Milan Bergamo Airport avrà il suo gemello digitale

L’aeroporto di Milano Bergamo vedrà realizzato il suo “Digital Twin” grazie al Progetto AVIO, concepito e sviluppato con una serie di partner per ottimizzare la gestione delle operazioni di terra attraverso il miglioramento della situational awareness e del processo decisionale.

“Questo miglioramento sarà ottenuto attraverso lo studio e la prototipazione di un gemello digitale aeroportuale che raccoglierà e integrerà dati in tempo reale provenienti da varie fonti, tra cui algoritmi di visione artificiale basati sull’analisi dei flussi di immagini video generati dalle telecamere esistenti e dislocate sul campo, che rappresenteranno e visualizzeranno le informazioni rilevanti per il “Coordinamento Operativo di Scalo (COS)” in modo integrato, moderno e intuitivo. Inoltre, il gemello digitale sarà utilizzato a scopo di formazione in Realtà Virtuale rivolta agli operatori di terra, per implementare il livello di esperienza del personale sfruttano i vantaggi offerti dalla specifica tecnologia avanzata.

Il progetto è cofinanziato dal “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” attraverso il Fondo Complementare del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), CUP B49J24002200005. Il progetto è il risultato di una collaborazione ben orchestrata tra 4 importanti attori operanti nell’ambito del software engineering e nel settore dell’aviazione: SACBO (coordinatore del progetto e gestore dell’aeroporto di Milano Bergamo – BGY) insieme a TXT e-tech, azienda digital enabler, SORINT.TEK, azienda del gruppo Sorint.LAB specializzata nello sviluppo di soluzioni di Advanced Analytics e IoT, e l’Università di Pavia.

La collaborazione tra i 4 partner, della durata di tre anni, è finalizzata a sfruttare e massimizzare le opportunità offerte dai finanziamenti del piano di rilancio per accelerare il processo di innovazione digitale nel settore dell’aviazione. Questo genererà un elevato impatto tecnologico sull’aeroporto di Milano Bergamo e, più estesamente, contribuirà ad analoghi processi evolutivi nella gestione aeroportuale italiana, contribuendo agli obiettivi di digitalizzazione dell’Unione Europea e rafforzando strategicamente la sua posizione attuale in questi ambiti”, afferma il comunicato.

“SACBO, come proponente ed utilizzatore di AVIO, metterà a disposizione una infrastruttura tecnologica avanzata dotata di un “supercalcolatore” HPC, High Performance Computer di HP Enterprise con una quantità rilevante di schede GPU Invidia altamente performanti che permetterà ai partner di sviluppare il digital twin dell’aeroporto e l’ambiente di training in Virtual Reality. Inoltre, saranno utilizzate apparecchiature informatiche innovative come, per esempio, le telecamere iperspettrali e un simulatore di de-icing per il training del personale in ambiente VR (Virtual Reality). SACBO beneficerà così delle simulazioni per migliorare l’awareness e le decisioni dei coordinatori di scalo e le competenze degli operatori di terra”, prosegue il comunicato.

“Un progetto che guarda al futuro prossimo e alle evoluzioni tecnologiche nella gestione aeroportuale”, sottolinea Giovanni Sanga, Presidente di SACBO. “Oltre che mettere a disposizione il proprio know-how, la società di gestione di Milan Bergamo Airport farà da apripista nello sviluppo del digital twin negli scali italiani”.

“Il progetto AVIO sarà un elemento centrale dell’ecosistema digitale aeroportuale”, aggiunge Amelia Corti, direttore generale SACBO. “Aumenterà la collaborazione tra gli stakeholder, consentirà di efficientare ulteriormente i processi operativi relativi alle cosiddette “ground operation”, di migliorare il livello di safety e di security con un innalzamento dei livelli di servizio che porterà giovamento anche ai passeggeri in termini di customer experience”.

TXT, come responsabile tecnico del progetto, metterà a disposizione la sua esperienza e le sue competenze nello sviluppo di Digital Twin con particolare attenzione a UX/UI (User Experience e User Interface) per una interazione naturale con gli operatori. TXT si occuperà anche dello sviluppo di training in Virtual Reality usando il prodotto proprietario WEAVR.

“AVIO rappresenta per noi una grande opportunità di sviluppare ulteriormente le nostre applicazioni XR in ambito aeroportuale su cui stiamo accrescendo la nostra offerta e presenza”, dice Michele Sesana, Innovation manager TXT. “Ciò permetterà anche di ampliare ulteriormente le funzionalità del nostro prodotto WEAVR verso la gestione di infrastrutture critiche arricchendolo di funzionalità come la gestione di grandi digital twin e un set di interfacce uomo-macchina innovative”.

Sorint.TEK fornirà sistemi di visione artificiale che classificano e tracciano i movimenti di veicoli e persone sfruttando le più moderne tecniche di object detection e tracking, con un focus sullo sviluppo di un sistema che, oltre ad effettuare l’identificazione, la classificazione e il tracciamento di veicoli e persone, comprenda in tempo reale le azioni effettuate dai vari attori (siano essi persone o veicoli) presenti al suolo. Le informazioni raccolte verranno trasmesse al Digital Twin attraverso un flusso dati gestito da un Hub IoT che dovrà trasformare il flusso di dati grezzo in un flusso di dati validato e raffinato e direttamente utilizzabile dal Digital Twin.

Marco Pozzi, General Manager di Sorint.TEK: “Il progetto AVIO consente di applicare competenze consolidate in un ambito particolarmente sfidante per la numerosità di dati e la loro complessità, integrandoli in un Hub IoT che realizza la completa integrazione tra applicazioni IoT e sistemi di AI”.

UniPV, unico organismo di ricerca del partenariato, si focalizzerà sui principali aspetti di innovazione che richiedono un particolare approfondimento anche dal punto di vista scientifico, oltre che applicativo. In particolare, UniPV si occuperà di studiare forme avanzate di identificazione di eventi riguardanti veicoli e aeromobili a partire da flussi video; modellazione dei dati con approcci semantici basati su grafi che supportino l’integrazione di informazioni da sorgenti eterogenee e l’estrazione di viste user-centric; uso di tecniche di identificazione tramite sensoristica avanzata da utilizzarsi outdoor e su veicoli predisposti; analisi e ottimizzazione delle interfacce uomo-macchina in base alle procedure operative di gestione aeroportuale e metodi di ottimizzazione della gestione interattiva delle risorse aeroportuali. Nel compiere questi studi, UniPV si propone di fare ampio ricorso ai metodi dell’intelligenza artificiale per migliorare l’integrazione tra le componenti funzionali e accelerare la messa in produzione di soluzioni altamente innovative.

(Ufficio Stampa SACBO)