Ryanair: prendono il volo le nuove rotte per l’estate 2025 da Trieste e la nuova rotta Pescara – Milano

Ryanair ha visto decollare oggi le sue nuove rotte per l’estate 2025 da Trieste per Lamezia e Praga. “Ryanair opererà su ognuna di queste nuove rotte con 2 frequenze settimanali, come parte dell’operativo estivo 2025, offrendo ai cittadini e visitatori una scelta ancora più ampia alle tariffe più basse.

Queste sono solo 2 delle 21 rotte che Ryanair opererà da/per l’Aeroporto di Trieste questa estate, tutte disponibili per la prenotazione sul sito ryanair.com“, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha detto: “Ryanair è lieta di vedere i primi voli delle nostre nuove rotte Estate 2025 da Trieste a Lamezia e Praga decollare questa settimana, trasportando tanti passeggeri, tra cui residenti e turisti, segnando l’inizio della stagione estiva 2025. Queste nuove ed entusiasmanti rotte per l’estate 2025 opereranno ciascuna con 2 frequenze settimanali, offrendo ai nostri clienti una scelta ancora più ampia alle tariffe più basse per prenotare le loro vacanze estive.

Il Friuli Venezia-Giulia è stata la prima Regione italiana a ridurre i costi di accesso per diventare più competitiva, attraverso l’abolizione dell’addizionale municipale, che ha portato una significativa crescita del traffico, del turismo e dell’occupazione. Grazie a questa decisione lungimirante del Presidente Fedriga e del management dell’Aeroporto di Trieste, Ryanair ha risposto aggiungendo 2 aeromobili basati, 10 nuove rotte, raddoppiando il traffico (+100%) e supportando più di 800 posti di lavoro in totale da quando l’addizionale municipale è stata abolita.

La programmazione completa di Ryanair per l’estate 2025, con più di 2.000 rotte su oltre 230 destinazioni è disponibile per la prenotazione su Ryanair.com”.

Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport, ha detto: “Siamo lieti di arricchire il nostro network con Lamezia e Praga, destinazioni da sempre molto richieste e che siamo pertanto certi saranno particolarmente apprezzate; senza dimenticare Stoccolma che inaugureremo ad inizio giugno. I 2 aeromobili basati non solo supporteranno le tre nuove destinazioni e la crescita delle frequenze nella stagione estiva 2025 di molte delle destinazioni esistenti (Londra Stansted, Barcellona, Cracovia, Palermo, Catania, Bari, Brindisi, Olbia e Cagliari), ma contribuiranno a rafforzare il prodotto Ryanair anche nella prossima stagione invernale”.

Ryanair: prende il volo la nuova rotta per l’estate 2025 Pescara – Milano

Ryanair ha inoltre annunciato oggi che il primo volo della sua nuova rotta estiva 2025 da Pescara a Milano Malpensa è decollato durante lo scorso fine settimana. “Ryanair opererà 2 voli al giorno su questa nuova rotta, come parte dell’operativo estivo 2025, offrendo ai residenti e ai visitatori ancora più opzioni.

Milano Malpensa è solo una delle 19 rotte che Ryanair opererà da/per l’Aeroporto d’Abruzzo quest’estate, tutte prenotabili ora su ryanair.com“, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è stata lieta vedere il primo volo della nostra nuova rotta estiva 2025 da Pescara a Milano Malpensa decollare durante lo scorso fine settimana, segnando l’inizio della stagione estiva 2025. Questa entusiasmante nuova rotta estiva 2025 verrà operata 14 volte a settimana, offrendo ai nostri clienti ancora più opzioni alle tariffe più basse quando prenotano i loro viaggi estivi.

L’Abruzzo è una delle regioni italiane che ha ridotto i costi di accesso per diventare più competitiva abolendo l’addizionale municipale, che porterà a una significativa crescita del traffico, del turismo e dell’occupazione. Ryanair ha risposto alla lungimirante decisione del Presidente Marsilio con una crescita del traffico del 30%, 5 nuove entusiasmanti rotte, un ulteriore aeromobile basato (+100 milioni di dollari di investimento), supportando oltre 950 posti di lavoro locali.

L’operativo completo di Ryanair per l’estate 2025, con oltre 2.000 rotte verso più di 230 destinazioni, è disponibile per la prenotazione su ryanair.com”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)