IATA: il SAF Registry è attivo

L’International Air Transport Association (IATA) ha lanciato il Sustainable Aviation Fuel (SAF) Registry con la sua pubblicazione alla Civil Aviation Decarbonization Organization (CADO). Il Registro, ora attivo sotto la gestione della CADO, consentirà un mercato globale per i SAF che accelererà la transizione verso emissioni nette pari a zero entro il 2050.

“La decarbonizzazione dell’aviazione è uno sforzo di squadra. Nel rilasciare il SAF Registry a CADO per il lancio, abbiamo creato una piattaforma critica a vantaggio di tutte le parti interessate. Garantisce che tutte le compagnie aeree del mondo abbiano accesso ai SAF e che i loro acquisti SAF possano essere richiesti per qualsiasi obbligo correlato al clima in questo dominio. Il Registro registrerà gli attributi ambientali degli acquisti SAF in modo immutabile, proteggendo dai doppi conteggi. Le compagnie aeree, i loro clienti aziendali, i produttori di carburante, gli enti normativi e tutte le organizzazioni correlate saranno in grado di registrare e contabilizzare le loro transazioni SAF in un SAF global market. Sebbene ciò sia di fondamentale importanza e un progresso storicamente importante, è solo un passo lungo la strada verso un global SAF market maturo, trasparente e liquido. Il Registro non può produrre miracoli da solo, ma senza di esso, nessun miracolo può essere prodotto”.

Ulteriori progressi richiedono un supporto politico attivo per l’incremento di tutta la produzione di energia rinnovabile e per i SAF all’interno di tale produzione. I governi devono ridistribuire il loro supporto diretto dato ai produttori di combustibili fossili a favore della produzione di energia rinnovabile.

“Il precedente dei mercati dell’energia eolica e solare è l’esempio da seguire, e questo senza ulteriori indugi”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist.

“Il SAF Registry è un sistema globale per registrare le transazioni SAF in modo standardizzato e trasparente. Garantisce che i benefici ambientali del SAF possano essere monitorati mentre si spostano lungo la SAF value chain e consente la richiesta rispetto agli obblighi normativi e ai programmi volontari da parte delle compagnie aeree e dei corporate customers.

Il registro aiuta a risolvere la sfida della fornitura limitata di SAF, che è estremamente scarsa e disponibile solo in poche località a livello globale, collegando le compagnie aeree con i produttori e i fornitori di SAF, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Inoltre, offre ai corporate customers delle compagnie aeree l’accesso alle riduzioni delle emissioni nel settore e capitalizza la capacità delle aziende di cofinanziare il costo della decarbonizzazione.

Il SAF Registry è neutrale in termini di tecnologia e materie prime, favorendo l’emergere di diversi flussi di produzione di SAF in tutto il mondo. Sarà in grado di adattarsi a normative specifiche, favorendo al contempo l’armonizzazione globale. Inoltre, l’interoperabilità con altri registri è una caratteristica importante, che supporta la concorrenza e i mercati aperti”, afferma IATA.

“Il Registro è stato sviluppato in consultazione con compagnie aeree, autorità governative, OEM, produttori e fornitori di carburante e corporate travel management companies. Con oltre 30 primi utenti già in fase di onboarding e pronti a utilizzare il sistema, il Registro è supportato dalla IATA SAF Accounting and Reporting Methodology, che fornisce un approccio coerente alla contabilizzazione dei benefici ambientali degli acquisti di SAF, indipendentemente dalla posizione.

La partecipazione al SAF Registry sarà gratuita fino ad aprile 2027, dopodiché sarà gestita sulla base del recupero dei costi.

La Civil Aviation Decarbonization Organization (CADO) è stata creata a marzo 2025 per mantenere e gestire il SAF Registry sviluppato da IATA. È un’organizzazione senza scopo di lucro con sede a Montreal. Il membro fondatore di CADO è l’International Air Transport Association (IATA), che fornisce supporto tecnico e operativo continuo per il SAF Registry. L’iscrizione a CADO è aperta alle organizzazioni e alle aziende internazionali nella SAF value chain”, conclude IATA.

