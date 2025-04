Embraer ospiterà l’Aircraft Finance Summit a Tokyo, rafforzando i legami con i finanziatori globali e regionali

Embraer ospiterà un Embraer Aircraft Finance Summit a Tokyo l’8 aprile 2025, offrendo ai finanziatori l’opportunità di conoscere il portafoglio di aeromobili Embraer e la sua crescente adozione da parte delle principali compagnie aeree a livello globale.

“Il summit di Tokyo segna il primo di Embraer nella regione Asia-Pacifico, basandosi sul successo della precedente edizione a New York nel 2024. Ciò sottolinea l’impegno di Embraer nell’interazione con la comunità finanziaria globale e nell’evidenziare il potenziale del suo portafoglio di aeromobili, in particolare la E2 Family, all’interno del crescente mercato dell’area Asia-Pacifico”, afferma Embraer.

Commentando il Summit, Antonio Carlos Garcia, Chief Financial Officer, ha affermato: “L’edizione giapponese dell’Embraer Aviation Finance Summit promuoverà una comprensione più approfondita del potenziale degli E-Jets e contribuirà a un panorama finanziario più favorevole, a vantaggio dell’economia aeronautica più ampia in Giappone e nell’Asia Pacifico”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha affermato: “Questo evento è un’estensione del nostro lungo impegno con la comunità. Dimostrerà ulteriormente le capacità della nostra piattaforma, le significative opportunità di mercato che rappresenta e l’impatto positivo che sta già avendo sui nostri airline patners”.

“Embraer Commercial Aviation e i suoi airline customer aeree hanno beneficiato dell’ecosistema finanziario dell’aviazione giapponese per decenni. La Embraer E2 Family sta guadagnando una notevole trazione, con compagnie aeree come KLM, Scoot, LOT e Virgin che stanno già adottando la piattaforma per la sua efficienza operativa e il market appeal. Il rating Investment Grade (IG) di Embraer da parte di S&P, Fitch e Moody’s sottolinea ulteriormente la sua solidità finanziaria.

Il summit invita le principali parti interessate (banche, società di leasing e altri membri della comunità finanziaria) interessate all’airline financing a saperne di più su questo slancio. I partecipanti ascolteranno le presentazioni di mercato dei dirigenti Embraer, nonché approfondimenti da parte di lessors, compagnie aeree e altri leader del settore, che riguardano le strategie e le esperienze delle compagnie aeree nel finanziamento degli E-Jets“, conclude Embraer.

