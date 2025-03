Condor: voli inaugurali per Monaco, Vienna e Zurigo

Decollano i nuovi voli city flights di Condor. “Domenica 30 marzo 2025, Condor ha avviato le sue city connections da Francoforte a Monaco, Vienna e Zurigo. La giornata è iniziata con il primo volo per Zurigo (ZRH), decollato da Francoforte intorno alle 06:15 con numero di volo DE4311. Circa mezz’ora dopo, intorno alle 06:50, è decollato il volo Condor DE4427 per il suo primo volo da Francoforte a Monaco (MUC). Il primo volo da Francoforte a Vienna (VIE) è decollato nel pomeriggio intorno alle 02:50, con numero di volo DE4349. Dopo questi voli inaugurali, gli ospiti hanno ora l’opportunità di volare due volte al giorno con Condor da Francoforte a Monaco e Zurigo, mentre i voli per Vienna sono programmati una volta al giorno dalla metropoli del Meno”, afferma Condor.

“Dopo il lancio di successo dei nostri nuovi city flights per Berlino e Amburgo all’inizio di marzo, il Condor City network sta prendendo forma con l’aggiunta di altri tre collegamenti, rendendoci ancora più attraenti come compagnia aerea per private, business and connecting travelers”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor. “Siamo anche molto lieti di poter stabilire una presenza negli aeroporti di Vienna e Zurigo, con un base aircraft in ogni aeroporto”.

“Le nuove rotte saranno operate, tra gli altri, con i nuovi aeromobili Airbus A320neo e A321neo. A bordo, gli ospiti possono aspettarsi una configurazione a due classi, con Business Class ed Economy Class. Bevande e uno spuntino di alta qualità vengono serviti in Business Class, mentre gli ospiti in Economy Class ricevono complimentary water e un dolcetto”, prosegue Condor.

“Il lancio del collegamento per Monaco completa l’offerta di domestic German flight di Condor, che oltre alla capitale bavarese collegano anche Amburgo e Berlino con Francoforte e quindi con il Condor long-haul network. Vienna e Zurigo segnano l’inizio delle European city destinations. Saranno seguite da Roma (FCO) e Palermo (PMO) il 5 aprile 2025. Le due destinazioni italiane saranno servite una volta al giorno dall’inizio di aprile. Palermo può quindi essere raggiunta con uno scalo a Roma da Francoforte.

I voli per Milano (MXP), Parigi (CDG) e Praga (PRG) saranno offerti a partire da maggio (leggi anche qui).

I biglietti sono disponibili presso tutte le agenzie di viaggio o online su www.condor.com“, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)