United riceve la FAA Certification per lo Starlink Aircraft e programma il primo commercial flight a maggio 2025

United ha annunciato che la FAA ha approvato il suo primo Starlink-equipped aircraft type e che il primo volo commerciale è previsto per maggio, a meno di otto mesi dall’annuncio iniziale dell’accordo.

“La FAA ha rilasciato un Supplemental Type Certificate (STC) per l’Embraer 175 e la compagnia aerea prevede che il primo volo commerciale sarà a bordo di un Embraer 175 di United Express. Il lancio di questa nuova tecnologia da parte di United continua ad accelerare, con circa 40 regional jet installs pianificate ogni mese e l’aspettativa che l’intera two-cabin regional fleet, più di 300 aerei, sarà completata entro la fine dell’anno.

Oltre ad assicurarsi l’STC, United eseguirà anche un beta test della nuova tecnologia su voli selezionati da ora fino al primo customer flight a maggio, per garantire che tutti gli aspetti offrano un’esperienza di bordo notevole per i passeggeri”, afferma United.

“Sappiamo che i clienti adoreranno questa esperienza e pensiamo che darà loro un altro motivo per scegliere United”, ha affermato Grant Milstead, Vice President of Digital Technology, United. “Stiamo lavorando a stretto contatto con Starlink e la FAA per completare le installazioni sulla nostra regional fleet quest’anno e offrire la migliore esperienza di volo a sempre più persone”.

“United collaborerà con Starlink per ottenere un FAA STC per installare Starlink su ogni tipo di aeromobile United che riceverà il nuovo equipaggiamento (ad esempio l’Embraer 175), ovvero più di 16 total regional and mainline aircraft models. Secondo la FAA, il processo per ottenere ogni STC può includere progettazione, installazione, test e presentazione del pacchetto per l’approvazione della FAA.

All’inizio di questo mese United ha svelato il processo di installazione di Starlink, sottolineando i vantaggi operativi tecnici associati all’equipaggiamento, tra cui dimensioni e peso, nonché la facilità di installazione e manutenzione (leggi anche qui). Il sistema Starlink, rispetto ai non-Starlink equipment, consente un’installazione più rapida e semplice, è più leggero, richiede meno carburante per operare ed è più affidabile e resistente alle intemperie.

L’accesso a Starlink sarà gratuito per tutti i clienti MileagePlus® e includerà esperienze di intrattenimento in volo rivoluzionarie come servizi di streaming, shopping, giochi e altro ancora, grazie a velocità Wi-Fi fino a 250 megabit al secondo (Mbps), ovvero 50 volte più veloci delle attuali regional aircraft speeds. Anche l’iscrizione a MileagePlus è gratuita e ci si può iscrivere su united.com/starlink“, conclude United

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)