifica spaziale che consente di verificare le prestazioni, in un ambiente simulato, dei satelliti appena assemblati riducendo i tempi e garantendone la qualità. Un investimento della Holding Angel (Gruppo che sviluppa alta tecnologia per i settori del ferroviario, dell’aerospazio e meccatronica digitale) che negli anni supera i 40 milioni di euro, una parte dei quali co-finanziati dall’ASI con fondi del PNRR, dal MIMIT e dalla Regione Puglia. Durante l’evento, le autorità e gli ospiti hanno potuto vedere da vicino la prima piattaforma in uscita dalla fabbrica: PLATiNO-1, sviluppato per ASI da SITAEL insieme a Leonardo, Thales Alenia Space Italia e Airbus Italia. PLATiNO è la prima piattaforma satellitare dell’ASI a propulsione elettrica, progettata per missioni di vario tipo, tra cui Osservazione della Terra e Telecomunicazioni. PLATiNO-1 sarà lanciato con il vettore europeo VEGA-C. Capacità spaziali tutte italiane sviluppate nel tempo grazie agli investimenti dell’ASI, alla costruttiva collaborazione tra aziende e agli stakeholder istituzionali capaci di fare sistema. Dopo PLATiNO-1, altri sette satelliti sono in costruzione nella “Space Factory”: PLATiNO-2 MAIA (missione ASI-NASA/JPL per il monitoraggio della qualità dell’aria), PLATiNO Iperspettrale (5 satelliti, parte della costellazione IRIDE, con payload Iperspettrale dell’ASI sviluppato da Leonardo) e EAGLE-1 (missione ESA di comunicazioni quantistiche)”.

LOCKHEED MARTIN E RHEINMETALL OSPITANO UN SUMMIT INTERNAZIONALE SUL GMARS LAUNCHER – Lockheed Martin informa: “Rheinmetall e Lockheed Martin, partner del Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS) program, hanno ospitato un summit per i clienti in Europa. L’evento ha riunito leader militari, esperti del settore e professionisti della difesa di 14 nazioni per discutere degli ultimi sviluppi con il two-pod launcher system e dei long range precision fires. Rheinmetall e Lockheed Martin ospiteranno anche un live firing event per dimostrare le capacità del GMARS quest’estate. Le discussioni sull’interoperabilità, un punto focale del summit, hanno condiviso come GMARS può integrarsi con i sistemi NATO, come HIMARS e M270, per fornire comprehensive and flexible long range precision fires capability. Il GMARS launcher, basato sul veicolo Rheinmetall HX3, offre un alto grado di mobilità e versatilità”.

BOEING DONA 100.000$ PER GLI SFORZI DI SOCCORSO DOPO I TORNADO IN MISSOURI – Boeing dona 100.000$ dal Boeing Charitable Trust a The Salvation Army, per supportare gli sforzi di recupero nella greater St. Louis area. “I nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti dai recenti tornado a St. Louis. Ci impegniamo a supportare le nostre comunità mentre continuano a riprendersi e ricostruirsi”, ha affermato Jeff Shockey, executive vice president of Boeing Government Operations, Global Public Policy and Corporate Strategy. “Collaborando a stretto contatto con partner fidati come The Salvation Army, possiamo contribuire a garantire che le risorse essenziali raggiungano coloro che ne hanno più bisogno”. “Oltre ai corporate charitable investments, i dipendenti Boeing donano alle loro comunità locali tramite il loro local Boeing Employees Community Fund chapter e partecipando a volunteer and charitable gift match programs. In linea con i Boeing employee gift match programs, l’azienda eguaglierà i contributi qualificati dei dipendenti versati a sostegno degli sforzi di soccorso per i tornado. Gli sforzi di recupero e soccorso in caso di calamità sono in linea con l’impegno continuo di Boeing nei confronti delle comunità in cui l’azienda è presente. Boeing impiega più di 17.000 persone nel Missouri e nel 2024 ha contribuito con oltre 12 milioni di dollari in charitable investments in tutto lo stato. Nel 2024 Boeing ha donato 3,8 milioni di dollari per gli sforzi di recupero e soccorso a livello globale”, conclude Boeing.