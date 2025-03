oneworld accoglie Fiji Airways nell’alleanza globale

L’alleanza oneworld® accoglie oggi Fiji Airways, la compagnia di bandiera delle Fiji e del Pacifico meridionale, come sua nuova member airline, con una serie completa di vantaggi disponibili per i clienti in tutto il mondo, a partire dal 1° aprile 2025.

“Fiji Airways offrirà ai clienti una serie completa di vantaggi oneworld come compagnia aerea membro a pieno titolo: accesso a una rete di quasi 700 lounge aeroportuali in tutto il mondo, tra cui oneworld branded lounges recentemente aperte ad Amsterdam Schiphol e Seoul Incheon; priority check-in and boarding; guadagno e riscatto di miglia; guadagno di Tier Points”, afferma oneworld.

“L’introduzione di Fiji Airways segna un importante passo strategico per la nostra alleanza, poiché colleghiamo ancora più persone, luoghi ed esperienze che mai”, ha affermato Nat Pieper, CEO di oneworld. “I clienti di Fiji Airways trarranno vantaggio dalla portata globale di oneworld con oltre 900 destinazioni, servizi prioritari e accesso alle lounge premium: Siamo entusiasti di accoglierli nella famiglia oneworld”.

Fiji Airways, con il suo hub al Nadi International Airport, serve 25 destinazioni in 14 paesi e territori in tutto il mondo, tra cui gli hub oneworld di Hong Kong, Tokyo, Sydney e la sua più recente destinazione globale, Dallas-Fort Worth, che collega ulteriormente la compagnia aerea al network oneworld.

“Diventare membro a pieno titolo dell’alleanza oneworld è un traguardo importante e orgoglioso per Fiji Airways. Questo risultato riflette il nostro impegno nel fornire un world-class service e nell’ampliare la nostra portata globale, mostrando al contempo il calore e l’ospitalità delle Fiji al mondo”, ha affermato Andre Viljoen, Managing Director and CEO of Fiji Airways. “Come membro a pieno titolo, siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti vantaggi ancora maggiori e una connettività senza interruzioni attraverso l’ampia rete oneworld. Non vediamo l’ora di accogliere a bordo altri clienti oneworld per fargli vivere la bellezza delle Fiji e l’eccezionale servizio di Fiji Airways”.

“Fiji Airways ha anche adottato l’American Airlines award-winning AAdvantage® travel rewards programme come frequent flyer programme, assicurando che i suoi viaggiatori più frequenti possano ora godere di tutti i vantaggi dell’alleanza oneworld come membri AAdvantage®.

Fiji Airways vanta ora una flotta di 23 aeromobili all’avanguardia, tra cui il suo fiore all’occhiello, l’A350-900, offrendo ai clienti la calorosa e accogliente ospitalità delle Fiji su tutti i voli.

Fiji Airways continua a essere riconosciuta per la sua eccellenza, ottenendo un Five Star Major Airline rating da APEX per il terzo anno consecutivo e numerosi premi Skytrax 2024, tra cui Best Airline, Best Business Class Onboard Catering e Best Cabin Crew in Australia/Pacific. Come parte della sua integrazione in oneworld, Fiji Link si unisce come affiliate airline, espandendo ulteriormente la portata dell’alleanza con servizi domestici nelle Fiji e collegamenti regionali per Tonga, Samoa, Tuvalu e Vanuatu“, conclude oneworld.

American Airlines amplia le sue AAdvantage partnership

American Airlines informa: “I membri AAdvantage® avranno più modi per migliorare la loro esperienza di viaggio quando volano con Fiji Airways, la compagnia aerea nazionale delle Fiji. Il 1° aprile, Fiji Airways entrerà ufficialmente a far parte dell’award-winning AAdvantage® travel rewards program e diventerà nuovo membro a pieno titolo dell’alleanza oneworld“.

“La partnership tra American e Fiji Airways offre ai clienti più modi per sbloccare nuove esperienze di viaggio. Come parte dell’AAdvantage® program, i membri che volano con entrambe le compagnie aeree possono immediatamente godere di un’esperienza di viaggio di livello superiore”, ha affermato Anmol Bhargava, Senior Vice President of Alliances, American. “Viaggiare è meglio come membro AAdvantage® e American estende un caloroso benvenuto ai clienti Fiji Airways che aderiscono al programma”.

“La collaborazione potenziata offrirà ai membri AAdvantage® un’esperienza fluida quando viaggiano con Fiji Airways. I membri con status potranno godere di vantaggi quali check-in prioritario, imbarco prioritario, franchigia bagaglio gratuita, posti prenotati in anticipo, accesso alle lounge e altro ancora, quando viaggiano con Fiji Airways“, prosegue American Airlines.

“Siamo lieti di unirci all’American Airlines AAdvantage® program, che segna un nuovo capitolo per Fiji Airways e offre maggiori opportunità ai nostri clienti fedeli di vivere la magia delle Fiji”, ha affermato Andre Viljoen, Managing Director and CEO of Fiji Airways. “Questa partnership offrirà un’esperienza di viaggio fluida, rendendo più facile per i viaggiatori raggiungere il paradiso tropicale delle Fiji e godere di vantaggi potenziati. Con la nostra nuova adesione all’alleanza oneworld, non vediamo l’ora di offrire una maggiore connettività verso destinazioni in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, e di accogliere più visitatori per vivere il calore, la cultura e la bellezza delle Fiji”.

“Avviato nel 1981 per premiare i frequent flyer, l’AAdvantage® program è il travel rewards program più longevo al mondo. Offre ai membri esperienze senza pari, più modi per guadagnare e utilizzare miglia e più rewards and status benefits. Per maggiori informazioni sull’AAdvantage® program, i clienti possono visitare aa.com.

Come nuova compagnia aerea membro a pieno titolo dell’alleanza oneworld, gli status members potranno godere dei loro vantaggi quando volano con Fiji Airways dal 1° aprile. Fiji Airways, con il suo hub presso Nadi International Airport, serve 25 destinazioni in 14 paesi e territori in tutto il mondo. Dal Nord America, i clienti possono volare senza problemi con Fiji Airways verso Nadi (NAN) da Dallas-Fort Worth (DFW); Los Angeles (LAX); San Francisco (SFO); Vancouver, Canada (YVR)“, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa oneworld – American Airlines – Photo Credits: oneworld)