Brussels Airlines pronta a trasportare 1 milione di passeggeri durante le prossime vacanze

Brussels Airlines informa: “Brussels Airlines si sta preparando per le vacanze di Pasqua e di primavera in Belgio, prevedendo di trasportare circa 1 milione di passeggeri durante la stagione. La compagnia aerea, il vettore in più rapida crescita all’interno di Lufthansa Group, ha aumentato la sua capacità del 20% rispetto allo stesso periodo del 2024″.

“Le scuole belghe trascorrono le vacanze di Pasqua in due ondate: le scuole di lingua olandese avranno le vacanze da sabato 5 aprile a lunedì 21 aprile, mentre le scuole di lingua francese saranno in vacanza di primavera da sabato 26 aprile a domenica 11 maggio. Durante ogni ondata, Brussels Airlines prevede di trasportare circa 500.000 passeggeri.

Come parte della sua ambiziosa strategia di crescita, Brussels Airlines ha ampliato la sua flotta da Pasqua 2024. La compagnia aerea ha aggiunto un Airbus A330 a lungo raggio, un Airbus A320 aggiuntivo per la sua rete europea e ha stipulato un contratto di wet lease per quattro aeromobili Airbus A220, che opereranno per conto di Brussels Airlines fino alla fine della stagione estiva IATA. Queste aggiunte contribuiscono all’aumento complessivo della capacità della compagnia aerea del 20% rispetto all’anno scorso.

Questa crescita consente a Brussels Airlines di potenziare la sua rete aggiungendo nuove destinazioni e aumentando le frequenze sulle rotte esistenti. In particolare, il primo giorno del periodo di vacanza, la compagnia aerea introdurrà una nuova destinazione nella sua rete: Funchal (Madeira).

Le prime cinque destinazioni per i viaggiatori belgi in queste vacanze di Pasqua e primavera sono Malaga, Barcellona, Roma, Lisbona e Madrid“, prosegue Brussels Airlines.

“La domanda per le vacanze di Pasqua è eccezionalmente alta, in particolare per le destinazioni soleggiate. Per coloro che sono ancora alla ricerca di una fuga last minute, consiglierei di controllare destinazioni come Berlino, Copenhagen o Praga, dove abbiamo ancora un po’ di disponibilità. Siamo anche entusiasti di dare il benvenuto a Funchal nella nostra rete, una destinazione rinomata per la sua bellezza naturale mozzafiato”, afferma Greet Vandebos, Head of Leisure Sales, Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)