Embraer: nuovi annunci a LAAD Defense & Security

La Portuguese Air Force si unisce a Embraer e alla Brazilian Air Force per dotare il KC-390 di capacità ISR

La Portuguese Air Force (PRT AF) ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di unirsi a Embraer e alla Brazilian Air Force (FAB) in studi collaborativi per identificare potenziali adattamenti all’attuale KC-390 Millennium multi-mission tactical airlift per svolgere Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) missions.

L’annuncio è avvenuto durante una cerimonia alla fiera LAAD Defense & Security alla presenza del General João Cartaxo Alves, Commander of the Portuguese Air Force; del Lieutenant-Brigadier Marcelo Kanitz Damasceno, Commander of the Brazilian Air Force; di Francisco Gomes Neto, president and CEO of Embraer e Bosco da Costa Junior, President & CEO of Embraer Defense & Security.

Durante la cerimonia è stata presentata una concept image dell’ISR roll-on/roll-off mission system attualmente in fase di sviluppo. Questa soluzione consentirà al KC-390 di svolgere missioni ISR, mantenendo tutte le sue capacità multi-missione.

“Il lavoro di collaborazione con Embraer si sta evolvendo in modo efficiente e strutturato, consentendo una valutazione completa del KC-390 Millennium per le esigenze attuali e future della Brazilian Air Force. Vediamo un grande potenziale dell’aereo per missioni ISR e di pattugliamento marittimo. La Brazilian Air Force accoglie con favore l’adesione della Portuguese Air Force a questo studio, apportando le proprie conoscenze ed esperienze per migliorare la potenziale soluzione”, ha affermato il Lieutenant Brigadier Marcelo Kanitz Damasceno, Brazilian Air Force Commander.

“Siamo lieti della decisione della Portuguese Air Force di unirsi agli studi per questa nuova applicazione del KC-390 Millennium. Fin dall’inizio del programma, i nostri partner brasiliani e portoghesi sono stati fondamentali nel rendere il programma KC-390 un innegabile successo operativo e tecnico”, ha affermato Bosco da Costa da Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Supportati dalle caratteristiche già presenti nel KC-390 Millennium, come la sua flessibilità, robustezza, sistemi di comunicazione e self-protection systems all’avanguardia, gli studi hanno evidenziato diverse possibilità e soluzioni per l’integrazione di nuovi sistemi di missione, sensori, postazioni di lavoro e armi, oltre a soddisfare le aspettative operative delle forze aeree portoghesi e brasiliane.

Questo aereo rivoluzionario è stato selezionato da 10 forze aeree in tutto il mondo, tra cui molti membri della NATO. Più di recente, Svezia e Slovacchia hanno scelto il KC-390 Millennium come nuovo aereo da trasporto tattico. Finora, il KC-390 è stato scelto da Brasile, Portogallo, Ungheria, Corea del Sud, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca e da un cliente non divulgato”, conclude Embraer.

Embraer annuncia la selezione del Super Tucano come nuova piattaforma per il Panamian National Air and Naval Service

Embraer ha annunciato oggi al LAAD Defence & Security la selezione del velivolo Super Tucano come nuova piattaforma di sorveglianza e protezione per il Panamian National Air and Naval Service (SENAN). “L’annuncio, che fa parte del programma dell’ente per strutturare ed espandere la capacità operativa, andrà ampiamente a beneficio del progetto di sicurezza nazionale in corso nel paese”, afferma Embraer.

“È un onore per Embraer che il suo aereo sia stato selezionato dal Panamanian National Air and Naval Service e dal Ministry of Public Security. Il Super Tucano è un leader mondiale nella sua categoria e sarà sicuramente in grado di sfruttare le capacità di sorveglianza, ricognizione e protezione del territorio panamense”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Embraer è un forte alleato nel supportare la missione di Panama di mantenere la sovranità nazionale e garantire che la sua società abbia la sua ricchezza naturale e i suoi diritti preservati”.

“Con l’annuncio di Panama a fine marzo, il paese è diventato l’ottava nazione latinoamericana a scegliere il Super Tucano, insieme a Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay e Repubblica Dominicana. Grazie alla sua flessibilità operativa e robustezza, l’aereo è utilizzato per varie missioni.

Il Super Tucano è il leader mondiale nella sua categoria, con oltre 290 ordini e più di 580.000 ore di volo. Attualmente, 20 forze aeree hanno selezionato il Super Tucano e altre nazioni hanno già mostrato il loro interesse per la piattaforma grazie alla sua combinazione di affidabilità, disponibilità, robustezza e bassi costi operativi.

L’aereo opera in un’ampia gamma di missioni, come air patrol, special operations, air and tactical coordinator (TAC), ISR, border surveillance, reconnaissance, air escort, and basic, operational, advanced pilot training”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)